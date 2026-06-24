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Chance Liga 2025/2026

Nejsem tu od uklidňování fanoušků, řekl Rosický. Pohyby ale ve Spartě ještě budou

Autor:
  20:40
Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na předsezonní tiskové konferenci...

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na předsezonní tiskové konferenci vedle trenéra Briana Priskeho. | foto: ČTK

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vpravo) na předsezonní tiskové...
Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske na otevřeném tréninku.
Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske na otevřeném tréninku.
Tomáš Rosický v přátelském rozhovoru s bývalým trenérem Arsenalu Wengerem.
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Situace se může měnit každým dnem, i proto sparťanský sportovní ředitel ohledně přestupů příliš konkrétní nebyl. „Nemůžu zaručit, že se něco nestane za den nebo za týden,“ vysvětloval na předsezonní tiskové konferenci ke startu přípravy. Tři nové fotbalisty už Sparta má, co další?

„Až odjedeme na soustředění, chceme mít dohromady kádr, se kterým budou trenéři moci počítat do zbytku sezony. Máme tady silnou generaci kluků do 23 let, na kterých bychom chtěli stavět a neradi bychom, aby někdo z nich odešel,“ líčil Rosický.

Na otázku, jestli by uklidnil sparťanské příznivce, kteří na sociálních sítích začínají být nervózní, odvětil přímo: „Nejsem tady od toho, abych někoho uklidňoval. To jsou sociální sítě. Důležité je, abychom naplnili plán, který s trenérem máme. Aktuálně není stěžejní, jestli hráč přijde teď nebo za týden. Když jsou to reprezentanti svých zemí, stejně ještě týden volna potřebují. Pohyby směrem dovnitř i ven ale ještě budou, stále spokojení nejsme.“

Naposledy jste přivedli brankáře Krisztiána Hegyiho, přestože jste uvažovali o Martinu Dúbravkovi. Jak se jednání vyvíjela?
Dlouho dopředu jsme avizovali, že brankář přijde. Co se týče Martina, měli jsme s ním skvělé rozhovory, delší dobu jsme byli spolu v kontaktu a od začátku jsme si dali jasný termín, do kdy se obě strany musí rozhodnout. Když to dosáhlo našeho limitu, nechtěli jsme čekat, protože další rozjednané varianty by nám uprchly.

Priske: Chceme cítit změnu energie, i u fanoušků. Co přestupy a kapitán?

Proč zvítězil právě Hegyi?
Je to brankář, kterého známe dlouhou dobu, kluci ho už dříve často viděli v tréninkovém procesu a nabízí nám typologii, která se nám líbí a věříme, že ve Spartě může být úspěšný.

Do kádru se vrátilo dost hráčů z hostování. Vnímáte, že by někdo z nich mohl mít šanci se prosadit?
O spoustu našich hráčů je zájem a těžko říct, kdo z nich tu nakonec bude, a kdo ne. Většina má za sebou povedená hostování, ale situace má neustále vývoj.

Kdo měl podle vás povedené hostování?
Třeba Martin Suchomel v Hradci ukázal velký pokrok, je to náš odchovanec a sparťanský kluk, který by v novém systému mohl mít svou roli. Také Michal Ševčík dal spoustu gólů. U Adama Karabce víme, že je to dobrý hráč. Ale o spoustu kluků je zájem a uvidíme, jak to bude pokračovat.

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Zůstane konkrétně Adam Karabec?
To na sto procent říct nemůžu. Zájem o něj je, my s trenérem jsme ho vždycky měli rádi, ale chceme se vyvarovat situaci, že s ním kouč bude počítat a odejde nám na poslední chvíli. Záleží, jak všechno půjde a na hráčích, kteří do kádru přijdou. Zrovna tyhle desítky nám teď do systému zapadají více.

Jaký máte plán s Hugem Sochůrkem, který je aktuálně na mistrovství světa? Měl by tam podle vás dostat prostor?
Je strašně důležité, aby zůstal trpělivý. Je charakterově skvělý, má nohy na zemi a chce se učit. Jeden ze zásadních atributů, kterými vyniká, je adaptace na neustálé kroky výš. Těžko říct, jestli by měl hrát víc, nejsem tam s nimi a nevím, jak vypadá v tréninku a jak moc mu trenéři věří. Pořád toho odehrál málo, i když evropský fotbal trochu nacítil a doteď všechno zvládnul. Já bych se ho použít nebál, protože všechno zvládá plynule.

Řešíte i příchod útočníka?
To musíme vždycky, protože chceme být připravení na všechno. O naše útočníky je zájem. Ten plán, který máme, je nechat kluky co nejvíc spolu. Zejména v záloze. Někomu trvá déle, než se začlení. Sivert Mansverk se přes Kaana Kairinena nedostal na svou primární pozici, čili my máme za to, že třeba zálohu máme kvalitní a chtěli bychom co nejvíce zachovat kontinuitu. Mluvil jsem o tom, že nám chybí rychlost po stranách, proto přicházel Ebrima Singhateh. A měl by přijít ještě další hráč.

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vpravo) na předsezonní tiskové konferenci vedle trenéra Briana Priskeho.

A to se z hostování vrací ještě Veljko Birmančevič.
Birma nemá za sebou dobré hostování v Getafe, kde toho moc neodehrál. I tam to budeme všechno hodnotit a uvidíme, kdo nakonec odjede na soustředění.

Co se týče odchodů, jedná se hlavně o Kairinenovi a Rrahmanim?
Tihle dva zapadají do balíku, o který je zájmem. Situace se ale mění den ode dne, takže k tomu dojít může, ale nemusí. Do konce srpna se může dost změnit.

Trenér Luboš Loučka zůstává nadále u rezervy, která sestupuje do třetí ligy. Bylo náročné ho udržet?
Změny v rezervě jsou každoroční a je to její úděl, protože chcete posouvat jak hráče, tak realizační tým. Co se týče Luboše, my jsme na něj názor nezměnili. Měl pohovory s několika ligovými celky a to jen dokazuje, že ho ostatní vidí jako kvalitního trenéra. Některé změny bylo třeba udělat, ale tak to bude v rezervě vždy, abyste mohli lidi posouvat.

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Chystáte nějaká opatření proti vysokému počtu zraněných?
Debaty v plánování byly a budou, protože těch zraněných bylo opravdu dost. Některým nezabráníte, když si Peter Vindahl došlápne na branku a zlomí si nohu, podobně zlomenina Patrika Vydry. Bavíme se spíš o těch svalových, na které Brian s týmem budou reagovat v tréninkovém procesu.

Hodláte nadále vyznávat kombinační styl fotbalu, přestože se česká liga uchyluje spíš fyzickým směrem a k dlouhým nákopům bez delší kombinační fáze?
O taktice nebo typologii hráčů se bavíme, ale jestli je něco, co pro nás není téma, tak je to herní styl. Chceme hrát s balonem, chceme vidět sekvenční hru. V tom, jak by se Sparta měla prezentovat, nebudeme brát ohledy a budeme v tom pokračovat.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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