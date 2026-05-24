Priske bude ve Spartě pokračovat, potvrdil Rosický. Sestup béčka? Komplikace

Sparta sezonu uzavře domácím zápasem proti Hradci Králové, kde už jí ale o nic nejde.
„Ať už během podzimu nebo jara jsme se nevyhnuli menším krizím. Třeba když se podíváte na naše poslední podzimní domácí zápasy, kde jsme ztratili sedm bodů. Stejně tak na jaře jsme měli fázi, kde jsme vypadli s Boleslaví, prohráli na Slavii a pak vypadli s Alkmaarem. Tyhle dvě fáze nás zřejmě stály titul,“ vypočítal Rosický před utkáním v rozhovoru pro Oneplay sport.
„Ale musím říct, že můj subjektivní pocit i data, která máme, tak ukazují, že se mužstvo lepší. Máme jasnou herní identitu, víme co chceme a víme co musíme zlepšit, což nám do budoucna dodává optimismus,“ doplnil Rosický.
Tomáš Rosický exkluzivně pro Oneplay Sport zhodnotil sezonu Sparty a do budoucna hledí optimisticky. #OneplaySport | #ChanceLiga — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 24, 2026
Bude u toho trenér Brian Priske?
Ten minulý týden po utkání v Liberci řekl: „Jsem vděčný za každou vteřinu, kterou s lidmi tady můžu strávit. Fotbal mě naučil, že nikdy nevíte, co se stane. Ale můžu slíbit, že budu klubu pomáhat co nejdéle to půjde a dokud mě tady budou chtít.“
„Brian Priske bude na Spartě pokračovat a musím říct, že během této sezony nebyla jediná debata, že by neměl být nadále trenérem,“ zdůraznil Rosický.
Je každopádně jasné, že nějaké změny přijít musí.
„Nebudu konkrétní. My moc dobře víme, jaké máme problémy a chceme na tom pracovat. Ať už při trénincích na Strahově, ale také samozřejmě můžeme reagovat na přestupovém trhu,“ pronesl Rosický. „Důležitá bude i kontinuita našich hráčů. Máme mladé hráče, kteří by se měli lepšit a na to sázíme.“
Spartě se rovněž vrátí někteří hráči z hostování, jedním z nich bude třeba záložník Adam Karabec, který byl zapůjčený v Lyonu.
„S trenérem máme plán, kteří hráči by měli zůstat a kteří ne, ale ještě do toho budou promlouvat opce v těch klubech. To budeme vědět v nejbližších dnech a podle toho se zařídíme,“ přiblížil Rosický.
A co řekl k pádu béčka do třetí ligy?
„Je to něco, co jsme nechtěli. Je to problém, komplikace. Ale my si s tím poradíme. Probíhá věčná debata, co je vlastně pro mladé hráče nejlepší. Do sezony jsme šli s tím, že chceme hrát s mladými kluky, aby měli co nejvíc zkušeností. Ale ta kostra i když byla mladá, tak to byli kluci, kteří druhou ligu už nějakou dobu hráli, ale bohužel to nevyšlo,“ uzavřel Rosický.