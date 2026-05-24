Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Priske bude ve Spartě pokračovat, potvrdil Rosický. Sestup béčka? Komplikace

Autor:
  14:13
Podruhé v řadě zakončí sezonu bez trofeje. V lize se sparťanští fotbalisté umístili druzí za Slavií, v poháru vypadli ve čtvrtfinále s Boleslaví a v Konferenční lize nestačili v osmifinále na Alkmaar. „Když Sparta nezíská trofej, nemůžeme tu sezonu hodnotit pozitivně. Takže z tohohle pohledu je to určitě zklamání,“ pronesl sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na tiskové konferenci před začátkem zimní přípravy. | foto: ČTK

Tomáš Rosický v přátelském rozhovoru s bývalým trenérem Arsenalu Wengerem.
Neslyšící fanynka Karolína Hrdinová během setkání se sparťanským sportovním...
Neslyšící fanynka Karolína Hrdinová během setkání se sparťanským sportovním...
Oliver Sonne si po podpisu smlouvy podává ruku s Tomášem Rosickým.
13 fotografií

Sparta sezonu uzavře domácím zápasem proti Hradci Králové, kde už jí ale o nic nejde.

„Ať už během podzimu nebo jara jsme se nevyhnuli menším krizím. Třeba když se podíváte na naše poslední podzimní domácí zápasy, kde jsme ztratili sedm bodů. Stejně tak na jaře jsme měli fázi, kde jsme vypadli s Boleslaví, prohráli na Slavii a pak vypadli s Alkmaarem. Tyhle dvě fáze nás zřejmě stály titul,“ vypočítal Rosický před utkáním v rozhovoru pro Oneplay sport.

„Ale musím říct, že můj subjektivní pocit i data, která máme, tak ukazují, že se mužstvo lepší. Máme jasnou herní identitu, víme co chceme a víme co musíme zlepšit, což nám do budoucna dodává optimismus,“ doplnil Rosický.

Bude u toho trenér Brian Priske?

Ten minulý týden po utkání v Liberci řekl: „Jsem vděčný za každou vteřinu, kterou s lidmi tady můžu strávit. Fotbal mě naučil, že nikdy nevíte, co se stane. Ale můžu slíbit, že budu klubu pomáhat co nejdéle to půjde a dokud mě tady budou chtít.“

„Brian Priske bude na Spartě pokračovat a musím říct, že během této sezony nebyla jediná debata, že by neměl být nadále trenérem,“ zdůraznil Rosický.

Je každopádně jasné, že nějaké změny přijít musí.

Priske dostal dort, pak prohlásil: Zůstanu, dokud mě ve Spartě budou chtít

„Nebudu konkrétní. My moc dobře víme, jaké máme problémy a chceme na tom pracovat. Ať už při trénincích na Strahově, ale také samozřejmě můžeme reagovat na přestupovém trhu,“ pronesl Rosický. „Důležitá bude i kontinuita našich hráčů. Máme mladé hráče, kteří by se měli lepšit a na to sázíme.“

Spartě se rovněž vrátí někteří hráči z hostování, jedním z nich bude třeba záložník Adam Karabec, který byl zapůjčený v Lyonu.

„S trenérem máme plán, kteří hráči by měli zůstat a kteří ne, ale ještě do toho budou promlouvat opce v těch klubech. To budeme vědět v nejbližších dnech a podle toho se zařídíme,“ přiblížil Rosický.

A co řekl k pádu béčka do třetí ligy?

„Je to něco, co jsme nechtěli. Je to problém, komplikace. Ale my si s tím poradíme. Probíhá věčná debata, co je vlastně pro mladé hráče nejlepší. Do sezony jsme šli s tím, že chceme hrát s mladými kluky, aby měli co nejvíc zkušeností. Ale ta kostra i když byla mladá, tak to byli kluci, kteří druhou ligu už nějakou dobu hráli, ale bohužel to nevyšlo,“ uzavřel Rosický.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

ONLINE: Jablonec - Liberec 0:0, hosté jdou v derby do deseti, červenou vidí Rýzek

Sledujeme online
Jablonecký záložník Sebastian Nebyla s míčem před Vojtěchem Stránským z Liberce

Jablonec pátý, Liberec šestý, oba bez pohárů. Podještědské derby v závěrečném kole nadstavby ztrácí náboj. Duel můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

24. května 2026  13:30,  aktualizováno  14:19

Priske bude ve Spartě pokračovat, potvrdil Rosický. Sestup béčka? Komplikace

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Podruhé v řadě zakončí sezonu bez trofeje. V lize se sparťanští fotbalisté umístili druzí za Slavií, v poháru vypadli ve čtvrtfinále s Boleslaví a v Konferenční lize nestačili v osmifinále na...

24. května 2026  14:13

ONLINE: Sparta - Hradec Kr. 0:1, hosté jdou na Letné do vedení, jásá Ludvíček

Sledujeme online
Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

Sparťanští fotbalisté se s ročníkem, v němž nezískali žádnou trofej a v lize obsadí druhou příčku, rozloučí před vyprodaným hledištěm. Duel 5. kola proti Hradci Králové můžete od 14.00 sledovat v...

24. května 2026  13:07,  aktualizováno  14:10

ONLINE: Slavia - Plzeň 2:0, gólový nástup mistra, po Chaloupkovi zvyšuje Suleiman

Sledujeme online
Igoh Ogbu ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté, už jistí šampioni, převezmou pohár pro mistra liga. A jistě ho nebudou chtít zvedat po porážce. Jejich závěrečné utkání sezony proti Viktorii Plzeň můžete od 14.00 sledovat v...

24. května 2026  13:04,  aktualizováno  14:07

Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.

Aniž by se fotbalisté ostravského Baníku zapsali mezi střelce, vyhráli v Praze nad Duklou 3:0. Všechny tři góly, které dali, si soupeři vstřelili sami... Díky tomu Ostravští odvrátili přímý sestup....

24. května 2026  13:12

Baráž je pro velké chlapy, říká Skuhravý. O soupeři Slovácka mluvil s respektem

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Mrzelo jej, že jeho tým neudělal věrným fanouškům v krajském derby radost. Nechápal, jak mohli hráči podat tak rozdílný výkon v prvním a druhém poločase. Po krátkém hodnocení porážky 0:1 ve Zlíně se...

24. května 2026

Záchrana last minute. Prostějov zůstává druholigový: Takhle to dál nejde, ví kapitán

Fotbalisté Prostějova slaví záchranu ve druhé lize, uprostřed je trenér a...

Rozhodčí zapískal do píšťalky a na tribunách propukla obrovská euforie. Fotbalový Prostějov se doslova na poslední chvíli zachránil v druhé lize. Část hráčů se začala radovat a pobíhat po hřišti,...

24. května 2026  9:07

Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Před týdnem v Teplicích jejich gól neplatil kvůli údajné ruce, kterou „nikdo“ neviděl. V rozhodujícím zápase o předposlední příčku proti Baníku zase fotbalisté Dukly nezahrávali pokutový kop, který...

24. května 2026  7:27

Sigma má po sezoně a řeší trenéra. Hapal: Jarolím je varianta. O které hráče je zájem?

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Tak a je konec. Další ligové sezoně odzvonilo, ale ve fotbalové Olomouci ta nejdůležitější práce začíná teprve nyní. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve předeslal, že úvodní sezona je...

24. května 2026  7:21

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

23. května 2026  22:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalistky Barcelony počtvrté v historii ovládly Ligu mistryň. Zářila Polka

Fotbalistky Barcelony slaví vítězství v Lize mistryň.

Fotbalistky Barcelony si hýčkají svůj historicky čtvrtý triumf v Lize mistryň. Ve finále v norském Oslu porazily francouzský OL Lyonnes 4:0. Hráčkou zápasu byla polská útočnice Ewa Pajorová, která si...

23. května 2026  21:35

Nadstavba fotbalové ligy 2026: výsledky skupiny o umístění a záchranu

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Nadstavbová část fotbalové ligy určila sestupujícího i účastníky baráže. A kdo si vedl nejlépe ve vyřazovacích bojích o finanční prémii a lepší nasazení v domácím poháru? Podívejte se na výsledky.

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  23. 5. 21:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.