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Chance Liga 2026/2027

Na Slavii chodí více lidí z Prahy, tvrdí studie. Odkud se víc jezdí na Spartu?

Autor:
  17:10

Fotbalisté Sparty a Slavie stojí na trávníku během slavnostního začátku derby. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Už v neděli je na programu první pražské derby nové sezony a přihlížet mu bude mimo jiné i zaplněný letenský stadion. Také vás ale zajímá, odkud jsou fanoušci, kteří na zápasy fotbalistů Sparty a Slavie chodí? Právě to zkoumala studie Jiřího Nemeškala.

Studie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyšla v květnu letošního roku a je založená na anonymizovaných a agregovaných mobilních datech operátora O2. Výzkumným vzorkem byly vybrané zápasy ze sezony 2023/24, na jejímž konci se Sparta radovala z mistrovského titulu.

Mr. Brian, či pan Jindřich. Před duelem Sparty se Slavií ožívá i nevšední rivalita

Cílem bylo zjistit, z jakých částí Prahy se více chodí na Letnou a z jakých do Edenu. Studie se ale věnuje také ostatním krajům v republice a jejich zastoupení na tribunách.

Nepřekvapí, že co se Prahy týče, velkou roli hraje umístění stadionů.

Žádný pokřik „Jude Slavie“, vyzývá Sparta

Sparta před nedělním derby vyzývá vlastní fanoušky, aby nepoužívali pokřik „Jude Slavie“.

„Není to ostrá nadávka soupeři. Nepovzbuzuje rivalitu, nepomáhá hráčům Sparty. Je to projev antisemitismu. Používá identitu Židů jako urážku. Takový pokřik na stadion Sparty nepatří. Na Letné ho nechceme. To říkáme zcela jasně,“ apeluje klub.

​„U fotbalu je zajímavé, že se rivalita klubů velmi jasně promítá i do geografického rozložení fanoušků,“ citoval web TN.cz autora studie Nemeškala.

Na Slavii tak nejvíce chodí lidé z Vršovic, Vinohrad, Žižkova, Strašnic či Záběhlic. Naproti tomu u Sparty jsou to Bubeneč, Holešovice, Břevnov, Kobylisy či Bohnice.

Data tak potvrzují, že dělícím bodem je do velké míry řeka Vltava.

V dnešní době už ale každopádně na stadiony obou ani zdaleka nepřichází pouze fanoušci z centra Prahy.

Na Spartě tvořili fanoušci z Prahy průměrně jen necelých 40 %, po započítání okresů Praha-východ a Praha-západ pak číslo narostlo na něco málo přes 50 %. U Slavie to bylo 45 a půl procenta a zhruba 57 % po započítání širších okresů.

Z jakých regionů se jezdí více na Spartu a z jakých na Slavii?

Studie: A 90-minute city: football fans dividing Prague

​„Výsledky jasně ukazují, že síla obou značek už dávno přesáhla hranice hlavního města. Zápasy obou týmů reálně generují masivní mobilitu a lákají tisíce lidí z celé republiky,“ řekl Nemeškal.

Na Slavii jezdí více lidé například z Vysočiny, Zlína či Liberce, u Sparty pak mají převahu Olomouc, Pardubice či Ústí nad Labem.

Zajímavé nicméně je, že na Spartu v průměru dorazilo zhruba o 200 fanoušků hostujících týmů víc než na Slavii. Autoři to zdůvodňují tím, že je Sparta historicky vnímána jako atraktivnější soupeř.

Jak nedělní derby dopadne?

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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