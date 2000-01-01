První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na hostování. Podívejte se na výběr hráčů, kteří také nastupovali za oba úhlavní rivaly.
Autor: Reuters
JAN KUCHTA. Oba rivaly vystřídal hned dvakrát. Ve Spartě působil v mládeži, načež odešel do Slavie, kde dlouho čekal na šanci. Ta přišla, když ho Slavia prodala do Liberce, kde prorazil, a tak ho koupila zpět. V lednu 2022 přestoupil do Lokomotivu Moskva, po invazi ruských vojsk na Ukrajinu využil nařízení UEFA ohledně zahraničních hráčů působících v ruské, potažmo ukrajinské lize a vrátil se do Česka. Ne však do Slavie, ale do Sparty.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Patřil k oporám týmu, který dvakrát v řadě vyhrál mistrovský titul. Po tom prvním si v televizním rozhovoru rýpnul do šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka slovy: „Čas ukázal, kdo udělal chybu.“ V létě 2024 odešel do Dánska, po půl roce se ale do Sparty vrátil a před několika dny šel zase pryč - zamířil hostovat do polské Legie.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
DAVID HOVORKA. Sparťanský odchovanec, který dlouho chodil po hostováních a v áčku se uchytil pouze v sezoně 2017/2018. Poté ale zase odešel, tentokrát do Jablonce, odkud ho následně vykoupila Slavia.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V jejím dresu by toho Hovorka nejspíš odehrál podstatně víc, kdyby si v říjnu 2019 nepřetrhl přední zkřížený vaz. Tohle vážné zranění ho potkalo už podruhé v kariéře a ne naposledy. Když se mu v létě 2022 stalo počtvrté, na jaře následujícího roku pak ukončil kariéru. V lednu 2024 se pak vrátil do Sparty coby mentální kouč v akademii.
Autor: Michal Šula, MAFRA
JAROSLAV ZELENÝ. Během svého působení ve Slavii často chodil po hostováních a za áčko odehrál pouhých 30 zápasů, takže na dvou titulech a jednom triumfu v poháru neměl zas až takový podíl.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Také proto jeho přestup z Jablonce do Sparty v létě 2022 nevzbudil takový rozruch, ale možná za to zkrátka může jeho povaha pohodáře a člověka, který nevyhledává žádné kontroverze. Ve Spartě se vypracoval v jednu z opor defenzivy a vyhrál s ní stejně jako se Slavií dva tituly a jeden domácí pohár.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
SRDJAN PLAVŠIČ. Sparta si ho vytáhla z Crvene zvezdy Bělehrad a za čtyři roku odehrál přes stovku zápasů. Na jaře 2021 se ale objevily informace, že podepsal ve Slavii, což Plavšič odmítal. O několik dnů později už pózoval se sešívaným dresem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jenže ve Slavii se neuchytil a ani si v jejím dresu nezahrál vytouženou Ligu mistrů. O rok později zamířil hostovat do Baníku, načež ho Slavia prodala do Polska. Do Česka se vrátil loni v létě, opět si ho zapůjčil Baník. Momentálně je bez angažmá.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ONDŘEJ ČELŮSTKA. Ač ve Slavii strávil kratší dobu, odehrál za ni více zápasů. Přišel jako dvacetiletý ze Zlína a už po půl roce odcházel hostovat do Palerma. V létě se vrátil, strávil v Praze jednu další sezonu a zamířil do Turecka.
Autor: AP
Do Česka se vrátil jako zkušený v létě 2020. Se Spartou sice o tři roky později slavil svůj jediný mistrovský titul v kariéře, přispěl k němu spíš ale jako mentor v kabině. S výjimkou první sezony ho totiž hodně omezovaly opakované zdravotní potíže.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
SIMON DELI. Ve Spartě začínal, když v roce 2012 přišel z rodného Pobřeží Slonoviny, za áčko ale neodehrál jediný zápas.
Autor: Michal Šula, MAFRA
Zato ve Slavii se stal jednou z výrazných postav moderní éry. Vyhrál tři tituly, třikrát s ní triumfoval i v poháru, byl u úspěšných tažení evropskými poháry a jeho hláška „Kámo, bráško“ v podstatě zlidověla. Do Slavie se loni vrátil, párkrát nastoupil za béčko a letos na jaře oficiálně ukončil kariéru.
Autor: Michal Šula, MAFRA
NICOLAE STANCIU. Sparta ho pro českou ligu objevila, když ho v lednu 2018 přivedla z belgického Anderlechtu. Udivoval skvělou kopací technikou a ve svém prvním derby na jaře 2018 si při bláznivé remíze 3:3 připsal dva góly a asistenci. Jenže už po roce odešel do al-Ahlí.
Autor: Michal Šula, MAFRA
O to větší poprask způsobilo, když se po šesti měsících vrátil do Česka, ale upsal se Slavii. Během prvního derby na něj sparťanští fanoušci naházeli plyšové krysy, což jim vrátil, když během titulových oslav skandoval nevybíravé pokřiky na adresu rivala. V Edenu vyhrál dva tituly, jednou domácí pohár a pak odešel do Číny.
Autor: Michal Šula, MAFRA
ERICH BRABEC. V Edenu slavil dva tituly, a dokonce nosil kapitánskou pásku. Jenže v létě 2009 po neshodách s trenérem Jarolímem odešel do Turecka. Už po půl roce byl ale zpátky v Praze, jen ne v Edenu.
Autor: Michal Šula, MF DNES
Za Spartu nakonec Brabec odehrál 78 zápasů, tedy o tří víc než za Slavii, a oslavil s ní jeden titul.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
JOSEF HUŠBAUER. „Pepíku, prosím tě, kdyby za tebou někdo přišel a dal ti přestupní lístky, že bys měl přestoupit ke kolegům do Slavie, co bys řekl?“ ptal se moderátor pořadu TV Nova Derby z 90. let. „Ne, nechtěl bych,“ měl jasno malý Hušbauer. Na následující otázku, zda si vůbec váží nějakého hráče týmu soupeře, odvětil: „Ne, protože to jsou sešívaný slávisti.“
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Přesto dres Slavie nakonec po nevydařeném angažmá v Itálii oblékl a vyhrál s ní tři tituly, tedy o dva víc než se Spartou.
Autor: Michal Šula, MAFRA
PAVEL HORVÁTH. Sparťanský odchovanec, který se ale v A-týmu prosadil až napodruhé. V roce 1994 odešel do Jablonce, odkud ho posléze koupila Slavia.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Přišel za 22 milionů poté, co klub získal v roce 1996 titul, sám si však mistrovskou radost v Edenu neužil. Zato dvakrát vyhrál český pohár, poprvé zkusil zápasy v Evropě a dostal se do reprezentace.
Autor: REPRO: Pavel Horváth: Můj příběh nekončí
Po angažmá v Japonsku se vrátil do Česka a oblékl dres Sparty, s níž vyhrál titul a poté odešel do Plzně, kde se stal výraznou osobností veleúspěšné éry.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
PATRIK BERGER. Jako kluk udivoval na Spartě, ale ještě coby dorostenec pláchl za trenérem Ježkem do Slavie. V létě 1995 odešel do Dortmundu a po stříbrném Euru 96 se stal hvězdou Liverpoolu. „Když se budu vracet domů, tak do Slavie,“ sliboval v závěru anglické etapy.
Autor: Josef Vostárek, MF DNES
Jenže to se nestalo. Když v roce 2008 odcházel z Aston Villy, rozhodl se pro Spartu, kde o dva roky později ukončil kariéru. „Nejsem klubista. Mám to půl na půl,“ opakoval mockrát.
Autor: Michal Šula, MF DNES
KAREL POBORSKÝ. Legendární fotbalista a odchovanec Český Budějovic strávil ve Slavii rok, než odešel do zahraničí. Manchester United, Benfica, Lazio a pak zpátky do Česka. Ale už ne do Slavie.
Autor: Archiv MF DNES
Za Spartu nakonec odehrál nejvíc zápasů ze všech klubů, za něž nastupoval. Kariéru ale symbolicky ukončil v dresu Českých Budějovic.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
BOŘEK DOČKAL. Je slávistickým odchovancem, přesto se stal novodobou ikonou Sparty, která ho v létě 2013 získala z norského Rosenborgu, kde si o angažmá řekl skvělými výkony v Liberci. Hned v první sezoně získal se Spartou titul.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Po čtyřech letech odešel do Číny, hrál i ve Philadelphii, než se v únoru 2019 opět vrátil do Sparty. Plnil roli kapitána a v létě 2022 v jejím dresu ukončil kariéru.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
PAVEL NOVOTNÝ. Do Slavie přišel ze Zlína a vykopal si v ní zahraniční angažmá. Když se ale z německého Wolfsburgu po roce vracel, rozhodl se pro Spartu, kde vydržel tři roky, než se opět vrátil do Slavie.
Autor: Profimedia.cz
MARTIN ABRAHAM. Fotbalista s pověstí bouřliváka sice nastupoval za oba rivaly, neprosadil se ale v dresu ani jednoho z nich. Do Sparty přišel v létě 2007 z Mladé Boleslavi a když byl po půl roce na prodej, nečekaně po něm sáhla Slavia.
Autor: Profimedia.cz
LUKÁŠ VÁCHA. „Odmalička jsem slávista tělem i duší, tak určitě bych to měnit nechtěl,“ prohlásil jako dítě v pořadu TV Nova Derby z 90. let. S vedle stojícím Josefem Hušbauerem si pak týmy prohodili.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Ve Spartě získal ve druhé sezoně po přestupu z Liberce double a s výjimkou krátkého hostování zpátky na severu Čech v ní strávil zbytek kariéry, byť v posledních sezonách před jejím ukončením už působil jen v béčku. Tam pak pokračoval i jako asistent trenéra a stejnou roli aktuálně plní v Hradci Králové.
Autor: Michal Šula, MAFRA
KAROL KISEL. Ve Spartě strávil po příchodu z Liberce čtyři roky a vyhrál s ní svůj jediný mistrovský titul. Když se po angažmá v Austrálii vrátil do Česka, zamířil do Slavie.
Autor: Michal Šula, MF DNES
TOMÁŠ PEKHART. V České lize toho celkově příliš neodehrál. Ze Slavie odešel už sedmnácti do Tottenhamu, kde se ale neprosadil a v roce 2009 hostoval zpátky ve Slavii. V lednu 2010 přestoupil do Jablonce, kde si ho vyhlédla Sparta.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Na Letnou přišel na půlroční hostování, v jeho průběhu podepsal smlouvu s Norimberkem a v létě tam přestoupil. Po několika zahraničních angažmá, z nichž poslední bylo v polské Legii, se opět vrátil do Prahy, tentokrát ale do Dukly. Letos v létě ukončil kariéru.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
BEKIM BALAJ. Další z hráčů, kteří ani ve Spartě ani ve Slavii nezanechali výraznější stopu. Sparta ho přivedla v létě 2012 z rodné Albánie, jenže potenciál nenaplnil a o rok později šel hostovat do Polska.
Autor: Dalibor Glück, MAFRA
Když se vrátil, Spartě nedělalo problém ho prodat Slavii, kde nakonec vydržel jen půl roku, než odešel do chorvatské Rijeky.
Autor: www.slavia.cz
MARTIN JUHAR. Sparta si ho vyhlédla v Košicích a ač zpočátku nastupoval pravidelně, ze sestavy ho postupně vytlačil Ladislav Krejčí a Juhar v létě 2012 přestoupil do Slavie.
Autor: Dan Materna, MAFRA
V jejím dresu toho odehrál podstatně víc, ale když se v zimě 2015 zařekl, že na levé straně obrany hrát nebude, klub ho vyhodil a on podepsal smlouvu ve Zlatých Moravcích.
Autor: Barbora Reichová / CNC / Profimedia
MATĚJ JURÁSEK. Nejčerstvější přírůstek a také dost nečekaný přestup. Technicky nadaný křídelník se navzdory velkému množství příležitostí nikdy nedokázal v sešívaném dresu prosadit. Překvapilo, když v lednu 2025 odešel do anglického Norwiche, kde pak paběrkoval. Teď po něm sáhla Sparta, která hledá náhradu za Lukáše Haraslína. Hned v prvním zápase na Letné ho fanoušci vypískali a poslouchal nenávistné chorály. Po utkání ho spoluhráči přivedli před kotel, kde se Jurásek omluvil za své dřívější výroky proti Spartě.
Autor: Anna Kristová, MAFRA