V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých fotbalistů. A naposledy v pondělí obránce David Jurásek, který stál Slavii kolem 75 milionů korun. Kteří byli před ním?
Autor: www.slavia.cz
LIBOR SIONKO (leden 2010). V lednu 2004 odmítl ve Spartě prodloužit smlouvu a odešel do Rakouska. Přes skotské Rangers se dostal až do Kodaně, odkud se pak vrátil zpět do Sparty. Při obnovené premiéře rozhodl v superpoháru o výhře nad Plzní. O dva roky později ukončil kariéru.
Autor: Michal Šula, MAFRA
ERICH BRABEC (leden 2010). Tentokrát je to poněkud brzký návrat. V létě 2009 skončil ve Slavii a vydal se do Turecka. Jenže Ankaraspor záhy vyloučili z ligy, a tak se o půl roku později Brabec vrátil do Česka. Tentokrát však na druhý břeh Vltavy. Se Spartou v témže ročníku vyhrál titul, sezonu na to odešel na Slovensko.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
JIŘÍ KOUBSKÝ (červenec 2010). Od 12 let hrál za Spartu, odkud se vydal za prvním zahraničním angažmá do švýcarského St. Gallenu. Po pěti letech se vrátil do Česka, kde oblékl slávistický dres. V jediné sezoně zapsal 3 branky a odešel do Trnavy, kariéru pak dohrál ve Švýcarsku.
Autor: Dan Materna, MAFRA
MAREK MATĚJOVSKÝ (červenec 2010). Po odchodu z Mladé Boleslavi dva roky kopal v Anglii, za Reading se dokonce prosadil i na slavném Anfieldu. Kvůli zraněním se však vrátil zpět do Česka a se Spartou vyhrál v sezoně 2013/14 double. Od léta 2016 hrál za Mladou Boleslav, kariéru však definitivně ukončil až loni v létě. Ve třiačtyřiceti!
Autor: Michal Růžička, MAFRA
LUKÁŠ JAROLÍM (červenec 2010). Do Slavie se vrátil v průběhu své kariéry dvakrát, poprvé to však bylo ze Slovácka, kam zamířil po své první zahraniční štaci - hrál ve Francii a Německu. Ze Slavie se pak v roce 2007 vydal do italské Sieny, odkud ho po třech letech Slavia získala zpět.
Autor: Michal Šula, MAFRA
DANIEL ZÍTKA (červenec 2010). Ze Zlína to vzal přes Slovensko až do Belgie, kde se uchytil v Lokerenu a posléze i ve slavném Anderlechtu. Do Sparty přišel dohrát kariéru, kterou ukončil v roce 2012. Od té doby v pražském klubu pracuje jako trenér brankářů.
Autor: www.sparta.cz
ZDENĚK ZLÁMAL (září 2010). V jeho případě to byl opravdu jen krátký návrat. Zlámal, odchovanec Hulína, přestoupil z Liberce do italského Udine, které ho však dvakrát za sebou poslalo hostovat - nejprve do španělského Cádizu a pak právě do Slavie. Odchytal 11 zápasů, po roce se vrátil od Itálie a natrvalo odešel do Bari.
Autor: Michal Šula, MAFRA
TOMÁŠ ZÁPOTOČNÝ (leden 2011). Výkony v Liberci mu zajistily dvouleté angažmá v italském Udine, další tři roky pak strávil v Turecku. Při návratu do Česka se rozhodl pro Spartu, za níž poté nastupoval dva a půl roku. Památný je jeho gól Bilbau v základní skupině Evropské ligy na podzim 2012.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
ONDŘEJ ŠVEJDÍK (leden 2011). Z Mladé Boleslavi odešel v létě 2006 do nizozemského Groningenu, kde ale musel kvůli zraněním po čtyřech letech skončit. Půl roku na to po něm sáhla Sparta. V sezoně 2013/14 pomohl k zisku double, postupně ale ze sestavy vypadl. V současnosti pracuje jako asistent u sparťanské rezervy.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
MIROSLAV SLEPIČKA (červenec 2011). Ze Sparty po třech vydařených letech zamířil do Dinama Záhřeb, kde se však výrazněji neprosadil. Chvíli hostoval v Německu a pak se vrátil do pražského klubu, kde však zvládl jediný prvoligový gól. Kariéru dohrával v menších českých klubech, na chvíli si odskočil i k MMA.
Autor: Karel Pešek, MF DNES
JIŘÍ JAROŠÍK (červenec 2011). Angažmá ve Spartě ho vystřelilo na lukrativní adresy. Kromě Ruska hrál v Chelsea i Celtiku, pak rok a půl ve španělské Zaragoze. Následně se do Sparty vrátil a opět patřil k oporám. Kariéru ale nakonec dohrál na Pyrenejském poloostrově a pak se dal na trénování.
Autor: Profimedia.cz
MARTIN LATKA (srpen 2011 a červenec 2014). Do posledních patnácti let se vejdou jen dva jeho návraty, ten první přišel už v květnu 2006. Svérázný stoper měl bohatou kariéru, začínal v Budějovicích, odkud ho koupila Slavia. V zimě 2006 odešel do Birminghamu, aby se už v květnu vrátil zpět. O tři roky později to zkoušel v řeckém Panioniosu, z nějž se vracel právě v srpnu 2011. A do třetice odešel do německého Düsseldorfu, kde vydržel rok a půl, než se v červenci 2014 opět vrátil do Slavie. Tu natrvalo opustil až v létě 2016 odchodem do Liberce, kde po sezoně ukončil kariéru.
Autor: Michal Šula, MAFRA
MARIO HOLEK (leden 2012). Zahraniční fotbal okusil pouze v ukrajinském Dněpropetrovsku, kam zamířil ze Zbrojovky Brno. Po návratu do Čech hrál pět let ve Spartě, které pomohl k double v sezoně 2013/14 a patřil k pilířům obrany. Poté hostoval v Dukle a následně putoval do Příbrami, kde v lednu 2019 ukončil kariéru.
Autor: Michal Šula, MAFRA
TOMÁŠ MIČOLA (srpen 2012). Fotbalově vyrůstal v Opavě a Baníku, odkud v létě 2010 odešel do Francie. Z Brestu se sice po dvou letech vrátil do Čech, oblékl však dres Slavie. V první sezoně ještě hrál pravidelně, pak ovšem jeho minutáž klesala a nakonec odešel zpátky do Baníku.
Autor: Petr Janeček, MAFRA
ROMAN BEDNÁŘ (leden 2013). Z Mladé Boleslavi odešel do Litvy a pak hrál několik let na britských ostrovech. V roce 2012 přestoupil do tureckého Sivassporu, ale kvůli zranění neodehrál jediný zápas. Sparta ho podepsala jako volného hráče. Plnil roli druhého útočníka za Davidem Lafatou a pomohl k double v sezoně 2013/14. Kariéru dohrál v Příbrami.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
MARTIN FENIN (leden 2013). Poté, co mu nevyšlo angažmá v Německu (Frankfurt a Chotěbuz), a dokonce přiznal boj s depresemi, chtěl v Česku znovu nastartovat kariéru. Jenže ve Slavii se neprosadil, během podzimu byl vyřazen z kádru a na jaře už to zkoušel v Teplicích, také neúspěšně.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
MARCEL GECOV (leden 2013). Odchovanec Slavie, který ale do světa vyrazil z Liberce. Hrál za anglický Fulham a pak belgický Gent, odkud se nicméně už po půl roce vracel do Česka. Po dvou letech ve Slavii odešel znovu do zahraničí, konkrétně do Rumunska.
Autor: Jaroslav Šnajdr, MAFRA
RADEK ČERNÝ (červenec 2013). Většinu své kariéry strávil v Česku, po třicítce se však slávistický odchovanec vydal na zahraniční štaci do Anglie - chytal za Tottenham a pak QPR, a právě odtud se pak vracel do Slavie. Tam aktuálně působí jako trenér brankářů.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
TOMÁŠ UJFALUŠI (srpen 2013). Slavný český stoper, jenž se z Olomouce vydal do Hamburku a udělal si jméno i ve Fiorentině či Atlétiku Madrid. Do Sparty přišel z Galatasaraye, kde v poslední sezoně kvůli zranění kolene vůbec nehrál. V pražském klubu nakonec nenastoupil k jedinému soutěžnímu zápasu a v prosinci ukončil kariéru.
Autor: František Vlček, MAFRA
LUKÁŠ MAREČEK (srpen 2013). V zahraničí, konkrétně v Belgii a Nizozemsku, hrál po odchodu ze Zbrojovky Brno tři roky, načež se vrátil do Česka. Ve Spartě stihl za pět let více než stovku zápasů. Poté se opět vydal do Belgie a po čase se zase vrátil domů, tentokrát do Teplic, kde působí doteď.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
BOŘEK DOČKAL (srpen 2013 a únor 2019). Odchovanec Slavie, který si ale po návratu z norského Rosenborgu vybral Spartu, s níž hned v první sezoně oslavil double. Po čtyřech letech odešel do Spojených států a přes Čínu se podruhé vrátil do Sparty. Navzdory slávistické minulosti se stal jednou z novodobých legend klubu a v létě 2022 ve Spartě ukončil kariéru.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
MARIO LIČKA (září 2013). Ostravský odchovanec byl u titulu v roce 2004, pak se ale ze sestavy vytratil a postupně vystřídal různá zahraniční angažmá, po nichž se pokaždé vracel do Čech. Nejprve italské Livorno, pak anglický Southampton a nakonec francouzský Brest, odkud ho posléze získala Slavia. Za rok odehrál 17 zápasů, gól nedal a po roce se vrátil do Francie.
Autor: ČTK / Petrášek Radek, ČTK
KAMIL VACEK (červenec 2014). Do Sparty, z níž o dva roky dříve odešel do italského Chieva Verona, se vrátil už v létě 2013. To bylo však na hostování, oficiálně byl jejím hráčem až o rok později. To už však svou pozici v týmu nedokázal získat zpět a záhy odešel do Mladé Boleslavi. Aktuálně dohrává kariéru v Pardubicích.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
JIŘÍ BÍLEK (červenec 2014). Odchovanec Sparty se do Čech vracel na sklonku kariéry, kdy oblékl dres Slavie, s níž vyhrál mistrovský titul i domácí pohár. Po ukončení kariéry se stal předsedou představenstva a posléze i sportovním ředitelem. Ve funkci byl až do loňského prosince, teď už úřaduje v Pardubicích.
Autor: Dan Materna, MAFRA
DAVID BIČÍK (červenec 2014). Sparťanský odchovanec si vyzkoušel zahraniční angažmá na Slovensku a v Turecku, odkud se do Sparty vrátil. V prvních dvou sezonách byl brankářskou jedničkou a oporou třeba při slavném tažení vyřazovací fází Evropské ligy na jaře 2016. Postupně začal plnit roli mentora a v létě 2020 ukončil kariéru, nějakou dobu však ve Spartě ještě zůstal jako trenér brankářů.
Autor: Michal Šula, MAFRA
MAREK ŠTĚCH (červenec 2014). Už v útlém věku odešel ze Sparty do Anglie, kde dlouho patřil londýnskému West Hamu. V létě 2014 po něm Sparta sáhla, aby dělal dvojku Bičíkovi. Po třech sezonách se vrátil zpět na britské ostrovy.
Autor: Michal Šula, MAFRA
MICHAL ŠVEC (únor 2015). V Česku nehrál jinde než ve Vršovicích. Odchovanec Slavie zamířil v jedenadvaceti letech do nizozemského Heerenveenu, pak hrál i tři roky v Maďarsku, načež se vrátil zpět do Slavie. Pak si vyzkoušel i angažmá v Bohemians, ale nakonec skončil zase ve Slavii, kde působí dosud - hraje za céčko ve třetí lize.
Autor: Michal Šula, MAFRA
TOMÁŠ JABLONSKÝ (červenec 2015). Jediné zahraniční angažmá pro něj bylo to na Slovensku, kde strávil rok ve Slovanu Bratislava. Odcházel tam z Jablonce, načež se vrátil do Slavie, kde působil od útlého věku po příchodu z Viktorie Žižkov.
Autor: ČTK / Šulová Kateřina, ČTK
PETR JIRÁČEK (srpen 2015). Jméno si udělal v Plzni, odkud zamířil do Německa, kde se však ve Wolfsburgu ani v Hamburku výrazněji neuchytil. Při návratu do Česka zvolil trochu překvapivě Spartu, příliš se mu tam ale nedařilo. Po roce odešel hostovat do Jablonce a pak natrvalo přestoupil do Zlína.
Autor: Michal Šula, MAFRA
ONDŘEJ MAZUCH (prosinec 2015). Po odchodu z Brna si vyzkoušel italskou, belgickou i ukrajinskou ligu. Jeho angažmá v Dněpropetrovsku ale ukončilo vleklé zranění. Když se vyléčil, sáhla po něm Sparta, kde se však výrazněji neprosadil a po roce a půl odešel do anglického Hull City.
Autor: Michal Šula, MAFRA
VÁCLAV KADLEC (srpen 2016). Velký český talent, který Sparta získala v útlém věku z Bohemians, se vrátil v podstatě dvakrát. Poprvé to však bylo na hostování v únoru 2015 z Frankfurtu, kde po přestupu vypadl ze sestavy. Podruhé to už bylo na trvalý přestup z dánského Midtjyllandu. Až na pár záblesků však většinu času laboroval s koleny a v únoru 2020 ukončil profesionální kariéru. Následný pokus o návrat do velkého fotbalu mu už nevyšel a v současnosti ho můžete vídat v televizi coby experta.
Autor: Michal Šula, MAFRA
MICHAL KADLEC (srpen 2016). Do Sparty se vrátil po osmi letech jako zkušený borec, jenž za sebou měl angažmá v Leverkusenu a Fenerbahce. Během dvou let střídal povedené výkony s těmi slabšími a následně zamířil do Slovácka, kde o šest sezon později ukončil kariéru.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
TOMÁŠ ROSICKÝ (srpen 2016). Ze Sparty odešel jako velký příslib českého fotbalu. Navzdory zraněním si udělal jméno i v Dortmundu a Arsenalu, kde však postupně vypadl ze sestavy a vrátil se do Sparty. V první sezoně nastoupil k jedinému zápasu, v té druhé toho odehrál o něco víc, v září 2017 proti Karviné dokonce s velkou slávou vstřelil gól, ale v prosinci následně ukončil kariéru. O rok později se stal sportovním ředitelem klubu. Pod ním Sparta po devíti letech získala titul, v další sezoně double a poté se probojovala i do Ligy mistrů. Loni v létě se kvůli problémům se srdcem na nějakou dobu stáhl do ústranní, teď už je však naplno zpátky ve své funkci.
Autor: Dan Materna, MAFRA
PŘEMYSL KOVÁŘ (leden 2017). Do Slavie se dostal až na sklonku aktivní hráčské kariéry. Přišel z bulharského Černo More Varna a dlouhých šest let poctivě plnil roli brankářské dvojky. Když pak ukončil kariéru, dostal funkci ve vedení. Teď spolu s Jakubem Marešem zastává pozici sportovního ředitele po odchodu Jiřího Bílka.
Autor: Jan Malý/SK Slavia Praha
LUKÁŠ POKORNÝ (leden 2018). Byl to tenkrát pokus o restart kariéry. Pokorný přicházel do Slavie z francouzského Montpellieru, kam odešel z Liberce ve čtyřiadvaceti. V zahraničí ale vydržel jen rok. Střední záložník však neprorazil ani ve Slavii, která ho po šesti startech za rok poslala hostovat do Bohemians. Během dvou let ukončil kvůli trablům se zraněními kariéru.
Autor: SK Slavia Praha
LADISLAV KREJČÍ (srpen 2020). Ve Spartě hráč z ročníku 1992 vyrostl a postupně se vypracoval mezi opory A-týmu. Odchod do italské Boloni mu však nevyšel dle představ a kromě prvního roku nehrál pravidelně, a tak se posléze vrátil do Sparty. Ve své druhé sezoně však musel být hospitalizován s plicní embolií a pak už se do sestavy nedokázal probojovat. V létě 2023 odešel do Hradce a aktuálně kope za Teplice.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ONDŘEJ ČELŮSTKA (srpen 2020). Další zkušený stoper, kterému dala Sparta šanci. Čelůstka do zahraničí vyrazil ze Slavie, hrál v Itálii, Turecku, Anglii i Německu, načež se vrátil do Česka. Ve Spartě byl oporou a silnou osobností v kabině, současně však často chyběl kvůli zraněním. Ještě nedávno hrál v Turecku, loni na jaře o něj zájem projevil nováček první ligy Zlín, ale Čelůstka v červnu ukončil kariéru.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
DAVID PAVELKA (říjen 2020). Ač odchovanec Sparty, pořádně prorazil až v Liberci, odkud v lednu 2016 přestoupil do turecké Kasimpasy. Po čtyřech letech se vrátil do Česka a oblékl znovu sparťanský dres. Pět let patřil ke stálicím, několikrát navlékl i kapitánskou pásku, ale postupně jeho vytížení klesalo. V minulé sezoně už hrál převážně za rezervu a loni v květnu ukončil kariéru.
Autor: 'Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia' , Profimedia.cz
MICHAEL KRMENČÍK (červenec 2021). Ve Slavii strávil jednu sezonu, když přicházel z belgických Brugg na hostování. Vstřelil čtyři góly a zapsal stejný počet asistencí. Do zahraničí však odcházel z Plzně, kde pravidelně patřil k nejlepším ligovým střelcům. Po krátké štaci ve Slavii přestoupil z Brugg do indonéské Jakarty, kde se potkal s jiným slávistou Ondřejem Kúdelou.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
JAN KUCHTA (červenec 2022 a leden 2025). Za Spartu nastupoval v mládeži, než výměnou putoval do akademie Slavie. Jméno si ale udělal až v Liberci a poté i ve Slavii. Odtud v lednu 2022 přestoupil do Lokomotivu Moskva, ale po ruské agresi na Ukrajině využil nařízení UEFA a vrátil se na hostování do Česka. Nikoli však do Slavie, ale do Sparty. Ve své první sezoně byl jednou z opor při zisku vytouženého titulu po devíti letech, Sparta ho pak z Ruska vykoupila a Kuchta s ní oslavil double. V létě pak odešel do Midtjyllandu, ale už v lednu se vrátil zpět. Nejprve na hostování, následně na trvalý přestup.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
DAVID ZIMA (leden 2024). Další drahý příchod. Za vracejícího se stopera Zimu zaplatila Slavia sto milionů korun. V létě 2021 odcházel jako obrovský dvacetiletý talent za skoro 150 milionů do italského Turína. Tam se ale neprosadil, a tak se po dvou a půl letech vrátil zpět a dostal druhou šanci. Ta se vyplatila. Zima v minulé sezoně pomohl k titulu i Lize mistrů a nastupuje i v reprezentaci.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
ONDŘEJ LINGR (září 2024). Po třech letech ve Slavii mu vyšel velký přestup. Jako hráč nizozemského Feyenoordu ale dlouho nevydržel. Pod smlouvou byl pouhé dva měsíce, než odcházel zpět do Slavie. Ta ho totiž o rok dříve poslala do Nizozemska hostovat s opcí na 4 miliony eur. Ta se v létě 2024 aktivovala, ale Lingr stejně v září zamířil zpět. Ve Slavii pak strávil podzim a v březnu odešel do amerického Houstonu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
PAVEL KADEŘÁBEK (červen 2025). Navrátilec, kterého Sparta loni představila v poslední červnový den. S výjimkou hostování ve Viktorii Žižkov v ní strávil celé fotbalové mládí, v sezoně 2013/2014 jí pomohl k double a o rok později odešel do Hoffenheimu. Tam navzdory několika nabídkám z dalších top lig vydržel 10 let.
Autor: AC Sparta Praha
MICHAL SADÍLEK (červenec 2025). Nechybělo mnoho a mohl jít za bráchou do Sparty. Ale nakonec se mladší z dvojice záložníků Sadílků rozhodl pro Slavii. I proto, že na Letné tehdy na začátku léta 2025 pořád neměli vyřešenou otázku nového trenéra. Sadílek přišel z nizozemského Twente, kde patřil k nejlepším hráčům. I proto stál skoro 90 milionů korun. Ještě rok nazpět měl ambice na velký přestup, jenže v největší formě se vyboural na reprezentačním soustředění před Eurem na tříkolce. Po zranění se vrátil, ale místo zahraničí si vybral Slavii i s vidinou účasti v Lize mistrů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
DAVID JURÁSEK (leden 2026). Za posledních patnáct let číslo 45. Jen ve Slavii číslo 19. Jurásek měl našlápnuto skvěle, do Prahy přišel z Mladé Boleslavi v zimě 2021 a za rok a půl už byl pryč. Levonohý, dynamický krajní obránce zamířil do Benfiky, která za něj zaplatila 350 milionů korun. V Portugalsku se neprosadil a přes hostování v Hoffenheimu a Besiktasi se nakonec vrátil zase zpátky do Slavie. Ta si od něj slibuje vyřešení pozice, na které má personální potíže.
Autor: www.slavia.cz