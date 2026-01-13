Chance Liga 2025/2026

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

  17:01
V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých fotbalistů. A naposledy v pondělí obránce David Jurásek, který stál Slavii kolem 75 milionů korun. Kteří byli před ním?
Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029. ZA CO? Sparťanský záložník Libor Sionko se diví, za co mu rozhodčí dává žlutou... NEČEKANÝ STŘELEC. Stoper Sparty Erich Brabec moc gólů nedává, jeho trefa proti... Slávista Jiří Koubský (vpravo) v souboji se sparťanským útočníkem Bonym... Sparťanský záložník Marek Matějovský se snaží zpracovat míč. KAPITÁNŮV DOHLED. Slávistický záložník Lukáš Jarolím sleduje dění na hřišti v... Daniel Zítka v posledních zápasech v brance Sparty zaskakuje za zraněnou... Brankář Zdeněk Zlámal (v pozadí) nemůže uvěřit, že slávisté přišli v duelu s... GÓLOVÝ ÚSMĚV. Obránce Sparty Tomáš Zápotočný jásá po úspěšné trefě. Liberecký útočník Michael Rabušic (vpravo) sleduje Ondřeje Švejdíka ze Sparty. Sparťanský útočník Miroslav Slepička (vlevo) v souboji s teplickým obráncem... Jiří Jarošík v dresu Sparty.

20. kolo

19. kolo

FC Zlín - AC Sparta Praha

8. 2. • 15:30 • Stadion Letná, Zlín

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář natrvalo v PSV, Jaroš má nového trenéra

Brankář PSV Matěj Kovář rozehrává v utkání s Ajaxem.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Xabi je fuč. Kdo teď zkrotí ega? Měl plán, hráči ale novoty nechtěli, říká insider

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Přicházel jako pan Někdo. Kdysi mozek týmu, hráč, kterému se tleskalo. Sice pořád začínající trenér, ale už velmi úspěšný. Kdo jiný než Xabi Alonso měl v Realu Madrid uspět? A ono ne. Po sedmi...

14. ledna 2026

Carrick se vrací do Manchesteru United jako prozatímní kouč do konce sezony

Michael Carrick, provizorní trenér Manchesteru United, před premiérou v roli...

Fotbalisty Manchesteru United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony, oznámil slavný...

13. ledna 2026  12:26,  aktualizováno  20:54

Zase mohou reprezentovat. Nový ministr v Gabonu zrušil odvolání hvězd i trenéra

SALTO. Tradiční oslava Pierre-Emericka Aubameyanga, fotbalisty Chelsea.

Aubameyang může opět reprezentovat Gabon. Na začátku roku vláda africké země po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po porážce s Pobřežím slonoviny vystoupil v...

13. ledna 2026  17:43

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

13. ledna 2026  17:01

Jak se chystá Slavia: srandičky i jiskření. A nejezděte mi tady na těch kolech, pánové!

Slávističtí fotbalisté se na jarní část sezony znovu chystají ve španělské...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Voda z bublající fontány u vstupu zlehka vytéká do ulice a za vedlejším plotem kokrhá kohout, i když je už skoro poledne. Ve vzduchu ucítíte nepříjemný pach hnojiva a jakmile se ze hřiště v...

13. ledna 2026  16:16

Köstl jde od reprezentace do Ružomberku, Hübschman mu bude ředitelovat

Jaroslav Köstl na lavičce české reprezentace v utkání s Gibraltarem.

Jaroslav Köstl, který v listopadu jako hlavní kouč zaskakoval u českého národního týmu, se stal trenérem fotbalistů Ružomberku. Na lavičce slovenského celku nahradil odvolaného krajana Ondřeje...

13. ledna 2026  14:01

Úžasné, ale slavit nešlo. Soused šokoval v poháru PSG, hegemona srazil bývalý hráč

Jonathan Ikoné z FC Paříž slaví postup svého klubu do čtvrtfinále poháru po...

Na fotbalové derby čekala Paříž dlouhých pětatřicet let. A když se ho konečně dočkala, obdržela rovnou dva chody v rozmezí jediného týdne. A chutnalo oběma! V nejvyšší soutěži očekávaně vládlo...

13. ledna 2026  13:42

Nedůstojné! Szoboszlai laxní patičkou daroval soupeři gól, teď schytává kritiku

Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai (vlevo) poté, co zavinil branku v utkání...

Situaci měl naprosto pod kontrolou. Na hranici vlastního vápna vystihl dlouhou přihrávku, udělal pár kroků směrem k bráně a mohl v klidu rozehrát. Jenže záložník fotbalistů Liverpoolu Dominik...

13. ledna 2026  13:01

Kovář se osvědčil, Eindhoven ho koupil. Má pro nás velkou hodnotu, řekl jeden z šéfů

Český brankář Matěj Kovář pózuje v dresu PSV Eindhoven.

Fotbalový brankář Matěj Kovář má jistotu, že bude dlouhodobě patřit PSV Eindhoven. Suverénní lídr nizozemské ligy aktivoval povinnost odkupu z Leverkusenu, zaplatil 5 milionů eur a český gólman...

13. ledna 2026  12:17

13. ledna 2026  11:23

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila...

13. ledna 2026  11:17

Skalák chválí portugalského kouče: Umí dělat fotbal. V Budějovicích chce zůstat

Kapitán Českých Budějovic Jiří Skalák během zimní přípravy.

Je českou tváří zahraničního projektu. Třiatřicetiletý záložník Jiří Skalák vede jako kapitán budějovické Dynamo. Je hráčem, kterého si v létě jako jediného vybral tehdy nový portugalský kouč Pedro...

13. ledna 2026  9:54

