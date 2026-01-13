|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?
20. kolo
19. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2.
|AC Sparta PrahaSparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3.
|FK JablonecJablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5.
|MFK KarvináKarviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6.
|FC Slovan LiberecLiberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9.
|FC ZlínZlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10.
|FK TepliceTeplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11.
|FK PardubicePardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14.
|FK Dukla PrahaDukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|15.
|FC Baník OstravaOstrava
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16.
|1. FC SlováckoSlovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?
Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...
Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář natrvalo v PSV, Jaroš má nového trenéra
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.
Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss
Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...
Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky
Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...
Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa
Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...
Xabi je fuč. Kdo teď zkrotí ega? Měl plán, hráči ale novoty nechtěli, říká insider
Přicházel jako pan Někdo. Kdysi mozek týmu, hráč, kterému se tleskalo. Sice pořád začínající trenér, ale už velmi úspěšný. Kdo jiný než Xabi Alonso měl v Realu Madrid uspět? A ono ne. Po sedmi...
Carrick se vrací do Manchesteru United jako prozatímní kouč do konce sezony
Fotbalisty Manchesteru United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony, oznámil slavný...
Zase mohou reprezentovat. Nový ministr v Gabonu zrušil odvolání hvězd i trenéra
Aubameyang může opět reprezentovat Gabon. Na začátku roku vláda africké země po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po porážce s Pobřežím slonoviny vystoupil v...
Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?
V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...
Jak se chystá Slavia: srandičky i jiskření. A nejezděte mi tady na těch kolech, pánové!
Od našeho zpravodaje ve Španělsku Voda z bublající fontány u vstupu zlehka vytéká do ulice a za vedlejším plotem kokrhá kohout, i když je už skoro poledne. Ve vzduchu ucítíte nepříjemný pach hnojiva a jakmile se ze hřiště v...
Köstl jde od reprezentace do Ružomberku, Hübschman mu bude ředitelovat
Jaroslav Köstl, který v listopadu jako hlavní kouč zaskakoval u českého národního týmu, se stal trenérem fotbalistů Ružomberku. Na lavičce slovenského celku nahradil odvolaného krajana Ondřeje...
Úžasné, ale slavit nešlo. Soused šokoval v poháru PSG, hegemona srazil bývalý hráč
Na fotbalové derby čekala Paříž dlouhých pětatřicet let. A když se ho konečně dočkala, obdržela rovnou dva chody v rozmezí jediného týdne. A chutnalo oběma! V nejvyšší soutěži očekávaně vládlo...
Nedůstojné! Szoboszlai laxní patičkou daroval soupeři gól, teď schytává kritiku
Situaci měl naprosto pod kontrolou. Na hranici vlastního vápna vystihl dlouhou přihrávku, udělal pár kroků směrem k bráně a mohl v klidu rozehrát. Jenže záložník fotbalistů Liverpoolu Dominik...
Kovář se osvědčil, Eindhoven ho koupil. Má pro nás velkou hodnotu, řekl jeden z šéfů
Fotbalový brankář Matěj Kovář má jistotu, že bude dlouhodobě patřit PSV Eindhoven. Suverénní lídr nizozemské ligy aktivoval povinnost odkupu z Leverkusenu, zaplatil 5 milionů eur a český gólman...
Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář natrvalo v PSV, Jaroš má nového trenéra
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl
Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila...
Skalák chválí portugalského kouče: Umí dělat fotbal. V Budějovicích chce zůstat
Je českou tváří zahraničního projektu. Třiatřicetiletý záložník Jiří Skalák vede jako kapitán budějovické Dynamo. Je hráčem, kterého si v létě jako jediného vybral tehdy nový portugalský kouč Pedro...