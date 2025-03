Rouček po prvním ligovém derby: Chtěli jsme volnější hru, týmy k tomu pomohly

Přesto se pár excesů našlo.

Slávistu Chytila vyloučil po nešťastném kopnutí do obličeje brankáře Vindahla, když útočník do souboje vletěl v plné rychlosti. Sledoval, jak zraněný Malick Diouf odkulhává ze hřiště. Slovně napomínal hráče obou týmů, když si po odpískaných standardních situací nechtěli předat balon.

Přesto první žlutou kartu tasil až v 88. minutě.

Dostal ji Oscar, který si příští kolo odpyká trest. „Byl to souboj ve větší intenzitě, kde jsem neviděl, že by Oscar zasáhl míč a naopak kopl Sadílka do holeně. Z mého pohledu to vypadalo ještě hůř než na záznamu, a proto jsem se rozhodl pro žlutou kartu,“ vylíčil Rouček v rozhovoru pro O 2 TV.

Jenže předtím bez karty přešel jiné, mnohem tvrdší souboje, včetně faulu Tomáše Holeše na Lukáše Haraslína. Ani Lukáš Sadílek za podražení Schranze chvíli před červenou Mojmíra Chytila si napomenutí nevysloužil.

„Snažili jsme se s hráči i realizačními týmy mluvit a nastavit metr volněji,“ vysvětlil Rouček, stále ještě osmadvacetiletý sudí, který si v sobotu odbyl premiéru v ligovém derby.

„Ale byli jsme připravení, že to v případě ostřejšího zákroku včas utneme. Nicméně to se podle mě nestalo, hráči i realizační týmy to respektovali a hlavně přispěli k výslednému obrazu utkání,“ doplnil.

Metr se ale nelíbil slávistickému kouči Jindřichu Trpišovskému: „Sudí rozdal jen dvě žluté karty, přičemž jednu dostal Oscar, který má sám díru v noze. Některé zákroky se posoudily jinak, než jiné. Ale zákeřný zápas to nebyl.“

Rozhodčí ukazuje červenou kartu Mojmíru Chytilovi ze Slavie během zápasu proti Spartě.

Pokud byste čekali, že se lavičky obou rivalů po utkání do sebe pustí, jak dříve bývalo zvykem, stal se pravý opak. Střelec Haraslín s koučem Larsem Friisem ještě po závěrečném hvizdu obcházeli slávistický realizační tým, plácali si, objímali se. Dlouho si pak povídali s trenérem Jindřichem Trpišovským nebo Stanislavem Teclem.

„Na klidnění emocí jsme mysleli, ale jak říkám, hráči toho metru vůbec nezneužívali a já bych jim chtěl za to poděkovat,“ vyznal se Rouček.

Své první derby zažil skoro přesně před rokem, ve čtvrtfinále poháru v Edenu, které ovládla Sparta, nařídil rozhodující penaltu a v závěru vyloučil sparťana Zeleného.

Tentokrát tasil červenou pro Chytila, který při výskoku trefil nohou brankáře Vindahla.

„Viděl jsem, že ho zasáhl, když měl míč v rukou. Ale myslel jsem si, že ho zasáhl v přirozeném pohybu, kdy ho přeskakoval. Nicméně videorozhodčí mě zavolal k přezkumu a tam bylo jasně vidět, že Chytil se tomu souboji mohl vyhnout, což ale neudělal a nohu tam nechal,“ stál si za rozhodnutím Rouček.

V aktuální sezoně je nejnasazovanějším sudím v celé soutěži, krátce po utkání Slavie v Plzni dostal důvěru i v tom největším zápase v Česku. A zásadní chybu neudělal.