Friis: Chorý je pro Slavii gamechanger, ale plán máme. Sudí? Hlavně ať chrání fotbal

I to dokazuje, že se v lize chystá ten nejočekávanější zápas. A je vlastně úplně jedno, že je mezi oběma pražskými rivaly v tuhle chvíli třináctibodový rozdíl.

„Derby jsou pokaždé výjimečná, což všichni cítíme už týden před zápasem. Kluci o tom mluví v kabině, média to probírají. Zvlášť tady ve městě, kde je za tímto zápasem obrovská historie,“ líčil Friis.

Je to podobné něčemu, co už jste v zahraničí zažil?

I v Dánsku je to velmi podobné tomu, jak to funguje tady, takže ano, ta atmosféra je jedinečná. Ale nakonec je to pořád jenom fotbalový zápas, v němž musíme podat dostatečně dobrý výkon, abychom ho mohli vyhrát.

A získat poslední šanci na první místo? Nebo je třináct bodů prostě příliš?

Takhle k tomu nepřistupuju. V lize zbývá jedenáct zápasů a je tu třináctibodový náskok. To znamená, že by lídr musel v každém kole ztratit aspoň bod, takhle to je. Nevnímám to jako poslední šanci. Už je zbytečné se bavit o tom, co se stalo na podzim a omlouvat to. My to chceme zahodit a ten zápas vyhrát, nehledě na to, jaká je situace v tabulce.

Slavia v lize inkasovala jen osmkrát a v tomto ohledu nemá konkurenci. Jak na její pevnou obranu?

Zatím jsou opravdu konzistentní a daří se jim. Postupně eliminovali riskantní pasáže, což jim dost pomáhá. Nedostávají moc gólů ze hry, takže to bude velmi těžké, protože zároveň zapracovali na standardních situacích. My musíme proměňovat šance, což se nám v posledních zápasech moc nedařilo, přestože jsme je měli a některé opravdu velké. I v posledních derby jsme na to doplatili. Ale máme skvělé útočné hráče, kteří jsou silní a mám velkou důvěru v to, že se mohou proti Slavii prosadit.

Bude součástí ofenzivy i dosud nemocný Haraslín?

Ano, bude připravený. Ještě nevíme, kolik času dostane, ale bude k dispozici. Celkově je list zraněných hráčů kratší, hodně kluků se vrátilo do tréninku, kde už se nám rýsuje docela početná skupina. Máme díky tomu hodně možností, ze kterých můžeme vybírat, což týmu ulehčí. A mně to hlavu naopak ztíží.

Zaměřujete se i na krajní hráče, pro Slavii velkou zbraň? V minulém derby přece padl gól po Dioufově průniku, naposledy v Plzni skórovala Slavia taktéž z křídla.

Ano, souhlasím, v tom se jim daří. Mají jasný a čitelný styl, dvakrát nepřemýšlejí předtím, než pošlou balon do vápna. Kromě kvalitních beků si ale myslím, že největší gamechanger je útočník Tomáš Chorý, který dobře zapadl. Je to zároveň hráč, který od těchto krajů dostává nejvíc přihrávek. On je rozdílový, nejen v gólech, ale i při tvoření šancí. Je zároveň skvělým pojítkem v systému. Ale i na ty kraje si musíme dát pozor, i když máme dobrý plán na to, abychom je zastavili.

Veljko Birmančević se snaží obehrát Oscara Dorleye a Tomáše Holeše. Horké chvíle sparťanského brankáře Petera Vindahla během slavistické defenzivy.

Třeba chytit intenzitu v začátku zápasu?

Naposledy jsme začali opravdu velmi špatně a oni se od toho odrazili. V Plzni zas skórovali po minutě a pětačtyřiceti vteřinách. Takže tempo musíme chytit hned, to bez diskuze. Ale dobře víme, jak na to, je nám to vlastní. Stačí to provést správně. Slavia je skutečně silná v situacích jeden na jednoho. Věřím ale, že známe způsoby, jak to překonat. Víc o tom, jak to uděláme, uvidíte v sobotu, prozrazovat základní sestavu nebudu. Kluci tvrdě pracují a tohle jsou věci, na které se při přípravě díváme, abychom uspěli.

Není příliš jasné, s jakými hráči Slavia nastoupí, vzhledem k nečitelné marodce. Trápí vás to?

Plně se soustředíme hlavně na nás. Musíme sledovat hlavně naši hru. V takových utkáních nezáleží moc na tom, jak silnou sestavu postavíte, ta derby jsou o něčem jiném. Dobře víme, co můžeme čekat z hlediska intenzity, z hlediska fyzického napadání a každý den se připravujeme na to, abychom tam my nechali maximum. Ani jsem nevěděl, že je to s jejich hráči tak komplikované. Vím jen, že pojedou také na sto procent, nepamatuju si, jestli už je to osm nebo devět derby, co jsem zažil, a nestalo se mi, aby někdo nastoupil s tím, že jede na šedesát nebo osmdesát procent, pokaždé je to full power.

V posledních pěti derby Sparta pokaždé dostala červenou kartu. Dáte si na to tentokrát pozor? A co s tím?

Asi bychom to museli vzít zápas od zápasu, protože některé byly stupidní, je to na širší diskuzi, jak k těm kartám došlo. Ale nemluvíme o tom tak, že teď nemůžeme dostat červenou, jde mi jen o to, abychom chránili fotbal, nehledě na to, co se stane. Tohle v této zemi musíme řešit víc, než cokoli jiného. Zdržování, hrozivé zákroky, plynulost hry. Od kvality hřišť až po ochranu hráčů. Je to sice nedílná součást fotbalu, ale tu hru jako takovou musíme chránit. Jen tak dosáhneme kvalitních a intenzivních zápasů.

Máte pocit, že jsou v tomto rozhodčí konzistentní?

Asi potřebuji věřit tomu, že každý odvádí to nejlepší, dává tomu maximální úsilí a odevzdá všechno. To je základ. A také, že všechny ty situace se řeší ve prospěch hráčů. Proto tady jsme, kvůli hráčům a fotbalu. Osobně mám rád VAR, to je dobrá věc, protože může odstínit trochu náhody, nesrovnalostí a lidských chyb. Pak už zbývá, aby každý odvedl svou práci nejlíp, jak umí.