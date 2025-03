To je za ty zničený hajzly, řekli mi. Zástupce Slavie o zásahu policie na Letné

„Fotbalu se daří. Stoupá návštěvnost, roste sledovanost, zkvalitňujeme služby a rozšiřujeme společenskou odpovědnost. Problémy s bezpečností jsou však stále nad naše síly,“ uvedl Tvrdík.

K příspěvku přidal třístránkový dopis, v němž Martin Benda, Supporter Liaison Officer, poskytl svůj pohled na události, k nimž se v pondělí kromě klubových představitelů vyjádřila policie i Ligová fotbalová asociace.

„Nejvíc jsem zklamaný z toho, že byl policejní zákrok vedený tak brutálním způsobem a plošně proti všem, včetně zaměstnanců SLO, kteří mají být ti, jež situaci uklidňují a dělají prostředníka v komunikaci mezi policií a fanoušky,“ vyčetl Benda.

Naopak policie v pondělí ve svém vyjádření prostřednictvím tiskového mluvčího tvrdila, že zasáhla „pouze proti jednotlivcům a jednotlivým agresivním skupinkám, které se snažily mařit služební zákrok.“

Slavia si od začátku stěžovala na bezdůvodný zásah proti některým nezletilým a ženám. Několik zraněných fanoušků posléze vyhledalo lékařskou pomoc.

Policie zákrok zdůvodnila tím, že fanoušci „demolovali mříž mezi sektory a ničili zařízení stadionu“, konkrétně toalety.

Slávističtí fanoušci míří na Letnou na derby se Spartou. Choreo fanoušků Slavie během pochodu Prahou

Škody se ale podle Bendy objevily už v průběhu druhé půle. „Vzhledem k nepříznivému výsledku a také drobným škodám na toaletách v podobě rozbitého pisoáru a držáku na toaletní papír, jsem rozhodl nejdřív o umístění security k toaletám a patnáct minut před koncem utkání také o vysazení dveří z pánských toalet, abychom předešli dalším škodám na majetku,“ líčil.

Dodal, že škody dosahovaly maximálně několika tisíc korun a že v tu chvíli v sektoru nebyli žádní příslušníci policie, kteří by situaci řešili. „S ochrankou jsme měli situaci pod kontrolou. Po utkání tedy byly toalety v přijatelném stavu a preventivně bez dveří.“

Vyjádření policie „Po skončení zápasu se pokusili příznivci hostů prokopnout mříž do jiného sektoru, někteří se začali zahalovat, nasazovat si chrániče zubů a rukavice. Když se situace zklidnila, začali demolovat záchody a dva příznivci hostí se mezi sebou vzájemně napadli. Při řešení této situace došlo k opakovanému útoku na policisty, k bránění v zákroku, neuposlechnutí výzev a ze strany policie tedy logicky k použití donucovacích prostředků. Ty byly použity proti jednotlivcům a jednotlivým agresivním skupinkám, které se snažily mařit služební zákrok. Celou situaci bude posuzovat Odbor vnitřní kontroly a to z pohledu vyhodnocení oprávněnosti použití donucovacích prostředků. Prověřovat se bude i podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. V rámci celého tohoto zákroku bylo zajištěno celkem pět osob, kdy nyní nemůžeme vyloučit zahájení trestního řízení. Jeden z policistů byl vlivem útoku zraněn. Upozorňujeme, že v případě vyslovení zákonných výzev ze strany policie, je každý povinen tyto výzvy uposlechnout. Jestliže je neuposlechne je policie oprávněna použít donucovací prostředky.“

Poté nechal přesunout vlastní security do patra ke stánkům, kde během minulého zápasu vznikly problémy. „A v tu chvíli se začaly ozývat hlasité kovové rány, které byly způsobeny kopáním do zástěny mezi hostujícími a domácími sektory. K žádným škodám ale nedocházelo, byly to jen hlasité rány,“ zdůraznil Benda.

To se shoduje s tvrzením policie, která právě na tuto situaci poprvé reagovala.

„Deset příslušníků šlo dovnitř a zaujalo místa u kovové zástěny, čímž zamezili tomuto chování. Tahle činnost byla preventivní a splnila svůj účel,“ dodal Benda.

Mezitím se přesunul k toaletám, kam na kontrolu zamířila druhá skupinka policistů. „Jeden z příslušníků přede mnou řekl do vysílačky, že jsou poškozené toalety. To jsem okamžitě rozporoval s tím, že dveře jsme preventivně vysadili my a jinak jsou na toaletách drobné škody, které není třeba řešit, protože jsme je měli pod kontrolou,“ pokračoval.

„Při odchodu z toalet začal aktivní zásah policie. Ta začala fanoušky tlačit do stran a ti neměli jedinou cestu, jak se dostat pryč. V této ‚mele‘ nešlo o zákrok vůči jednomu či malé skupině, byl veden plošně proti všem přítomným fanouškům za použití chvatů, obušků, neletálních zbraní a slzného plynu,“ vzpomínal Benda, který se obratem zapojil do snahy o deeskalaci situace.

„Fanoušci neměli kam ustoupit a já jsem v danou chvíli byl zády k policii a čelem k nim. I přesto, že jsem měl oblečenou bundu s velkými písmeny SLO na zádech, dostal jsem z bezprostřední blízkosti velkou dávku slzného plynu přímo do zátylku na hlavě,“ navázal.

„Máme k dispozici několik fotek, videí a výpovědí fanoušků, které dokládají jejich pasivní roli.“ Podle Bendy policie odmítla přístup na toalety zasaženým fanouškům a nepřivolala zdravotníka pro případ alergické reakce. „Přístup povolila až po nátlaku, že může dojít k další eskalaci.“

„Po mé slovní výměně s jedním s velitelů mi bylo doslova sděleno: ‚to máte za ty zničený hajzly‘. Na mou odpověď, že k žádnému ničení nedocházelo, jen mávl rukou,“ pokračoval Benda. „U zásahu byl přítomen i příslušník, který vyzýval fanoušky na pěstní souboj před stadionem.“

Policie po zásahu potvrdila, že zadržela pět slávistických fanoušků. „Většinou normální, kteří nic neudělali, což dokládá i to, že nikoho ze zadržených z ničeho neobvinili. Tři poté zamířili do nemocnice,“ dodal Benda, který podal stížnost delegátovi LFA i veliteli opatření PČR.

„Nepopírám, že by ze strany fanoušků k ničemu nedošlo, ale měli jsme to se security pod kontrolou. Drobné škody na toaletách jsou po každém derby a je na klubech, jak je mezi sebou vyřeší. Byl bych rád, aby jednání vedlo k výsledku, že je možné situaci řešit i jiným – mírnějším způsobem,“ uzavřel Benda.