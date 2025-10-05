Chance Liga 2025/2026

Byla to situace, která klidně mohla celý zápas poslat úplně jiným směrem. Kdyby sudí Jan Všetečka ve fotbalovém derby (1:1) udělil žlutou, nebo červenou kartu sparťanovi Vydrovi za zákrok na slávistu Schranze, domácí by rázem šli po půlhodině do deseti. Místo toho vyrovnali a po šedesáti minutách odcházel předčasně z trávníku vyloučený Vlček v sešívaném.
Sparťanský záložník Patrik Vydra přechází s míčem přes Oscara ze Slavie.

Sparťanský záložník Patrik Vydra přechází s míčem přes Oscara ze Slavie. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávisté s kapitánem Janem Bořilem děkují fanouškům za podporu v derby proti...
Sparťané Asger Sörensen a Jan Kuchta litují neproměněné šance v derby proti...
Sparťanský Trenér Brian Priske a pravý wingbek Angelo Preciado
Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie.
27 fotografií

„Když jsem pak situaci viděl po zápase zpětně, měl jsem udělit druhou žlutou kartu, tím pádem červenou. Je to z důvodu, že pan Vydra sice zahraje míčem, ale pak přirozeně došlápne na nohu pana Schranze. Měl jsem vylučovat. Moje chyba,“ kál se v přenosu Oneplay Sport rozhodčí Všetečka.

Na přímé vyloučení ale zákrok neviděl, což si zřejmě vyhodnotil i Karel Rouček u videa, který v případě druhé žluté karty zasáhnout nesmí.

„Nechápu ale, že do toho nevstoupil, když vidíme, za co se jinde dávají červené karty. Na pana Roučka máme prostě tuhle sezonu smůlu opakovaně,“ vyčítal na tiskové konferenci slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

A tak Sparta dohrála na rozdíl od Slavie kompletní.

Ligové derby ale nezvrátila, přesilu nevyužila a v závěru nastavení jen párkrát vystřelila mimo. I proto 315. souboj odvěkých rivalů vítěze nepřinesl.

Zato tradiční kontroverzi ano.

Karty, zdržování, konflikty, strkanice i tvrdé souboje.

Zejména ten Vydrův, který se po utkání rozebíral nejvíc.

„Co mě mrzí, že to nebyl ani faul, ale dokonce výhoda pro Spartu!“ kroutil pak hlavou slávistický trenér Jindřich Trpišovský, ale jinak k sudímu mluvil velmi smířlivě.

„V zákrytu se to asi může stát, nicméně nakonec dohráváme zápas v deseti my. Bohužel. Takové situace nejspíš k fotbalu patří. Paradoxně si myslím, že rozhodčí pískal fakt dobře, kdo to vidí zblízka, ví, že je to fakt těžké a složité,“ hodnotil.

Slávistický obránce Tomáš Vlček vidí žlutou kartu v derby proti Spartě.

„Byl to faul na žlutou kartu, ale rozhodčí ji nedal, což je součást hry,“ navázal jeho protějšek Brian Priske. „Můžeme se však bavit i o sporných situacích na druhé straně: možná penalta po ruce soupeře, dvaceticentimetrový ofsajd,“ vyjmenovával.

Pro dvaatřicetiletého sudího z České Lípy to byla v největším českém zápase premiéra. „Derby je pro každého rozhodčího jedním z vrcholů kariéry, takže jsem byl zdravě nervózní. Zároveň jsem se však hodně těšil. Doufám, že se o nás po derby nebude příliš mluvit,“ přál si Všetečka.

Mluví. Ale převážně v dobrém.

„Pan Všetečka patří v lize k nejlepším, zvládl to dobře. On je velice klidný,“ chválil ho trenér Trpišovský na rozdíl od Roučka u videa.

„Myslím si, že rozhodčí nakonec odpískal dobrý zápas. Neměl to vůbec snadné,“ přikývl Priske.

Vždyť jen v první půli se hrálo všehovšudy devatenáct minut čistého času, což je tristní výsledek. Druhá půle už tak kouskovaná nebyla, přesto sudí řešil spoustu složitých situací a nepříjemných potyček.

První žlutou kartu tasil v 11. minutě, což mělo nastavit jasný metr. Ale jakmile na přetažený balon naskakoval na hranici vápna slávista Cham a tečoval ho nataženou rukou, kartu neukázal.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani střílí gól brankáři Jakubu Markovičovi v bráně Slavie.

Domácí se ještě přeli, že rakouský záložník trefil míč ve vápně, což však zřejmě žádný záběr stoprocentně neukázal, jinak by videorozhodčí Rouček musel zasáhnout a doporučit penaltu.

Situace byla mimořádně těsná a hlavní sudí Všetečka sám místo přestupku označil jen pár decimetrů před čárou.

„Měl jsem dobré postavení, sledoval jsem pohyb bránícího hráče a ihned jsem viděl, že hráč Slavie zahrál rukou mimo pokutové území,“ zdůraznil Všetečka. Nicméně další žlutou kartu za úmyslnou hru rukou udělit měl.

O pár metrů a několik minut dál se kolem 33. minuty rozběhli přímo proti sobě jako neřízené lokomotivy Preciado se slávistickým kapitánem Bořilem. Sparťan sice zasáhl balon, ale plnou silou k tomu trefil i soupeře, který mu v souboji rovněž nic nedaroval. Situaci sudí vyhodnotil jako sparťanský faul, ale do následné potyčky se pustil Vydra a Bořila strčil na zem. Žlutá karta, stejně jako pro náhradníka Kuchtu, který cosi pořvával za autovou čárou. Krotit ho musel šéf kondiční přípravy Ian Coll.

Když za dvě minuty přišlápl Vydra kotník Schranzovi, měl jít ven.

„Myslím si, že VAR měl intervenovat,“ přidal pak v televizním studiu expert Jakub Podaný. „Chápu, že to na hřišti nebylo vidět v té rychlosti, takže se dá pochopit, že to sudí přesně neposoudil,“ podotkl Zdeněk Folprecht.

Situace se hodně nelíbila slávistické lavičce. Ta si ji dlouho vyříkávala s tou sparťanskou, část hráčů se chytla v několika hloučcích a různě se pošťuchovali, z čehož si odnesli napomenutí Ryneš s Vlčkem.

Ten jednak v závěru poločasu přímo nahrál na gól Rrahmanimu a ve druhé půli stáhl k zemi unikajícího Birmančeviče, což ani nemohl Všetečka posoudit jinak než přímým vyloučením.

Slávistický obránce Tomáš Vlček inkasuje v derby proti Spartě červenou kartu.

Tou dobou už nebyl na trávníku ani Vydra, kterého kouč Priske po prvním poločase kvůli obavám z vyloučení raději stáhl.

Přitom to hlavně v úvodu vypadalo, že se tentokrát diváci mohou těšit na výrazně fotbalovější střetnutí než v minulých derby. Prvních několik minut patřilo Spartě, z několika rychlých kombinačních akcí vytěžila slušné příležitosti i neuznaný gól kvůli dvaceticentimetrovému ofsajdu. Tlak ale stačili zaříznout domácí fanoušci obřím kouřem z dýmovnic, které vypustili ještě při předčasných gólových oslavách.

Pár minut se nehrálo.

Slavia dostala čas, aby se přizpůsobila tempu. Sparta znervózněla, když soupeř brzy nato z ojedinělé šance skóroval.

Což vzápětí odstartovalo hojně diskutované pasáže.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

