Komplikace pro Spartu. Mannsverk si poranil koleno, čeká na výsledky vyšetření

Mannsverk v sobotním zápase střídal po hodině hry spolu s dalšími čtyřmi hráči. Dost možná za tím ale v jeho případě bylo víc než jen plánované stažení ve snaze dát šanci co nejvíce hráčům kádru.
„Sivert Mannsverk si ze zápasu odnesl zranění kolena. V tuto chvíli čekáme na výsledky vyšetření,“ sdělila bez bližších podrobností Sparta.
Na hotelu v Grassau, kde probíhá sparťanská předsezonní příprava, se tak čtyřiadvacetiletý středopolař aktuálně kurýruje s berlemi a ortézou.
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Pro Spartu je to další komplikace v záložní řadě.
Kromě Mannsverka, jenž měl být zčásti náhradou za odcházející oporu Kaana Kairinena, se bude muset i v nejbližších týdnech obejít také bez Patrika Vydry. Ten od březnového derby laboruje se zraněným kotníkem, kvůli němuž musel nakonec na operaci.
„Proces hojení zlomeniny kotníku se v posledních týdnech zkomplikoval, a proto bylo nutné přistoupit k menší operaci,“ napsala Sparta začátkem července.
Mimo hru stále zůstává i další středopolař Magnus Kofod Andersen, jenž si loni v srpnu proti Dukle podobně jako Mannsverk poranil koleno a nakonec přišel o celou sezonu.
Pokud by Mannsverkovo zranění bylo podobně vážné, Sparta by dost možná musela narychlo shánět posilu do středních řad.
Mannsverk v minulé sezoně odehrál odehrál sedmadvacet zápasů, v nichž si připsal dvě asistence. Podle dostupných informací ho Sparta získala natrvalo za zhruba dva a půl milionu eur (60 milionů korun).
Do nového ligového ročníku Sparta vstoupí příští sobotu na půdě Zbrojovky Brno.
Kdo nastoupí v záloze?