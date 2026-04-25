Zatímco nigerijský stoper Uchenna musel na operaci kýly, belgický obránce Cobbaut podstoupil zákrok v oblasti třísel.
Ani jeden si během jarní části sezony moc nezahrál.
Uchenna zvládl jen zápasy v osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem, kdy naskakoval místo tehdy zraněného Ryneše. Už se zdálo, že se z předchozí absence vyhrabal, jenže další minuty v aktuální sezoně nepřidá.
Předtím byl pevnou součástí základní sestavy, z pozice stopera byl nebezpečný i v útoku, v lize se prosadil dvakrát.
To Cobbaut nehraje od začátku srpna, kdy za Spartu naskočil v předkole proti Araratu-Armenia. Marodil už v průběhu minulé sezony, dohromady od svého příchodu v září 2024 naskočil jen do osmnácti zápasů.
Seznam sparťanských zranění je v aktuální sezoně pořádně dlouhý. Už v létě vypadl záložník Magnus Kofod Andersen, jenž musel na operaci s kolenem.
Sparta postupně přišla také o Patrika Vydru či Siverta Mannsverka, který už je zpátky. Krátce chybí také útočník Matyáš Vojta, do konce sezony pak zmíněný brankář Peter Vindahl. Ani jednou do sestavy nenakoukl obránce Jhoanner Chávez, který je ve Spartě na hostování.