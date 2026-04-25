Další sparťané po operaci. Do konce sezony chybějí Uchenna i Cobbaut

Operační zákroky už v rámci léčby podstoupili sparťanští fotbalisté Peter Vindahl a Jhoanner Chávez, teď se k výčtu zraněných do konce probíhajícího ročníku přidávají také obránci Emmanuel Uchenna a Elias Cobbaut. Informace zveřejnil klub na svém webu.
Ostravský záložník Srdjan Plavšič blokuje odkop sparťanského obránce Emmanuela Uchenny. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna slaví svůj druhý gól proti Dukle.
Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna se raduje ze svého gólu proti Dukle.
Zatímco nigerijský stoper Uchenna musel na operaci kýly, belgický obránce Cobbaut podstoupil zákrok v oblasti třísel.

Ani jeden si během jarní části sezony moc nezahrál.

Uchenna zvládl jen zápasy v osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem, kdy naskakoval místo tehdy zraněného Ryneše. Už se zdálo, že se z předchozí absence vyhrabal, jenže další minuty v aktuální sezoně nepřidá.

Sparťanský stoper Elias Cobbaut zastavuje unikajícího Anise Hadj Moussu z Feyenoordu.

Předtím byl pevnou součástí základní sestavy, z pozice stopera byl nebezpečný i v útoku, v lize se prosadil dvakrát.

To Cobbaut nehraje od začátku srpna, kdy za Spartu naskočil v předkole proti Araratu-Armenia. Marodil už v průběhu minulé sezony, dohromady od svého příchodu v září 2024 naskočil jen do osmnácti zápasů.

Seznam sparťanských zranění je v aktuální sezoně pořádně dlouhý. Už v létě vypadl záložník Magnus Kofod Andersen, jenž musel na operaci s kolenem.

Sparta postupně přišla také o Patrika Vydru či Siverta Mannsverka, který už je zpátky. Krátce chybí také útočník Matyáš Vojta, do konce sezony pak zmíněný brankář Peter Vindahl. Ani jednou do sestavy nenakoukl obránce Jhoanner Chávez, který je ve Spartě na hostování.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Potřetí v jarní části sezony fotbalové ligy nastoupil v základní sestavě, ale celé utkání zase neodehrál. Slávista Vasil Kušej v Hradci Králové nebyl výrazný a tým poprvé prohrál. „Myslím, že se to...

ONLINE: Slavia - Olomouc 0:1, trefil se Sejk, hosté hrají bez vyloučeného Lurvinka

Sledujeme online
Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii.

Po dvou zaváháních je čas na nápravu. Slávističtí fotbalisté v závěrečném dějství základní části první ligy proti Olomouci potřebují konečně vítězství, aby jejich náskok před Spartou zůstal minimálně...

25. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  16:36

ONLINE: Kinský chytá proti Wolves, v akci také West Ham. Liverpool se ujímá vedení

Sledujeme online
Antonín Kinský sleduje hru v utkání s Wolverhamptonem.

Důležitý zápas o záchranu, v němž se Tottenham na Wolverhamptonu pokusí získat body. V brance Spurs opět nechybí Antonín Kinský, od 16 hodin hraje také Liverpool s Crystal Palace či West Ham s...

25. dubna 2026  16:35

ONLINE: Slavia ztrácí s Olomoucí, ta hraje v deseti. Červenou vidí i Sparta, Plzeň vede

Sledujeme online
Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Kdo bude v následujících týdnech hrát o poháry? Komu zbude jen boj o záchranu? V závěrečném kole fotbalové ligy se rozhoduje o pořadí po základní části, které rozdělí týmy do tří skupin. Vedoucí...

25. dubna 2026  16:34

ONLINE: Bohemians - Sparta 0:0, hosté v oslabení, drží je gólman Surovčík

Sledujeme online
Andrew Irving (Sparta) u míče v utkání proti Bohemians.

Jeden hraje o únik ze skupiny o záchranu, druhý o naději na titul. Bohemians versus Sparta, malé pražské derby má v závěrečném dějství základní části fotbalové ligy pořádný náboj. Duel můžete...

25. dubna 2026  16:21,  aktualizováno  16:31

Další sparťané po operaci. Do konce sezony chybějí Uchenna i Cobbaut

Ostravský záložník Srdjan Plavšič blokuje odkop sparťanského obránce Emmanuela...

Operační zákroky už v rámci léčby podstoupili sparťanští fotbalisté Peter Vindahl a Jhoanner Chávez, teď se k výčtu zraněných do konce probíhajícího ročníku přidávají také obránci Emmanuel Uchenna a...

25. dubna 2026  15:40

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke...

25. dubna 2026  12:25

Uhrinčať: Víme, o co hrajeme. Nechceme jen koukat, co se děje kolem nás

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V pražském Edenu prožil Jakub Uhrinčať snový ligový debut. V prvním zápase, do kterého v české nejvyšší soutěži loni v létě nastoupil, v úvodním kole letošního ročníku Hradci pomohl k remíze 2:2....

25. dubna 2026  9:41

Olomouc v boji o šestku doufá v zázrak na Slavii. Kováč před derby burcuje

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Vybavíte si ještě závěr základní části minulé sezony Chance Ligy? Aby fotbalisté Sigmy pronikli do skupiny o titul, potřebovali v posledním kole zvítězit nad Českými Budějovicemi a zároveň doufat, že...

25. dubna 2026  9:19

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy bude brzy minulostí a odstartuje nadstavbová část, která tabulku rozdělí do tří částí. Prvních šest týmů se utká ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní...

25. dubna 2026  8:58

Skotský sparťan Irving: Teď už prý se Součkem kamarádi nebudeme

Premium
Andy Irving ze Sparty na hřišti Alkmaaru.

V sobotu ho čeká šichta na Bohemians. Ještě před nadstavbou zkusí Andrew Irving s fotbalovou Spartou znovu zatlačit na vedoucí Slavii. A v neděli? Zůstane přilepený u televize, aby držel pěsti...

Nottingham zvítězil v Sunderlandu 5:0 a učinil velký krok k záchraně

Nottinghamský záložník Morgan Gibbs-White posílá míč do brány Sunderlandu.

Fotbalisté Nottinghamu zvítězili v anglické Premier League na hřišti Sunderlandu 5:0 a udělali velký krok k záchraně. Na sestupové pásmo mají náskok osm bodů. Osmnáctý Tottenham s brankářem Antonínem...

24. dubna 2026  23:19

Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký kapitán...

Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které...

24. dubna 2026  20:31,  aktualizováno  22:21

Mohlo by Vás zajímat

