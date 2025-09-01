První část sezony? Velká spokojenost, zářil Priske. Vyzdvihl hráče, fanoušky i Krejčího

Sparta odehrála třináctý zápas za třiačtyřicet dnů, což je obrovská porce. Jen si představte, že na stejnou porci šesti pohárových duelů v Konferenční lize bude mít teď třikrát tolik času.
„Harmonogram byl opravdu neúprosný. I proto jsem dával takový důraz na to, aby kluci byli šťastní, protože si to za tvrdou práci zaslouží,“ zdůraznil Priske.
Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani
Kdyby vám někdo před startem sezony řekl, že po první části povedete ligu o dva body a zvládnete všechna předkola tímhle stylem, byl byste spokojený?
Ano, určitě. Jsem na klub opravdu hrdý. Proto se teď nechci babrat v jednom gólu, přestože každý, kdo mě zná, ví, že je pro mě vyloženě otravné jakkoli inkasovat. Klukům se dařilo, odehráli tolik zápasů, co žádný jiný tým v lize, udělali jsme fotbalové pokroky i v taktice. Do toho realizační tým měl jen zřídkakdy volno, jel nonstop. Jsem šťastný, že jsou za to odměnění. A ještě něco.
Ano?
Tohle celé je náročné i pro fanoušky, protože oni s námi ten těžký kalendář žijí také. Spousty z nich jsme potkali v Kazachstánu, Arménii, Lotyšsku a pak jsou tu zase s námi na Letné.
A společně vyvolávali jméno dvougólového střelce Albiona Rrahmaniho. Jak vidíte jeho zlepšení?
Je ve skvělé formě, padají mu tam góly, ještě si, myslím, mohl jeden přidat v prvním poločase. Je nebezpečný ve vápně i mimo něj. Obecně jsem spokojený se všemi hráči v útoku. Birmančevič, Haraslín, Kuchta, který má šest gólů i čtyři asistence. Všichni na sebe navzájem tlačí a z toho mám radost.
Nejhezčí narozeniny v životě. Rrahmani o gólech, přízni tribun i skvělé práci trenérů
Jak se vám líbila spolupráce Siverta Mannsverka s Kaanem Kairinenem? Byli lepší než v Rize (0:1)?
Jejich souhra se zlepšuje, ale už v Rize to bylo docela dobré. Tam jsme prostě jen neodehráli dobrý zápas. Všichni jsme tentokrát viděli, že pro nás byli klíčoví v několika ohledech. Pomáhají týmu, aby se uklidnil, zakládají útoky v jejich úvodní fázi a také svou hrou přispívají k tomu, jak bychom se s míčem chtěli prezentovat. Sivert odráží své kvality, kvůli kterým je tady.
Když je řeč o posilách, může se ještě něco stát během končícího přestupového období?
Pokaždé jsem připravený na všechno, co se během něj může stát. A dokud je otevřené, budu připravený. To je asi nejlepší odpověď, kterou vám teď můžu dát, opravdu, věřte mi. A omlouvám se.
Jak jsou na tom zranění hráči? Vrátí se někteří po reprezentační pauze?
Aktuální stav není ideální, zranění máme prostě příliš. Doufám, že se někteří vrátí, ale, upřímně, musíme počkat a uvidíme. Den před utkáním se ještě něco přihodilo Rynešovi, prostě je příliš brzy. Můžeme jen doufat, že se jeden dva hráči připojí. Měli jsme složitý program a jen mě mrzí, že jsme zaplatili tolika zraněnými. Na druhou stranu jsme rádi, že Panák je zpátky a zvládl celých devadesát minut.
Zápas sledoval z tribuny i bývalý kapitán Ladislav Krejčí. Potkal jste ho?
Viděli jsme se před zápasem. Bylo super se opět setkat, je to skvělý kluk. Bavili jsme se o jeho novém dobrodružství v Anglii a nových zkušenostech, které ho tam čekají. Je úžasné vidět dalšího Čecha v Premier League mezi těmi, kteří vás tam už reprezentovali. Je jedním z nás a jsem přesvědčený, že se mu ve Wolves bude dařit.