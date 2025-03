Friis: Že by chyběla motivace? Tenhle názor nesdílím. Chybami jsme to Plzni usnadnili

Na okraji trávníku předtím marně gestikuloval v kapuci, zatímco na něj dopadaly ledové kapky zmrzlého deště. Ošklivé počasí, které ve druhé půli přišlo, jako by jen podtrhlo sparťanskou mizérii.

V klíčovém utkání o druhé místo v ligové tabulce. Doma, kde mistr od osmé minuty vedl. Přesto dostal ostudné čtyři facky, což se mu na Letné nestalo čtyři a půl roku.

„Soupeř chtěl asi vyhrát víc než my,“ hlesl pak v televizním rozhovoru Lukáš Haraslín.

Trenére, co na ta slova říkáte? Kde jinde tedy hledat motivaci než v přímém souboji o kvalifikaci do Ligy mistrů?

Na to byste se asi měli ptát jiných lidí. Nevidím to stejně. Ten názor nesdílím. Není důvod, abychom nebyli motivovaní. Kdy jindy bychom měli být než v takovém zápase.

Sám jste říkal, že jste udělali až nezvykle mnoho chyb. Z čeho pramenily?

Je složité najít jednu příčinu. Něco vzešlo ze špatných přihrávek, jindy jsme měli špatný odhad a reakci na míč, některé chyby jsem u nás ještě nezažil. Nelze říct jeden důvod. Nebyli jsme dost dobří a některé situace nevyřešili ideálně.

Vaše obrana se v zimě hodně probírala. Nevnímáte to tak, že je to teď největší slabina Sparty?

Co se týče roku 2025, viděli jsme dosud velmi solidní defenzivní tvář Sparty na to, co jsme poslední roky zažívali. Ano, nedařilo se nám do Vánoc, souhlasím, tam jsme byli velmi nekompaktní a jsem rád, jak se nám z toho podařilo vybruslit. Odehráli jsme dobré zápasy s Interem nebo na Leverkusenu... Jenže tentokrát jsme rozhodně nevypadali tak, jaký jsme tento rok nastavili standard. Jak tvrdě jsme pracovali na tom, abychom se zlepšili – a já vím, že jsme se zlepšili. Bylo by až moc snadné po tomto zápase říct, že je obrana naší největší slabinou.

Konkrétně v něm ale byla.

Důležité je doplnit, že všechny řady jsou propojené. Obrana závisí na záloze, ta se odvíjí od práce v útoku a naopak. Obranná tvář s Plzní opravdu nebyla dobrá, dostávali jsme laciné góly. V ostatních ligových zápasech jsme vypadali mnohem lépe. Týmy jako Plzeň, které jsou dobré v protiútocích, chtějí nakopávat a číhat hluboko, jsou nepříjemné. Musíme na to myslet a víc zajišťovat míč i sebe. Jde o víc věcí: abychom nebyli tak rozevření a pohlídali si pozice. Už ale hodně přemýšlím a jdu do detailu, je toho zkrátka víc pospolu a musím se nad tím ještě sám pořádně zamyslet.

Trenéři Lars Friis (vlevo) a Miroslav Koubek sledují společně v dešti závěr zápasu. Sparťanský trenér Lars Friis v debatě se svým asistentem Timem Sparvem.

Je teď tým křehčí ve srovnání s minulou sezonou?

To je dobrá otázka, opravdu. O tom správném nastavení jsme se bavili už před prohraným utkáním v Liberci. Něco na tom bude, protože takhle zápasy ztrácet nemůžeme. Musíme přijít na to, jak s tím pracovat. Mentální stránka je ve fotbale jedna z nejdůležitějších. Není to jen o chybách, protože bez nich by fotbal nebyl. Je jedno, kolik jich děláte, ale jak se po nich dokážete přenastavit.

Vystřídal byste znovu záložníka Lukáše Sadílka za útočníka Victora Olatunjiho?

V první půli jsme začali dobře, měli jsme víc šancí, Plzeň nám nabízela prostory. Potřebovali jsme víc hráčů, kteří by těch mezer využili, a na začátku druhého poločasu tedy dalšího útočníka. Vybrali jsme Sadílka, který šel dolů, určitě neodehrál špatný zápas ani nijak horší než ostatní. Také jsme posunuli Haraslína do středu, abychom nepřišli o záložníka. Potřebovali jsme góly a jít za vítězstvím, ale určitě to nebyl důvod, proč jsme tolikrát inkasovali.

Nechyběl vám uprostřed klidný Kaan Kairinen?

Těžko říct. Ráno jsme dostali zprávu, že nemůže hrát a museli jsme reagovat. Patrik Vydra místo něj ale zahrál úžasně, to byl jeden ze světlých momentů zápasu. Snažil se, hrál dopředu a s jeho výkonem jsem spokojený. A jestli by to bylo s Kaanem lepší? To říct nemůžu, je to hráč základní jedenáctky, je zvyklý takové zápasy hrát, ale hodnotit se to nedá.

Sparťanský kouč Lars Friis gratuluje svému protějšku Miroslavu Koubkovi z Plzně k vyhranému zápasu.

Na lavičce jste měl dalších pět hráčů do obrany. Je možné, že někdo z nich bude příští týden v základu?

Otázka je dobrá, ale nemůžu na ni teď odpovědět, když jsem pořád v emocích. Nejde to, abych tady vybíral základní jedenáctku na další víkend.

Zápas s aktuálně druhým Baníkem Ostrava. Jak vnímáte své konkurenty v boji o druhé místo?

Je to velmi těsné, všem se daří. Baník má opravdu skvělou sezonu, Plzeň také našla dobrý recept na získávání bodů. Bude to skvělý souboj. Vidím to jako otevřené, což není to, co jsme původně chtěli. Ale nedá se nic dělat.