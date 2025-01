Změny pomůžou, zranění řešíme, řekl Friis. Noví lídři? Nebojte, najdeme je

Rozmluvil se a rozvitě vysvětloval, proč je chemie v týmu pořádně důležitá.

„Nejde jen o zápasy, ale celé období od pondělí do víkendu, to, co se celou dobu odehrává v tréninkovém centru na Strahově, to všechno je klíčové,“ upozornil Friis.

Ze skupiny starších, kterou dřív tvořil kromě odcházejícího Pavelky také bývalý kapitán Ladislav Krejčí nebo třeba Ondřej Čelůstka, zůstal už jen stoper Filip Panák, který pásku nosí v současnosti.

„Partu ale máme fajn, nehledě na národnosti. Obrátit se v tomhle můžeme na každého, ať už je to Čech, nebo cizinec. Všichni hráči se postupně vyvíjejí, někteří rychleji, někteří pomaleji. A do takového stavu může dorůst každý,“ prohodil.

Sparťanský kouč Lars Friis (vpravo) se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým během tiskové konference před jarní částí sezony.

Načež si vzal slovo vedle sedící sportovní ředitel Tomáš Rosický, který svou myšlenkou mnohé překvapil: „Počítali jsme s variantou, že by podobným lídrem mohl být Elias Cobbaut, jenže toho moc neodehrál a většinu podzimu byl zraněný.“

Belgický obránce do týmu přišel teprve v létě, vzezřením a chováním si prý ale dokáže sjednat patřičný respekt. Jenže vinou svalových zranění nezvládl ani deset zápasů.

Trenére, právě častá zranění vás koncem podzimu značně zabrzdila. Co s tím?

Často se zapomíná, že do října jsme měli dlouhou šňůru neporazitelnosti, dařilo se nám a hráli jsme dobře. Léto nebylo standardní, někteří hráči se vraceli z mistrovství Evropy a právě reprezentace se možná na zranění nejvíce podepsala. Ta přišla náhle a pak už jsme tak dobře nehráli, dostávali jsme góly i z malých šancí soupeře. Nedokážu asi úplně říct, co bylo nejhorší, ale každopádně se snažíme najít to, co můžeme dělat jinak v zápasech nebo v tréninku.

Zmínil jste hlavně reprezentanty.

Vezměte si příklad Qazima Laciho, který koncem podzimu párkrát naskakoval z lavičky. Už v listopadu měl totiž nahráno to, co někteří zvládnou za celou sezonu, měli jsme 32 soutěžních zápasů, k tomu nabalte zápasy za národní tým. Někteří hráči se přibližují fyzickým hranicím, které ještě nikdy předtím nepoznali.

Když jsme u zraněných, jak jsou na tom Lukáš Haraslín a Angelo Preciado?

Uvidíme, Lukáš si užil Vánoce a načerpal síly, měl by se v dalších týdnech vrátit do tréninku. I Angelo dobře zregeneroval, ale u něj ještě neumím říct přesný termín, kdy se vrátí.

Jarní část začnete s pozměněným realizačním týmem. Spartu opustil Jens Askou a jeho pozici zaujal Michal Vávra, který působil na pozici takzvaného rozvojového kouče.

Rozloučili jsme se s velkým profesionálem, Jens tu odvedl mraky práce, má obrovskou zásluhu na tom, že jsme se dostali do Ligy mistrů, obzvlášť kolem dvojzápasu s Malmö.

A jak byste popsal svého nového parťáka?

Michal vyletěl velmi rychle, je přemýšlivý, sedí do našeho stylu, je velmi znalý a inteligentní. Vyniká v práci s hráči, vede s nimi individuální pohovory u videa a snaží se je posouvat, pracuje s titěrnými detaily a s notebookem v ruce působí skutečně zažraně, tak trochu „nerdy“. Kdykoli za ním přijdete, už má v hlavě řešení. V tomto je skutečně tím nejlepším, co v klubu máme.

Ke konci podzimu jste měnili formaci a využívali třetího středního záložníka. Budete v tom pokračovat?

Pořád se snažíme najít nejlepší řešení pro tým, což je i otázka formace, v zápasech měníme a zkoušíme všechno možné. Ale jak už jsem několikrát řekl, snažili jsme se dát týmu čerstvý nádech, ale nakonec je to vždycky 3-4-3, kolem kterého se točíme. Záleží na hráčích, kteří jsou k dispozici, na soupeři, na situaci. Nejdůležitější je ovšem pořád styl hry, ne formace, to jsou jen čísla, kolem kterých se točíte. My musíme být ve všem ostří a být ještě lepší, než jsme byli doteď.

Sparťanská tisková konference před začátkem jarní části sezony. Zleva ředitel komunikace Ondřej Kasík, sportovní ředitel Tomáš Rosický, trenér Lars Friis a tiskový mluvčí Pavel Jína.

Pomůžou vám v tom nové příchody? Kromě stažených Adama Ševínského a Patrika Vydry jste z Baníku koupili Emmanuela Uchennu.

To je velmi talentovaný kluk, který má dost rychlosti a fyzična, rád se zakousne do všeho, co má před sebou. Hraje velmi agresivně, je to typologicky jiný hráč, než které máme, rád chodí dopředu. Pořád se musí učit, nebylo by správné, kdybych říkal, že se s jeho příchodem všechno změní, to by na něj vytvořilo přílišný tlak. Ale určitě nám hodně pomůže, až se přizpůsobí našemu stylu. Na spolupráci s ním se hodně těším.

Na trénink máte poměrně krátkou zimní přestávku kvůli brzkému startu evropských pohárů. Je to pro vás komplikace?

Ve srovnání s tím, čím jsme si prošli, je to spousta času. Máme nějaké zápasy na to, abychom si vyzkoušeli různé věci, abychom šli do detailu a zlepšili se. Strávíme kvalitní čas, samozřejmě naši nejbližší soupeři z italské a německé ligy dál hrají ostré zápasy, což pro ně může být výhoda. Mě ale zajímá jen Sparta a to, jak se můžeme do té doby zlepšit.