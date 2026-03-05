náhledy
Ač sportovní ředitel Tomáš Rosický a trenér Brian Priske obnovili spolupráci jen na rok a půl, do fotbalové Sparty za tu dobu stihlo přijít přes dvacet nových fotbalistů. Jen málo se jich ale vyplatilo. Zbylí se trápili nebo stále trápí a někteří vyloženě pohořeli. Podívejte se v obrazovém článku na přehled posil od léta 2025, tedy od začátku Priskeho druhého angažmá v letenském klubu.
Autor: Zuzana Jarolímková / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
PAVEL KADEŘÁBEK (léto 2025, obránce). Jinam než do Sparty už by nešel, vždyť letos byly na stole už jen dvě varianty: konec kariéry, nebo zůstat. Zvolil srdcem, což ho zdobí i na trávníku. Za rudý dres se rval podobně jako před deseti lety, kdy odcházel do Hoffenheimu, jenže během první sezony mu minutáž postupně klesala. V létě 2026 v kádru zůstal mezi staršími, aby týmu dál předával své zkušenosti. Je to spíš hravý typ než hlasitý lídr, ale nadále má výrazné slovo, přestože tolik nenastupuje.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
SIVERT MANNSVERK (léto 2025, záložník). Ve svém CV má i slavný Ajax Amsterdam a do Sparty původně přicházel na hostování. Střih do současnosti: coby kmenový hráč letenského klubu nosí i kapitánskou pásku. Působí přitom skromně, nicméně byl to on, kdo při vyhroceném květnovém derby na Slavii (jež skončilo kontumačně 3:0 pro Spartu) odrážel pokusy výtržníků přiblížit se oběma lavičkám. Než se v létě 2026 zranil na soustředění, patřil k pilířům zálohy, na kterých chtěl kouč Brian Priske stavět. Nakonec se vrátil až v průběhu podzimu.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
SANTIAGO ENEME (léto 2025, záložník). Ještě na severu v Liberci patřil k nejlepším hráčům, ale po příchodu do Sparty paběrkuje. Nejen výkony, ale i navazující minutáží. Nelze mu upřít kreativita a zajímavé řešení, ale občas zazmatkuje a vypadne z koncentrace. Reprezentant Rovníkové Guiney v aktuálním ročníku spíš dostřídává a těžko říct, jestli se z něj někdy ve Spartě stane plnohodnotná součást základní sestavy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
KEVIN PRINCE MILLA (léto 2025, útočník). Přicházel na uvolněné místo po Victoru Olatunjim, ale v jeho cestě nepokračoval. Kamerunský útočník přišel na Letnou z Dukly, kam obratem zamířil znovu, jen na hostování. V aktuální sezoně zase hostuje v Jablonci, kde si v srpnu zlomil nohu a neodehrál ani minutu v soutěžním zápase. Tenhle přestup se nepovedl, za Spartu nastoupil urostlý bijec jen dvanáctkrát a dvakrát se trefil v poháru proti Karlovým Varům.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
JOHN MERCADO (léto 2025, křídelník). Skutečnou posilu Sparta trefila až v ekvádorském křídelníkovi. Dvanáct ligových gólů a pět asistencí během roku a půl, což jsou mimochodem jeho nejlepší čísla v dosavadní kariéře. Ve Spartě čtyřiadvacetiletý Mercado roste, ale i on se svezl se špatnými výkony v poslední době a jeho produktivita klesla, navíc se zranil a pár týdnů na přelomu října a listopadu chyběl.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
GARANG KUOL (léto 2025, záložník). Do Prahy přišel i díky spojení s bývalým asistentem Diarmuidem O’Carrollem, jenž ho vedl v akademii Newcastlu. Talentovaný australský křídelník si zahrál už na mistrovství světa v Kataru, kde zaujal. Nicméně ve Spartě se neprosadil, a tak v současné sezoně hostuje v Jablonci.
Autor: ČTK
DOMINIK HOLLÝ (léto 2025, záložník). Před příchodem se podepsal pod povedenou jízdu Jablonce sedmi góly, ale ve Spartě tento třiadvacetiletý Slovák shořel. Naskočil jen do čtyř ligových zápasů, mezitím se na sever Čech vrátil hostovat. V létě 2026 sice chvíli nastupoval, ale nakonec stejně putoval zpátky do Jablonce.
Autor: AC Sparta Praha
JAKUB MARTINEC (léto 2025, obránce). Zkušený stoper, který měl ve Spartě vyplnit mezery v obraně a přispět k rotaci kvůli evropským pohárům. V první sezoně naskočil do šestnácti zápasů, jenže v té aktuální už jen vysedává na lavičce a přínos pro tým ukazuje hlavně v kabině.
Autor: ČTK
MATYÁŠ VOJTA (zima 2026, útočník). Zbořil ligový přestupový rekord, takže se od něj očekával zásadní přínos a rotace s Janem Kuchtou. Jenže po slibném úvodu, kdy se trefil hned v prvním přípravném utkání, se zasekl. Šance měl, ale pálil jednu za druhou. A když už se trefil, gól mu sebral ofsajd. Tak moc chtěl a dřel, až ho střelecká smůla pohltila. V létě se zařekl, že ji zlomí, jenže mu přišla konkurence v podobě Jonatana Brunese. Ani jemu se nedařilo, jenže mu trenérský štáb věřil víc, než Vojtovi. Sparta má tak v útoku dva hráče dohromady za víc než čtvrt miliardy, ale gólů by čekala víc.
Autor: Petr Topič, MAFRA
ANDREW IRVING (zima 2026, záložník). Jeho skotský akcent jen umocňuje sympatický projev, kterým mimo hřiště dokáže rozveselit. Na trávníku patří ke zkušenějším, vždyť do Sparty přicházel z anglického West Hamu, kde si zahrál i v Premier League. Na Letné začal slibně, góly přidal v současné sezoně a patří k nejvytěžovanějším hráčům, jenže i jeho výsledková krize nakonec semlela.
Autor: ČTK
JOAO GRIMALDO (zima 2026, záložník). Řadí se k dalším nepovedeným přestupům. Ve Spartě v aktuální sezoně už ani nezasahuje do zápasů. Jako jednoho z mála ho neminula veřejná kritika trenéra Priskeho, když při jednom ze zápasů jako by neřešil, že tým skóroval, za což ho na trávníku zpražil i jiný Jihoameričan Mercado. Grimaldovo angažmá začalo slibně, technicky na tom nebyl zle, ale poté se úplně vytratil.
Autor: Petr Topič, MAFRA
OLIVER SONNE (zima 2026, obránce). Po odchodu jihoamerického beka Ángela Preciada sehnala Sparta náhradu z Premier League. Na hostování přišel z Burnley peruánský Sonne s dánskými kořeny. Začal povedenou asistencí v utkání na Dukle, přidal ještě dvě další ligové nahrávky a trefil se dvakrát. V létě se však vrátil do Anglie a po sestupu Burnley hraje ve druhé lize.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
JHOANNER CHÁVEZ (zima 2026, obránce). Další varianta na kraj hřiště, jenže ekvádorského zadáka Sparta brala z francouzského Lens zraněného s tím, že se na hostování může rozehrát, a v klubu následně zůstat. Jenže nakonec nenastoupil do žádného soutěžního zápasu a Sparta ho vrátila zpět do Francie.
Autor: AC Sparta Praha
ODCHODY LÉTO 2025 A ZIMA 2026. Ač Sparta hodně hráčů nakoupila, o mnoho jich také přišla. A nebyly to úplně zanedbatelné ztráty. Odchod talentovaného Vitíka se ještě dal očekávat, ale Laci byl srdcem týmu, který dokázal spoluhráče vyhecovat. I problémový Preciado vnášel do zápasů potřebné emoce. Klub opustili i Sadílek s Olatunjim, což byli platní hráči do rotace.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
VIKTOR VITÁLYOS (léto 2026, obránce). Sparta jeho přestup oficiálně oznámila už v únoru, z maďarského MTK Budapešť se ale Vitályos připojil až v létě. V úvodu sezony ho nicméně limitovalo zranění a teprve v posledních týdnech začal dostávat více prostoru. Očekávání však zatím nenaplnil.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
KRISZTIÁN HEGYI (léto 2026, brankář). Další mladý Maďar, kterého Sparta přivedla jako brankářskou dvojku, odehrál ještě méně zápasů než jeho krajan Vitályos. S ním se mimochodem Hegyi v minulé sezoně potkal v MTK Budapešť, kde hostoval z anglického West Hamu. Zatím odchytal jen dva pohárové zápasy, přičemž v tom druhém Sparta nečekaně prohrála s Baníkem a vypadla.
Autor: AC Sparta Praha
EBRIMA SINGHATEH (léto 2026, křídelník). Jeho přestup z Jablonce vyvolal otázky, zda je vůbec adekvátní posilou pro Spartu. Příliš mu nepomohlo ani to, že kvůli červené kartě z finále poháru musel vynechat první tři ligová kola. Až na záblesky, třeba krásný gól po individuální akci proti Bournemouthu, zatím zvlášť nezaujal a plní jen roli nepříliš neefektivního žolíka.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
JOSIMAR ALCÓCER (léto 2026, křídelník). V prvních týdnech nové sezony se tenhle hbitý Kostaričan jevil jako možná nejlepší letní posila. Udivoval svou rychlostí, technikou i neúnavností. Od půlky srpna do půlky září si v sedmi zápasech připsal čtyři góly a dvě asistence, teď ale osm utkání čeká na jakýkoliv zápis do statistik - pokud pochopitelně nebudeme počítat žlutou kartu proti Liberci.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
JONATAN BRAUT BRUNES (léto 2026, útočník). Nejdražší sparťanská posila v historii. Brunes přicházel z polské Čenstochové s pověstí gólového hroťáka a očekávání ještě šponoval fakt, že je bratrancem slavného Erlinga Haalanda. Zatím ale zcela nepřesvědčil. Se sedmi ligovými góly sice vede tabulku střelců, hned čtyři zásahy ale zapsal proti trápícímu se Slovácku a zejména v prvních týdnech působil ve sparťanském systému ztraceně.
Autor: ČTK
TOBIAS GUDDAL (léto 2026, stoper). Na konci července hrál ještě ve čtvrtek v dresu norského Tromsö odvetu předkola Evropské ligy v Hradci Králové, načež ho následující den Sparta oznámila coby posilu. Začátek měl skvělý, hned ve druhém zápase dal gól Teplicím, pak se dvakrát prosadil na půdě Araratu-Armenia. Kromě výšky disponuje také schopností vyvážet míče z hloubi pole. V posledních týdnech však jeho výkonnost kolísá, zbytečnou červenou navíc Spartě pokazil skvěle rozjetý zápas proti Bournemouthu.
Autor: Reuters
ROMAN MACEK (léto 2026, záložník). Sparta ho oznámila společně s Guddalem a podobně jako on se i Macek ihned začlenil do základní sestavy. Dodával rozehrávce klid i myšlenku, krásně se trefil na půdě Žižkovu v poháru a za své výkony si dokonce vysloužil premiérovou pozvánku do áčka české reprezentace. Jeho minutáž nicméně v uplynulých týdnech výrazně klesla.
Autor: ČTK
MATĚJ JURÁSEK (léto 2026, křídelník). Kvůli slávistické minulosti a nelichotivým výrokům na adresy Sparty to zpočátku neměl jednoduché. Hned po prvním utkání, v němž čelil nevoli fanoušků, si to s nimi šel před kotel vyříkat. Tím se situace uklidnila, Jurásek se ale zatím nastartovat nedokázal, v lize čeká na první gól i asistenci a zatím nedává Spartě moc důvodů, aby hostování přetavila v trvalý přestup.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
LOIC MBE SOH (léto 2026, obránce). Přišel coby náhrada za dlouholetou oporu Asgera Sörensena, což ho samo o sobě dostávalo pod tlak. Navíc si k tomu přidejte skutečnost, že vyrůstal v akademii PSG, s jehož áčkem pak oslavil dva ligové tituly, byť sám k nim přispěl jen minimálně. Pravidelně tvoří stoperskou dvojici s Guddalem, jeho výkony však budí rozpaky.
Autor: ČTK
KI-JANA HOEVER (léto 2026, obránce). Další zahraniční posila s minulostí ve slavném klubu. Hoever prošel mládežnickými akademiemi Ajaxu a Liverpoolu, v jehož dresu v šestnácti letech debutoval v FA Cupu. V soubojové a fyzické české lize však má zatím problémy a rozhodně není na pravém kraji obrany neochvějnou jistotou, byť už zapsal tři gólové asistence.
Autor: MAFRA
ODCHODY LÉTO 2026. Že většina příchodů nedopadla podle představ Sparta pocítila o to víc, že v témže přestupovém období ztratila hned několik opor na různých pozicích. V útoku přišla o polovinu gólů odchody Rrahmaniho, Kuchty a Haraslína, jenž navíc plnil roli kapitána. Navíc ztratila dirigenta Kairinena i lídra obrany Sörensena.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA