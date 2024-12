Očekávaný přestup. Do Sparty míří mladý stoper Uchenna z Baníku

Během podzimu se stal pevnou součástí baníkovské obrany a podepsal se pod výborný podzim, který mužstvo pod koučem Pavlem Hapalem prožilo. Čtvrté místo po devatenácti kolech, pouhý jeden bod právě za mistrovskou Spartou.

Uchenna naskočil do čtrnácti zápasů, jednou skóroval i asistoval. I přes nízký vzrůst dokáže vzadu hrát důrazně, s míčem si rozumí a zdobí ho kvalitní rozehrávka.

Na čerstvě jedenadvacetiletého stopera jsou vážně pozitivní reference. Nejen na jeho fotbalové dovednosti. Je jiný než jeho krajané či další hráči z Afriky.

V Ostravě je necelé dva roky. Hostoval ve Vítkovicích a v Hlučíně, rezervě Baníku na jaře pomáhal k postupu do druhé ligy. Ač toho zatím odehrál málo, zaujal Spartu i Slavii, zvlášť ve vzájemných zápasech.

„Co on dokáže hodit, někdo nedokáže ani kopnout. Je to skvělý hráč, evropský stoper. Má sice odehráno jen málo zápasů, ale je zajímavý. Silný fotbalově i mentalitou,“ řekl o něm například slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sám Uchenna ale preferoval přestup k obhájci titulu.

„O jeho služby byl velký zájem ji ze strany dalších klubů, ale vybral si nás, protože v našem prostředí vidí nejlepší prostor pro svůj další rozvoj,“ podotkl pro klubový web sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Sparta ho může chtít na pozici pravého stopera jako přímou náhradu za Martina Vitíka, kterého znovu lákají italské kluby Neapol a Fiorentina. V létě reprezentačního stopera Sparta nepustila, nyní by to mohla přehodnotit.

„Bude to mít těžké, protože už několikrát se stalo, že hráči přechod do Sparty nezvládli. Ale přeji mu, aby uspěl,“ uvedl Pavel Hapal před koncem podzimní části.

„Naskočil k nám ze třetí ligy, žádný mezistupeň neměl, a přesto to zvládl. Vypadal fakt dobře,“ ocenil Hapal. „Je pravda, že jsme mu vše dávkovali postupně. Jeho první těžký zápas byl na Spartě, do té doby s top týmy nehrál. Ale obstál, chyby nedělal, až na nějaké možná z přemíry snahy. Věřím, že se mu bude dařit, což samozřejmě záleží na něm.“

Uchenna je vedle útočníka Victora Olatunjiho druhým Nigerijcem v kádru, mládežnickou kariéru strávil v domovské zemi, loni se pak stěhoval do Ostravy.

Sparta nechtěla riskovat, zájem byl enormní

„Sparta byla jedním ze zájemců, kteří byli ochotni splnit podmínky dané výstupní klauzulí. Ta byla stanovena v rekordní výši a zaručovala, že dojde-li k jejímu uplatnění, stane se přestup rekordním co do výše odstupného pro náš klub za poslední dobu,“ uvedl Michal Bělák, výkonný ředitel Baníku Ostrava, pro klubový web.

Události se nakonec vyvinuly ještě poněkud jinak, a to díky tomu, že sparťanský zájem byl enormní.

„Sparta nechtěla v žádném případě riskovat, že by se do začátku přestupního termínu, k němuž je výstupní klauzule vázána, objevil ještě další vážný zájemce, který by přestup Emmanuela Uchenny do Sparty zkomplikoval. Díky snaze najít rychlé společné řešení jsou nad rámec odstupného součástí smlouvy i další bonusy a procenta z dalšího prodeje,“ sdělil Bělák.

„S těmito podmínkami jsme v každém případě spokojeni,“ zdůraznil.