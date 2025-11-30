Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Mezitím se toho ale stalo víc.
Takže popořadě.
Míč z přímého kopu Samuela Šimka nejdřív tečoval do sítě ve zdi Albion Rrahmani. Jeden z prvních pak přibíhal k reklamním stojanům Krobot, který se hrdinsky bil do prsou. Euforie hostů byla pochopitelně za stavu 0:3 obrovská.
„Krobot provokuje fanoušky, s tím problém úplně nemám, jen když už chceš být ten ‚hero‘, nemůžeš hned takhle spadnout, když tě chce Haraslín odtlačit,“ podotkl Podaný, mimo jiné bývalý hráč Sparty, pro Oneplay Sport.
Sparťanský kapitán Haraslín byl u slavícího soupeře jako první. Krobota chtěl odvést od fanoušků pryč, jenže střídající pardubický hráč byl v tu ránu na zemi.
„Chtěl jsem ho odtáhnout od našeho kotle, protože mohl něčím dostat do hlavy, měl se radši radovat se svými spoluhráči,“ líčil Haraslín. „To jsou emoce. Snažil jsem se to nějak vyřešit. Pak tam byla nějaká strkanice, já ho vytáhl nahoru, další strkanice, prostě vyhrocená situace. Létají tam ruce ani pomalu nevíte čí.“
„Krobot jednoznačně žlutá za provokace, protože takhle hecovat, to jsi prostě hlupák,“ nechápal druhý expert Petr Mikolanda. „Bál se, že mu jde dát Haraslín na budku, ale ten ho jen zvedá a tlačí pryč, dostal taky žlutou. A pak Ryneš jasná červená.“
Jakmile Haraslín vytáhl Krobota, už si pro něj šel Ryneš.
Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení
„Běžel snad dvacet metrů, najde si ho, ta levá ruka nemá v obličeji co dělat, protože to vypadá hrůzostrašně, i když se možná trochu zasekla,“ popisoval Mikolanda.
Rynešovo ohnání trochu zbrzdil Tanko, který se k celé situaci náhodou nachomýtl. Přesto sparťanský bek Krobota trefil, načež šel soupeř znovu k zemi.
„Je to jednoznačná červená, o tom se ani nemusíme bavit, protože tam ten hráč nemá co dělat. Dostali gól na 0:3, je tam kapitán, ještě potom Ševínský. Prostě proč tam ten hráč jde,“ kroutil hlavou Mikolanda.
„Chápu proč tam šel, ale tady ty emoce musí uhlídat. I když tam nebyla čistá pěst, mohl dostat červenou,“ řekl mírněji Podaný.
Ryneš si od rozhodčího Karla Roučka prohlédl jen žlutou kartu, čtvrtou v sezoně, takže bude za týden chybět v Olomouci. Ani videorozhodčí Matěj Vlček vyloučení nedoporučil, jinak by Rynešovi hrozila stopka mnohem delší.
„Neviděl jsem to. Omlouvám se, před tiskovkou jsem neměl čas se podívat na žádné záběry,“ mlžil sparťanský kouč Brian Priske. „Byl jsem zaneprázdněný, mluvili jsme s hráči, realizačním týmem. Jen jsem slyšel, že tam byla potenciální červená karta,“ vysvětlil.
Podobně reagoval i jeho protějšek.
„Prostě emoce, radovali jsme se. Na tu dálku nevím, co tam bylo. VAR to vyřešil tak, že se nic nestalo. Až to uvidím, můžu se vyjádřit,“ řekl hostující kouč Jan Trousil.
Ten na Spartě výhrou 4:2 zařídil dosud největší překvapení fotbalového podzimu.
A domácí, přestože zápas ke konci zdramatizovali, výsledek nenesli vůbec dobře. Fanoušky nakonec trochu udobřil Haraslín, který k nim s mikrofonem přispěchal, cosi jim vysvětlil, a vyslechl si potlesk.