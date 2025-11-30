Chance Liga 2025/2026

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Autor: ,
  21:46aktualizováno  21:59
V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně slavili přímo pod domácím kotlem, což vyprovokovalo fanoušky i hráče. Z tribun začaly létat kelímky zejména na útočníka Ladislava Krobota, kterého si pak našel ještě Matěj Ryneš. „A měl vidět červenou,“ shodli se ve studiu.
Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slovní roztržka mezi hostujícím brankářem Lukou Kharatishvilim a Janem Kuchtou...
Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.
Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.
Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.
16 fotografií

Mezitím se toho ale stalo víc.

Takže popořadě.

Míč z přímého kopu Samuela Šimka nejdřív tečoval do sítě ve zdi Albion Rrahmani. Jeden z prvních pak přibíhal k reklamním stojanům Krobot, který se hrdinsky bil do prsou. Euforie hostů byla pochopitelně za stavu 0:3 obrovská.

„Krobot provokuje fanoušky, s tím problém úplně nemám, jen když už chceš být ten ‚hero‘, nemůžeš hned takhle spadnout, když tě chce Haraslín odtlačit,“ podotkl Podaný, mimo jiné bývalý hráč Sparty, pro Oneplay Sport.

Sparťanský kapitán Haraslín byl u slavícího soupeře jako první. Krobota chtěl odvést od fanoušků pryč, jenže střídající pardubický hráč byl v tu ránu na zemi.

„Chtěl jsem ho odtáhnout od našeho kotle, protože mohl něčím dostat do hlavy, měl se radši radovat se svými spoluhráči,“ líčil Haraslín. „To jsou emoce. Snažil jsem se to nějak vyřešit. Pak tam byla nějaká strkanice, já ho vytáhl nahoru, další strkanice, prostě vyhrocená situace. Létají tam ruce ani pomalu nevíte čí.“

„Krobot jednoznačně žlutá za provokace, protože takhle hecovat, to jsi prostě hlupák,“ nechápal druhý expert Petr Mikolanda. „Bál se, že mu jde dát Haraslín na budku, ale ten ho jen zvedá a tlačí pryč, dostal taky žlutou. A pak Ryneš jasná červená.“

Jakmile Haraslín vytáhl Krobota, už si pro něj šel Ryneš.

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

„Běžel snad dvacet metrů, najde si ho, ta levá ruka nemá v obličeji co dělat, protože to vypadá hrůzostrašně, i když se možná trochu zasekla,“ popisoval Mikolanda.

Rynešovo ohnání trochu zbrzdil Tanko, který se k celé situaci náhodou nachomýtl. Přesto sparťanský bek Krobota trefil, načež šel soupeř znovu k zemi.

„Je to jednoznačná červená, o tom se ani nemusíme bavit, protože tam ten hráč nemá co dělat. Dostali gól na 0:3, je tam kapitán, ještě potom Ševínský. Prostě proč tam ten hráč jde,“ kroutil hlavou Mikolanda.

Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.

„Chápu proč tam šel, ale tady ty emoce musí uhlídat. I když tam nebyla čistá pěst, mohl dostat červenou,“ řekl mírněji Podaný.

Ryneš si od rozhodčího Karla Roučka prohlédl jen žlutou kartu, čtvrtou v sezoně, takže bude za týden chybět v Olomouci. Ani videorozhodčí Matěj Vlček vyloučení nedoporučil, jinak by Rynešovi hrozila stopka mnohem delší.

„Neviděl jsem to. Omlouvám se, před tiskovkou jsem neměl čas se podívat na žádné záběry,“ mlžil sparťanský kouč Brian Priske. „Byl jsem zaneprázdněný, mluvili jsme s hráči, realizačním týmem. Jen jsem slyšel, že tam byla potenciální červená karta,“ vysvětlil.

Podobně reagoval i jeho protějšek.

Hráči Pardubic oslavují výhru 4:2 nad Spartou.

„Prostě emoce, radovali jsme se. Na tu dálku nevím, co tam bylo. VAR to vyřešil tak, že se nic nestalo. Až to uvidím, můžu se vyjádřit,“ řekl hostující kouč Jan Trousil.

Ten na Spartě výhrou 4:2 zařídil dosud největší překvapení fotbalového podzimu.

A domácí, přestože zápas ke konci zdramatizovali, výsledek nenesli vůbec dobře. Fanoušky nakonec trochu udobřil Haraslín, který k nim s mikrofonem přispěchal, cosi jim vysvětlil, a vyslechl si potlesk.

Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

18. kolo

Kompletní los

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Snad to byl poslední výpadek. To bylo neakceptovatelné, říká kapitán Sparty

Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.

Po ostudné porážce s Pardubicemi (2:4) se Lukáš Haraslín, kapitán sparťanských fotbalistů, vydal s omluvou pod kotel radikálních fanoušků. „Po takovém zápase mají právo být naštvaní. Co jsme...

30. listopadu 2025  22:23

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

30. listopadu 2025  21:46,  aktualizováno  21:59

Z kritizovaného odpadlíka hrdinou. Icha parádní ranou vystřelil Liberci top čtyřku

Marek Icha ze Slovanu Liberec v akci

Dřív byl u fanoušků v nemilosti, teď ho oslavují jako hrdinu. Marek Icha nádhernou ranou z dálky vystřelil fotbalistům Liberce výhru 1:0 nad Olomoucí a posun na čtvrté místo ligové tabulky.

30. listopadu 2025  20:48

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

30. listopadu 2025  20:27,  aktualizováno  20:35

Oslabená Chelsea urvala s Arsenalem bod. West Ham padl s Liverpoolem

Trevoh Chalobah z Chelsea slaví se spoluhráči úvodní gól v utkání proti...

Londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem skončilo ve 13. kole anglické ligy remízou 1:1. Arsenal zůstal v čele tabulky před druhým Manchesterem City s náskokem pěti bodů. Chelsea je třetí s...

30. listopadu 2025,  aktualizováno  20:28

Plzeň - Ml. Boleslav 2:1, hosté od poloviny v deseti, tři body zajistili Adu a Durosinmi

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

Plzeňští fotbalisté zlomili čtyřzápasovou sérii bez výhry. V sedmnáctém kole Chance Ligy porazili Mladou Boleslav, tým ze spodku tabulky, 2:1. Po neuznaném gólu Souarého se prosadil Prince Adu,...

30. listopadu 2025  15:21,  aktualizováno  18:09

Liberec - Olomouc 1:0, hosty dlouho držel brankář Koutný, překonal ho až Icha

Hráči Slovanu Liberec se radují po gólu Marka Icha v 83. minutě utkání proti...

Hosté neprohráli od začátku října, domácí zase třikrát v řadě nedostali gól. Jejich vzájemný souboj statistiky na straně Olomouce pozměnil. Liberečtí fotbalisté přehráli v 17. kole Chance Ligy...

30. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  17:53

Bohemians - Teplice 0:1, druhou venkovní výhru hostům vystřelil Kozák

Fotbalisté Teplic oslavují výhru 1:0 na hřišti Bohemians.

Dělily je čtyři body, po nedělním klání ale zůstal jediný. Hosté z Teplic totiž v 17. kole fotbalové Chance Ligy nedovolili vstřelit Bohemians ani branku a v tabulce se zařadili těsně za ně. Jediný...

30. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  15:57

Tah, který nemá obdoby. Slavia po šesti letech bez cizinců, jak to má zbytek ligy?

Hráči Slavie se radují po proměněné penaltě Mojmíra Chytila.

Před šesti lety a dvěma měsíci proti Příbrami (3:1) pánové Kolář, Holeš, Kúdela, Frydrych, Zelený, Masopust, Hušbauer, Souček, Ševčík, Provod a Tecl. V sobotu v utkání se Slováckem (3:0) pro změnu...

30. listopadu 2025  10:30

Slončík sestřelil Jablonec a v Hradci mu přibývají góly. Co Plzeň? „Vím jen fakta“

Tom Slončík (vpravo) se raduje po vstřeleném gólu v 84. minutě spolu s...

Před třemi týdny v roli střídajícího hráče vstřelil Slovácku dva góly, nyní už v základní sestavě dal Jablonci také dva. Záložník fotbalového Hradce Tom Slončík se tak při výhře 2:0 dostal už na šest...

30. listopadu 2025

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Messi si zahraje ve finále play off MLS o další trofej, Miami čeká Vancouver

Kapitán Interu Miami Lionel Messi s trofejí pro vítězný týmy Východní...

Argentinský fotbalista Lionel Messi postoupil s Interem Miami do finále play off MLS a do své bohaté sbírky může přidat další trofej. Floridský tým v sobotu porazil FC New York City 5:1 a ovládl...

30. listopadu 2025  9:23

Slávista v pardubickém dresu Trédl: Na Spartu se těším, zápas beru jako derby

Jablonecký Martin Cedidla a Jan Trédl z Pardubic v souboji o míč.

Ač mají pardubičtí fotbalisté v první lize odkopaných už šestnáct utkání, sám se objevil jen v šestici z nich. Krajní obránce Pardubic Jan Trédl se do sestavy vrátil až po příchodu nového kouče Jana...

30. listopadu 2025  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.