ONLINE: Sparta - Pardubice, do základu se vrací Kuchta i Sörensen. Nechybí Haraslín

Autor:
Sledujeme online   17:41
Sparťanští fotbalisté nadále bojují o přední příčky. V sedmnáctém kole Chance Ligy hostí Pardubice ze spodku tabulky. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:30.

Domácí záložník Štěpán Míšek se přetahuje o míč s Matějem Rynešem ze Sparty. | foto: ČTK

Sparta je druhá se ztrátou pěti bodů poté, co Slavia v sobotu zdolala 3:0 poslední Slovácko.

Domácí jsou povzbuzení venkovní výhrou 1:0 na Legii Varšava v Konferenční lize. Předtím zvládli sparťané také zápas v Mladé Boleslavi (2:1).

Na Letnou se vracejí po třech týdnech.

Do základu se po delší absenci vrací obránce Sörensen, v útoku zase oproti čtvrtečnímu zápasu Rrahmaniho střídá Kuchta. V sestavě je nově také Mercado místo Ryneše.

Naposledy doma remizovali 2:2 s Teplicemi, i tentokrát je čeká další soupeř z druhé poloviny tabulky.

Pardubice nezvládly poslední dva zápasy, prohrály 0:2 v Olomouci a poté vysoko 0:4 s Libercem. Navíc na začátku listopadu vypadly z domácího poháru s ostravským Baníkem.

Jak se předvedou na Letné?

30. 11. 2025 18:30
Sparta : Pardubice 0 : 0
()
Sestavy:
P. Vindahl - A. Ševínský, F. Panák, A. Sörensen - Á. Preciado, P. Vydra, K. Kairinen, J. Mercado - V. Birmančevič, J. Kuchta, L. Haraslín
Sestavy:
L. Charatišvili - J. Trédl, M. Konečný, S. Bammens, J. Noslin - S. Šimek, T. Solil, R. Saarma, V. Patrák, A. Tanko - D. Smékal
Náhradníci:
M. Ryneš, J. Martinec, J. Zelený, P. Kadeřábek, J. Surovčík, L. Sadílek, A. Rrahmani, G. Kuol, S. Mannsverk, K. Milla, S. Eneme
Náhradníci:
J. Šerák, D. Mašek, V. Sychra, K. Vacek, F. Vecheta, L. Krobot, Š. Míšek, G. Botos, F. Šancl, E. Samuel
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
13. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
15. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
