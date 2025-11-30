ONLINE: Sparta - Pardubice, do základu se vrací Kuchta i Sörensen. Nechybí Haraslín

Sparta je druhá se ztrátou pěti bodů poté, co Slavia v sobotu zdolala 3:0 poslední Slovácko.
Domácí jsou povzbuzení venkovní výhrou 1:0 na Legii Varšava v Konferenční lize. Předtím zvládli sparťané také zápas v Mladé Boleslavi (2:1).
Na Letnou se vracejí po třech týdnech.
Do základu se po delší absenci vrací obránce Sörensen, v útoku zase oproti čtvrtečnímu zápasu Rrahmaniho střídá Kuchta. V sestavě je nově také Mercado místo Ryneše.
Naposledy doma remizovali 2:2 s Teplicemi, i tentokrát je čeká další soupeř z druhé poloviny tabulky.
Pardubice nezvládly poslední dva zápasy, prohrály 0:2 v Olomouci a poté vysoko 0:4 s Libercem. Navíc na začátku listopadu vypadly z domácího poháru s ostravským Baníkem.
Jak se předvedou na Letné?
P. Vindahl - A. Ševínský, F. Panák, A. Sörensen - Á. Preciado, P. Vydra, K. Kairinen, J. Mercado - V. Birmančevič, J. Kuchta, L. Haraslín
L. Charatišvili - J. Trédl, M. Konečný, S. Bammens, J. Noslin - S. Šimek, T. Solil, R. Saarma, V. Patrák, A. Tanko - D. Smékal
M. Ryneš, J. Martinec, J. Zelený, P. Kadeřábek, J. Surovčík, L. Sadílek, A. Rrahmani, G. Kuol, S. Mannsverk, K. Milla, S. Eneme