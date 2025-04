Gól na Letné - splněný sen. Suchomel ale oslavu zvažoval: Pak už to nešlo zastavit

Sparťanský wingbek Martin Suchomel se raduje ze svého gólu do sítě Aleše Mandouse z Mladé Boleslavi. | foto: Petr Topič , MAFRA

Právě tam Suchomel ještě loni hostoval. Dohromady sezonu a půl. I proto zvažoval, zda svou premiéru vůbec oslaví.

„Bavili jsme se o tom s Patrikem Vydrou, ten tam také hrál, jenže tomu fakt nešlo zabránit,“ líčil pak.

Když po půlhodině nastavenou placírkou doklepl Haraslínův centr do brány, počínal si jako zkušený útočník.

„Na tréninku jsem navíc trefil tyč a kluci si ze mě ještě dělali legraci, že mi to tam nespadne. A spadlo!“ pravil nadšeně. „Bylo to vlastně docela snadné, balon mi přiletěl přímo na nohu po skvělém centru.“

Pak se nejdřív ve spěchu musel vymotat mezi ležícími protihráči a útočníkem Kuchtou, načež políbil sparťanský znak a vyhecoval fanoušky.

„Spartu mám totiž v srdci. Hecování mi pomáhá, chceme tribuny víc vtáhnout do děje. Je to takové naše spojení,“ liboval si.

Sparťané se radují z gólu Martina Suchomela (druhý zprava).

Z pozice pravého wingbeka má za úkol podporovat útok a svými náběhy rozbíjet soupeřovu obranu. Když ale bylo ve správné chvíli potřeba, servis mu udělal zmíněný Kuchta, který odlákal obránce a nechal vyniknout mladého odchovance.

„Jsem za něj moc šťastný,“ těšilo kouče Larse Friise, který Suchomela nejednou označil za neúnavného srdcaře. „Bavíme se o tom, že by měl chodit do vápna a zkoušet dávat góly a jsem rád, že se mu to tentokrát povedlo.“

I Suchomel si spolupráci s dánským koučem pochvaluje: „Posunul mě v kvalitě, jak na balonu, tak v ofenzivní části. Celkově nás dánský realizační tým posouvá, jak ve fyzické stránce, tak té mentální.“

Na pravé straně, kde čerstvě vypadl Tomáš Wiesner kvůli křížovému vazu a také Angelo Preciado, teď zbývá jako jediná varianta. V poháru proti Teplicím sice občas kazil, energickým přístupem proti Boleslavi se ale revanšoval.

A ani mu nevadilo, když pak ve druhé půli kmital na levé straně. Vždyť elegantním přistrčením připravil gól Haraslínovi, který však nakonec kvůli ofsajdu odvolal videorozhodčí.

„Je mi to úplně jedno, levého obránce jsem hrál od dorostu ve Spartě, prošel jsem tak i celou devatenáctkou, B týmem i pak v A týmu, kde jsem občas hrával i vlevo. Takhle jsem navíc nastupoval i v Boleslavi,“ líčil.

Podle specializovaného serveru transfermarkt má dokonce vlevo víc soutěžních startů. A také dva góly, které dal v boleslavském dresu.

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Martin Suchomel (vpravo).

Ten nedělní tak má v sobě dvojnásobnou premiéru.

Čekal na něj dlouho, nejblíž byl asi na jaře na Slovácku. „Tam mi míč dokonce vykopli z čáry,“ kroutil hlavou.

Podruhé se zašklebil, když zapřemýšlel, o kolik přijde peněz kvůli příspěvku do klubové kasy. „Musím se ještě zeptat Lukáše Haraslína a Filipa Panáka. Za první gól už jsem jednou platil, tak jsem zvědavý, za kolik bude ten soutěžní.“

Stále ještě čeká v kádru reprezentační jedenadvacítky, s níž nejspíš vyrazí i na blížící se červnové Euro na Slovensku. Při březnovém srazu zasáhl do obou přípravných utkání, při remíze se Španělskem 2:2 si dokonce připsal asistenci.

Sparťanští fotbalisté oslavují trefu Lukáše Haraslína, gól proti Mladé Boleslavi však nebyl uznán kvůli těsnému ofsajdu.

Ve Spartě má dohromady dvě, jednu na podzim proti Liberci, druhou na jaře proti Hradci Králové. Od listopadu nastoupil v lize v základu téměř pokaždé, chyběl jen na konci února kvůli nemoci, což ho trochu zabrzdilo.

Teď je však znovu připravený a produktivní.

„Poslední dvě sezony, kdy Sparta byla úspěšná, jsme ukázali, že jsme dost silní. Teď máme jasný cíl: abychom se dostali na druhé místo.“

A Suchomel může být na pravé straně klíčový.