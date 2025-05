„Hlavní je, že jsme doma neuspěli a prohráli,“ změnil téma jediný sparťanský střelec. Svou akci zakončil fantasticky, jako vždy precizně na zadní tyč. Ale ani jeho snížení na 1:2 Pražany nenakoplo.

Po utkání nemluvil vyloženě naštvaně, ale zároveň jste na první dobrou poznali, jak moc ho další porážka tíží. Po úvodním zpackaném nadstavbovém kole v Plzni má Sparta ke druhému místu opravdu daleko.

Jak je možné, že už vám to nejde ani doma?

Těžko říct. Chybělo asi všechno. Nasazení, to co nás doma dřív zdobilo, klid na kopačkách. Teď dojdeme do poslední třetiny hřiště a nejednou nevíme, co dělat. Ztrácíme se, topíme. Místo zakončení ztrácíme míče a hrozí protiútok. Na to jsme se chystali, ale přesně tak nás Jablonec potrestal.

První gól dal z podivné standardní situace, kdy rozhodčí pískl těsně před rozehráním.

Zvláštní situace, Ševčík už se rozbíhal a rozhodčí možná sám přesně nevěděl, co se děje. Asi jsou taková pravidla, že se může rozběhnout před písknutím a že se smí zapískat i při rozběhu. Nevím, ale je to jedno. Kvůli tomu jsme určitě neprohráli.

Martin Vitík ze Sparty a Lamin Jawo z Jablonce bojují o balon. Jaroslav Zelený (vpravo) ze Sparty se snaží obejít s balonem Martina Cedidlu z Jablonce.

Nesráží vás i časté změny ve složení útočné trojky?

Určitě bych v tom nehledal výmluvy. Točíme se pořád, minulý rok to fungovalo a nevím, proč by teď nemělo. Jsme prostě v křeči. Nevím, jestli už jsme byli hlavami ve finále poháru, ale takovými výkony o trofej budeme jen těžko bojovat.

Co tedy s tím?

Musíme jít zápas od zápasu a neřešit, co bude za týden nebo dva. Musíme udělat všechno pro to, abychom se dobře připravili nejdřív na derby a až pak na finále.

Je teď už hlavní cíl pohár?

Nejbližší je pořád derby a víme, co pro nás znamená. Na Slavii to bude velmi náročné. Musíme se soustředit na to, aby byl výkon o hodně lepší než tentokrát.

Slavia po delší době nemá v derby o co hrát, nebude to trochu jiné?

Těžká otázka. Derby vždycky chcete vyhrát. Pro Slavii bude jednodušší, ligu už má jistou, ale na druhou stranu by se mohl hrát lepší fotbal, ty poslední s ním neměly nic společného. Byly spíš o nenávisti, která tam nepatří. Věřím, že bude tentokrát derby koukatelné. I já si chci zápas užívat a když je derby za hranou, nevyhovuje to ani mně. O titulu je sice rozhodnuto, ale my chceme ukázat, že jsme fotbal nezapomněli.