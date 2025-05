duff Dominik Duffek Autor:

21:49

Ztrácí sice pět bodů, ale s tím, že by jablonečtí fotbalisté ještě poskočili na čtvrté místo, nepočítá. „To by Sparta nesměla získat už žádný bod, a to se asi nestane,“ pousmál se kouč Luboš Kozel poté, co jeho svěřenci na Letné vyhráli 3:1 a protáhli šňůru ligových vítězství na pět zápasů.