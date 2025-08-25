Chance Liga 2025/2026

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jak to má ve zvyku, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly, sklouzla mu po míči noha a soupeře nepříjemně dohrál. Přihlížející sudí Jan Beneš na místě tasil žlutou kartu a posléze vysvětloval.
Angelo Preciado v bolestech na zemi.

Angelo Preciado v bolestech na zemi. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Veljko Birmančevič padá po souboji s bránícím hráček Dukly.
Fanoušci ve sparťanském kotli se světlicemi.
Trenér Brian Priske zdraví fanoušky Sparty.
Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna hlavičkuje v souboji s Namorym Cissém.
25 fotografií

„Situaci jsem vyhodnotil tak, že se jedná o bezohledný zákrok za žlutou kartu,“ stál si za svým rozhodčí v rozhovoru pro Oneplay Sport po utkání, které Sparta otočila na konečných 3:2.

Neopravil ho ani kolega Jan Petřík u videa, přestože by na to měl v takovou chvíli pravomoc. „Preciado před soubojem zahraje míč a následně zasáhne soupeře někam do oblasti holeně, zákrok je ale veden špičkou, jedná se o takzvaný slide contact (kontakt podklouznutím), proto VAR ponechal mé rozhodnutí,“ doplnil Beneš.

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

„Nemyslím si, že to bylo špičičkou, pro mě je to pořád červená karta,“ nesouhlasil ve studiu expert Zdeněk Folprecht. „Nicméně je super, že sudí po zápase jde a svůj pohled vysvětlí.“

Při detailním zkoumání opakovaných záběrů totiž zákrok vypadá opravdu nebezpečně. „A je fakt, že ze hřiště může mít skutečně takový dojem, což pak popíše VARu a ten trochu ovlivněný už do toho nesahá. Tam možná vidím největší problém, ale určitě tuhle červenou nepovažuji za velkou chybu,“ dodal Folprecht.

Preciado je známý tím, že umí protivníky nepříjemně dohrávat. Když ho někdo vyprovokuje, umí jít za hranu sportovního chování, což opakovaně dokázal ve své první sezoně, kdy v lize viděl dvě červené karty. Obě na Letné, jednu v derby za kopnutí do Jana Bořila, pak se podobně ohnal i proti Mladé Boleslavi.

Tentokrát se po jeho zákroku Isife dlouho svíjel bolestí, potom vyskočil na nohy a stadion ho při každém doteku s míčem počastoval pískotem.

„Je to hrozně bolestivé, navíc ho zasáhl opravdu vysoko. Jsem tu od toho, abych říkal nějaký názor, pro mě je to červená karta. Z frajeřiny chce hrát housle, Isife mu míč odebere a on ho dojede. Tam není, co řešit,“ líčil Folprecht.

Se zraněnými to není dobré, přiznal Priske. Duklu pochválil, pak mluvil i o synovi

„Šílený zákrok a stupidita Preciada,“ přidal Zdeněk Ščasný, někdejší sparťanský kouč. „Jestli žlutá, nebo červená, rozebere v pondělí komise. Ale u něj to není poprvé, kdy při skvělém výkonu, protože je to vynikající fotbalista, předvede tak kriminální zákrok,“ čertil se.

Když poté hostující kouč David Holoubek reagoval na dotaz, zda si myslí, že by Preciado měl být vyloučen, zákroku si skoro nevšiml: „Ani nevím, jaký faul teď myslíte. Musím se na všechno ještě podívat na videu.“

6. kolo

7. kolo

3. kolo

6. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
