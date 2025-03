Chtěli jsme hrát jako v Evropě, vykládal Koubek. Durosinmi bude ještě lepší

Plzeň zvládla nesmírně důležitý zápas. Díky výhře poskočila na třetí příčku a na druhý Baník ztrácí pouhý bod. Ten navíc příště hraje právě se Spartou, takže se postavení pod suverénní Slavií může zase měnit.

„Tři body byly přímo klíčové, abychom se udrželi ve hře o druhé místo. Touží po něm Ostrava, Sparta a my. Kdybychom prohráli, tak nám odskočí a měli bychom to složité,“ řekl Koubek.

Máte vůbec svěřencům co vytknout?

Úvody obou poločasů. Sparta měla lepší vstup do zápasu, stejně tak začátek druhé půle. To je jediné, co můžu mužstvu vytknout. Jinak jsme byli nebezpeční v přechodové fázi. Nebylo to bez chyb v defenzivě, někdy jsme tam nechali víc prostoru, než by bylo zdrávo a někdy jsme nezvládali reagovat na propadnuté míče. Ale podstatné bylo, že jsme měli energii hrát to, čeho jsme schopní. Před zápasem jsme si dali motto, že zopakujeme výkony, které jsme předváděli v Evropě.

Což se vám povedlo.

Nějaká energie nám po náročném programu chyběla, ale teď jsme ji nabrali. Byli jsme schopní běhat, presovat, zastupovat se. Zkrátka všichni za jednoho. Navíc jsme byli produktivní. Předtím jsme měli s Pardubicemi a Baníkem dietu, teď jsme dali čtyři góly. Rozdílovým hráčem byl Durosinmi, je to střelec a zabiják ve vápně. K tomu se prosadili Šulc a Vydra.

Zmínil jste Durosinmiho, jak se vám jeho výkon zamlouval?

Věřím, že bude ještě lepší. Je na úrovni, která se neustále zvedá. Jeho uplatnění je ve vápně. Mimo něj to úplně není podle představ, ale co já mu můžu vytknout, když dá dva góly. Někteří útočníci nejsou moc vidět, ale dávají góly. On si umí najít balon a pak zakončit levou do vinglu jako při druhém gólu. V tom je silný, nechtějme po něm driblink a kombinaci.

Lukáš Červ gratuluje Rafiu Durosinmimu ke druhému gólu proti Spartě.

On i Vydra trefili své góly nádherně, ale nepřekvapilo vás, kolik prostoru vám Sparta dala?

Věděli jsme, že když bude Sparta v bloku, tak se do ní těžko dostává. Naším záměrem bylo využít volné prostory, takže jsme se hodně soustředili na odražené míče. A když se k nim dostanete, tak tam máte jenom poslední soupeřovu linii. Věděli jsme, že postupnými útoky nemůžeme uspět, chtěli jsme si vytvářet situace, kdy soupeřova obrana nebude připravená. A taky jsme chtěli vyřadit ze hry Panáka.

O poločase šel do hry Victor Olatunji místo Lukáše Sadílka. Vyhovovalo vám, že jste měli ještě volnější střed hřiště?

Ta změna, kterou kolega udělal, neudělala přečíslení v záloze, jelikož šel Haraslín pod hrot. Takže bych v tom extra výhodu neviděl.

Navzdory zmíněnému střídání ale Sparta dopředu nebezpečnější nebyla a vaše obrana to až na gólovou situaci zvládala.

Když hrajete trojkový systém a jsou tam dva hroty, tak se to nebrání špatně. A ještě lépe se to brání, když tam má soupeř dva silové hroty. Takže to nám potíž nedělalo. Hlavně bylo důležité uhrát sparťanský vzduch, jelikož mají výborné hlavičkáře a výškovou převahu. Toho jsem se obával, ale podařilo se nám to uskákat a ubojovat.

Mluvil jste o energii. Kde se vás pořád bere po tak náročné sezoně?

A to ještě někteří hráči byli na reprezentačních srazech. My jsme se v kompletním složení sešli na dva tréninky, což říkal i včera kolega Trpišovský. Takže to není ideální, na druhou stranu si na srazech i mentálně odpočinete. Když hrajete proti Gibraltaru v dobré náladě a fajn skupině, je to taky součást odpočinku.

Vnímáte, že je teď Sparta zranitelnější, což může vzhledem k boji o druhé místo hrát ve váš prospěch?

Já chci především říct, že máme kvalitní hráče v ofenzivě a soupeři to s námi nemají lehké. Takže ti taky zaslouží komplimenty. Ale hraje se ještě o hodně bodů, nikdo ještě nic nevyhrál.