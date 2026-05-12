Chance Liga 2025/2026

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

  23:48
Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém dresu a díky několika zákrokům si připsal pátou nulu v sezoně. „Chovám k němu velký obdiv, jak všechno zvládnul,“ chválil ho trenér Brian Priske.
Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Vpravo Jakub Surovčík (Sparta) a Florian Wiegele z Plzně na konci utkání.
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.
Zleva Matěj Vydra (Plzeň) ve střetu s Andrewem Irvingem ze Sparty.
Adam Ševinský (Sparta) na konci zápasu s Plzní.
Jeho příběh v posledních dnech rezonoval.

Když mu během zběsilé invaze na trávník slávističtí chuligáni mávali před obličejem zapálenou světlicí, srazili ho na zem a zlili pivem, odcházel do kabiny otřesený.

Musel se svěřit do péče doktorů a jistě těžko vyháněl z hlavy myšlenky na to, co se ještě mohlo stát, kdyby mu slávistický masér Jakub Černý nepomohl do bezpečí.

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

I proto si Sparta na sociálních sítích u jeho předzápasové fotky vtipně rýpla: „Znovu připraven čelit nájezdům soupeře!“

Nebylo to jen tak, opravdu se řešilo, jestli se Surovčík zvládne z traumatického zážitku oklepat a stoupnout mezi tyče. Podle sparťanského ředitele Františka Čupra se dokonce večer po derby zhroutil. Ale v úterý od osmi večer zachytal suverénně: neudělal chybu, několikrát hosty vychytal a chmurné myšlenky zas na chvíli zahnal.

„Měl to hodně těžké, protože zažil něco, co by se vůbec stávat nemělo. Dostal den volna, aby si vyčistil hlavu a doléčil nějaké šrámy. V pondělí jsem s ním mluvil já i trenér gólmanů a nakonec bylo celkem jisté, že chytat bude,“ líčil Priske.

Sparta může za úterní remízu děkovat právě Surovčíkovi. Patnáct minut před koncem vytáhl prudkou střelu Memiče, která k jeho štěstí padala jen ke středu. Předtím vytáhl ránu Ladry z přímého kopu a poradil si i s nepříjemným pokusem Červa z první půle.

Proti Plzni vychytal druhou nulu v řadě, v základní fázi ve Štruncových sadech chytil i penaltu.

„Navázal na výkony, které stabilně podává. I přes to, že teď měl trochu zpestření,“ odlehčil situaci obránce Jaroslav Zelený. „Byly tam situace, kde nás podržel, a hlavně díky němu jsme nedostali gól. Jsem rád, že ho derby nepoznamenalo natolik, aby ovlivnilo jeho výkon. Asi to v něm stále je, ale na hřišti to poznat nebylo.“

Proti Plzni to byl jeho patnáctý zápas od zranění jedničky Petera Vindahla, kterého nahrazoval v únoru proti Hradci Králové. Sparta si s ním zajistila druhé místo v lize, nicméně vypadla z poháru i Konferenční ligy.

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Vzhledem k tomu, že Vindahl nejspíš nestihne začátek přípravy ani domácí soutěže, nabízí se otázka, zda je Surovčík připravený převzít roli sparťanské jedničky.

„Může být,“ kývl Priske. „Určitě ukázal, že kvality má a od té doby, co se Peter zranil, se mu daří a zlepšuje se. Uvidíme, co bude dál, přece jen trochu předbíháme a ještě není správná chvíle to probírat. Pořád je před námi dost zápasů, pak teprve vytvoříme plán, jak dál.“

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 32 20 7 5 62:33 67
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Jemelka jde na operaci kolena, o světový šampionát v Americe přijde

Hlavičkuje Junior Adamu z Freiburgu sleduje ho plzeňský Václav Jemelka.

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  12. 5. 22:50

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?" Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa

Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii.

Útočník Neymar nechybí v širší nominaci brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti podle ESPN zařadil čtyřiatřicetiletého hráče, který za národní tým nehrál od...

12. května 2026  22:15

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

12. května 2026  21:55

POHLED: Chorý je jako Suárez, sám se neuhlídá. Odteď za něj ručí Koubek

Tomáš Chorý ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

S napětím se čekalo, jestli tam budou. A jsou. Tomáš Chorý a David Douděra, dva hříšníci, které po skandálním derby fotbalová Slavia vyřadila z týmu, se vmáčkli do širší nominace národního týmu....

12. května 2026  21:03

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  20:11

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4:2 a odvrátili hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar,...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  20:06

Boleslav - Dukla 1:2, důležitá výhra. Pražané odskakují od posledního místa

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

Fotbalisté pražské Dukly ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu zvítězili 2:1 v Mladé Boleslavi a udělali velký krok k účasti v baráži. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince...

12. května 2026  17:10,  aktualizováno  19:52

Příbrami se vzdálila baráž, Chrudim si výhrou pomohla v boji o udržení

Momentka ze zápasu FC Zbrojovka Brno - Fotbal Příbram

Příbramští fotbalisté po gólech inkasovaných v závěru zápasu prohráli v dohrávce 28. kola druhé ligy na hřišti Chrudimi 0:2. Středočechům se tím výrazně vzdálilo třetí místo, které jako poslední...

12. května 2026  19:50

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili" na disciplinární komisi, čelné představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

12. května 2026  18:53

