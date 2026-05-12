Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Jeho příběh v posledních dnech rezonoval.
Když mu během zběsilé invaze na trávník slávističtí chuligáni mávali před obličejem zapálenou světlicí, srazili ho na zem a zlili pivem, odcházel do kabiny otřesený.
Musel se svěřit do péče doktorů a jistě těžko vyháněl z hlavy myšlenky na to, co se ještě mohlo stát, kdyby mu slávistický masér Jakub Černý nepomohl do bezpečí.
|
Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou
I proto si Sparta na sociálních sítích u jeho předzápasové fotky vtipně rýpla: „Znovu připraven čelit nájezdům soupeře!“
Nebylo to jen tak, opravdu se řešilo, jestli se Surovčík zvládne z traumatického zážitku oklepat a stoupnout mezi tyče. Podle sparťanského ředitele Františka Čupra se dokonce večer po derby zhroutil. Ale v úterý od osmi večer zachytal suverénně: neudělal chybu, několikrát hosty vychytal a chmurné myšlenky zas na chvíli zahnal.
„Měl to hodně těžké, protože zažil něco, co by se vůbec stávat nemělo. Dostal den volna, aby si vyčistil hlavu a doléčil nějaké šrámy. V pondělí jsem s ním mluvil já i trenér gólmanů a nakonec bylo celkem jisté, že chytat bude,“ líčil Priske.
Sparta může za úterní remízu děkovat právě Surovčíkovi. Patnáct minut před koncem vytáhl prudkou střelu Memiče, která k jeho štěstí padala jen ke středu. Předtím vytáhl ránu Ladry z přímého kopu a poradil si i s nepříjemným pokusem Červa z první půle.
Proti Plzni vychytal druhou nulu v řadě, v základní fázi ve Štruncových sadech chytil i penaltu.
„Navázal na výkony, které stabilně podává. I přes to, že teď měl trochu zpestření,“ odlehčil situaci obránce Jaroslav Zelený. „Byly tam situace, kde nás podržel, a hlavně díky němu jsme nedostali gól. Jsem rád, že ho derby nepoznamenalo natolik, aby ovlivnilo jeho výkon. Asi to v něm stále je, ale na hřišti to poznat nebylo.“
Proti Plzni to byl jeho patnáctý zápas od zranění jedničky Petera Vindahla, kterého nahrazoval v únoru proti Hradci Králové. Sparta si s ním zajistila druhé místo v lize, nicméně vypadla z poháru i Konferenční ligy.
|
Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli
Vzhledem k tomu, že Vindahl nejspíš nestihne začátek přípravy ani domácí soutěže, nabízí se otázka, zda je Surovčík připravený převzít roli sparťanské jedničky.
„Může být,“ kývl Priske. „Určitě ukázal, že kvality má a od té doby, co se Peter zranil, se mu daří a zlepšuje se. Uvidíme, co bude dál, přece jen trochu předbíháme a ještě není správná chvíle to probírat. Pořád je před námi dost zápasů, pak teprve vytvoříme plán, jak dál.“