A kdo z vás chce do Ligy mistrů? Boj o druhé místo nabízí napětí až do konce

Na vítězné derby proti Slavii jenom koukal, protože byl v trestu za čtyři žluté karty. Když se mohl vrátit do procesu, dostal za uši od trenérů. Během týdne zmeškal týmovou schůzku, což se neodpouští. „Na to, abyste přišli včas, nepotřebujete talent. Až bude Victor všechno plnit, budeme mít zase čistý stůl,“ zahlásil kouč Lars Friis, když hodnotil první sparťanskou porážku na jaře. Úřadující mistři padli 0:1 v Liberci.

Musí se Friisovi nechat, že na nepříjemné téma reagoval jako frajer. Nebyl nerudný, nemlžil, netutlal. Přitom dobře věděl, jak by se mu urostlý bijec v sobotním večeru hodil, když sparťané na soupeře dupali a chtěli vyrovnat. Jenže Olatunji se zpronevěřil zásadám profesionála, chyběl, Sparta poprvé od konce října nedala v ligovém utkání gól a povážlivě škobrtla.

Dílčí slávu, kterou si vychutnávala po slavném pražském derby, po týdnu spláchla do kanálu. Do Liberce přitom zpravidla jezdí pro výhry, tentokrát však byla vlažná, nedůrazná. Jako by se předem ujistila, že jarní vítězná série zrovna tady prostě neskončí. „Už v týdnu jsem měl pocit, že nám tentokrát něco chybí,“ pravil kouč Friis.

Ale proč? Co se ve Spartě stalo? Dost možná se na podivném výkonu podepsal zrovna Olatunjiho exces.

Teprve uvidíme, v jaké roli se útočník vrátí po reprezentační pauze. Každopádně Spartě se tahle potíž nehodí. Vzhledem k tomu, že devětkrát za sebou zvítězila a krůček po krůčku napravovala vážné podzimní ztráty, byla jasným favoritem na druhé místo v tabulce. Shodneme-li se, že masivní náskok vedoucí Slavie je nedostižný, zůstane bitva o stříbro nejsledovanější příběhem sezony.

Kdo obsadí druhé místo v Chance Lize? celkem hlasů: 193 Sparta 33 %(63 hlasů) Plzeň 15 %(29 hlasů) Baník 51 %(98 hlasů) Nevím 2 %(3 hlasy)

Do základního tábora zbývají čtyři kola, následně se tabulka rozdělí a nejlepší šestka si to v pětikolovém finiši rozdá o pohárové bonusy. Čeká se parádní fotbalové divadlo, protože druhé místo láká. Vicemistr vstoupí do druhého předkola Ligy mistrů. Cesta ke stamilionům sice bude dál děsně komplikovaná, nicméně pořád existuje slušná pravděpodobnost, že si zahraje Evropskou ligu nebo případně Konferenční ligu. Má zaručeno šest zápasů v letních předkolech.

Bude to žhavé a napínavé až do posledního dechu. Stačí se po víkendu podívat na pozice pod Slavií.

Sparta 55 bodů.

Ostrava 54.

Plzeň 53.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek během utkání proti Baníku Ostrava

To budou grády

Jen s dovolením připomeňme, že Ostrava v neděli odpoledne ustála namáhavý šlágr v Plzni a vyhrála tam po nekonečných sedmnácti letech.

„Jsme na vlně, dřeme, přináší nám to body a bylo by hezké si to co nejdéle udržet,“ pravil ostravský trenér Pavel Hapal po vydřené výhře 1:0. Skóre překvapilo a zamíchalo děním.

Plzeň doplácí na to, jak hektické jaro zatím prožívá. Co týden, to tři zápasy. Ještě ve čtvrtek honila hvězdy Lazia Řím a div se senzačně neprocpala do čtvrtfinále Evropské ligy. Po enormní zátěži se lehce nadechla a honem na Baník, který se chystal celý týden. Navíc plzeňský trenér Koubek se snaží co nejméně rotovat sestavou a sází na nejsilnější, takže opory nešetří.

Už před týdnem musela Viktoria kousat zbytečnou ztrátu 0:0 u předposledních Pardubic a ani Ostravě gól nevstřelila. Co z toho pramení? Pád ze druhého místa na čtvrté. „Reprezentační pauza nám přijde vhod. Konečně si trochu oddechneme,“ doufá plzeňský kapitán Lukáš Kalvach.

Příště přijede Plzeň na Spartu. Přespříště zase Sparta na Baník.

Panečku, to budou grády.