Konzervativní léčba selhala, Vindahl musel na operaci. Spartě bude chybět měsíce

„Vindahl usilovně pracoval na svém návratu, ale původně zvolená konzervativní léčba nezabrala podle očekávání,“ informovala na svém webu Sparta.
Osmadvacetiletý gólman jí chybí už od poloviny února, kdy v utkání s Hradcem Králové nepříjemně došlápl přímo na tyčku, čímž si chodidlo poranil.
Peter Vindahl podstoupil v nedávné době zákrok v oblasti chodidla, po kterém bude následovat několika měsíční rekonvalescence 🩼— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) April 18, 2026
Už v 19. minutě ho musel nahradit slovenský brankář Jakub Surovčík, který do té doby ligu za Spartu nechytal. Třiadvacetiletá dvojka zvládla dohromady deset utkání, včetně dvojzápasu s Alkmaarem v Konferenční lize, kde se zaskvěl několika zákroky, či derby se Slavií. Teď je jisté, že pokud zůstane zdravý, dochytá i zbytek sezony včetně nadstavby.
O Vindahlovi se dlouho spekulovalo, že by po třech letech ve Spartě, se ziskem jednoho titulu a domácího poháru, klub mohl opustit. Pro trenéra Briana Priskeho je však pořád favoritem, kritiku novinářů během podzimu a začátku jara dlouho odrážel.
Pokud dánský gólman kvůli zranění nestihne přípravu, musela by se Sparta po nové jedničce přeci jen poohlížet.
Server iSport informoval, že klub má zájem o hradeckého Adama Zadražila. Buď tedy v létě přivede náhradu, nebo bude dál spoléhat na Surovčíka.
Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu
Sparta už podruhé musela poslat hráče na operaci poté, co selhala původní konzervativní léčba. Během podzimu podstoupil zákrok v koleni záložník Magnus Kofod Andersen, který původně chyběl od srpna. V prosinci však klub potvrdil, že bude mimo až do konce sezony.