Chance Liga 2025/2026

Konzervativní léčba selhala, Vindahl musel na operaci. Spartě bude chybět měsíce

Autor:
  17:40
Byl by nejspíš zpátky mnohem rychleji, jenže zranění Petera Vindahla, dánského brankáře sparťanských fotbalistů, se nezlepšilo, a tak klub přistoupil k operačnímu zákroku. S chodidlem tak bude týmová jednička marodit ještě několik měsíců a je možné, že nestihne ani červencový start sezony.
Brankář Peter Vindahl vhazuje aut, v pozadí je trenér Bohemians Jaroslav Veselý. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Vindahl usilovně pracoval na svém návratu, ale původně zvolená konzervativní léčba nezabrala podle očekávání,“ informovala na svém webu Sparta.

Osmadvacetiletý gólman jí chybí už od poloviny února, kdy v utkání s Hradcem Králové nepříjemně došlápl přímo na tyčku, čímž si chodidlo poranil.

Už v 19. minutě ho musel nahradit slovenský brankář Jakub Surovčík, který do té doby ligu za Spartu nechytal. Třiadvacetiletá dvojka zvládla dohromady deset utkání, včetně dvojzápasu s Alkmaarem v Konferenční lize, kde se zaskvěl několika zákroky, či derby se Slavií. Teď je jisté, že pokud zůstane zdravý, dochytá i zbytek sezony včetně nadstavby.

O Vindahlovi se dlouho spekulovalo, že by po třech letech ve Spartě, se ziskem jednoho titulu a domácího poháru, klub mohl opustit. Pro trenéra Briana Priskeho je však pořád favoritem, kritiku novinářů během podzimu a začátku jara dlouho odrážel.

Daniel Smékal pálí za záda sparťanského brankáře Petera Vindahla a posílá Pardubice do vedení 2:0.

Pokud dánský gólman kvůli zranění nestihne přípravu, musela by se Sparta po nové jedničce přeci jen poohlížet.

Server iSport informoval, že klub má zájem o hradeckého Adama Zadražila. Buď tedy v létě přivede náhradu, nebo bude dál spoléhat na Surovčíka.

Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Sparta už podruhé musela poslat hráče na operaci poté, co selhala původní konzervativní léčba. Během podzimu podstoupil zákrok v koleni záložník Magnus Kofod Andersen, který původně chyběl od srpna. V prosinci však klub potvrdil, že bude mimo až do konce sezony.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

ONLINE: Wolves prohráli na Leedsu, Krejčí kvůli zranění střídal. Kinský opět v základu

Sledujeme online
Brenden Aaronson z Leedsu vidí žlutou kartu za faul na Ladislava Krejčího,...

Už je skoro definitivní, že sestoupí. Fotbalisté Wolverhamptonu ve 33. kole Premier League prohráli 0:3 na Leedsu a ztrácí už 15 bodů na 17. West Ham. Český obránce Ladisav Krejčí musel čtvrt hodiny...

18. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  18:12

Zlín - Teplice 3:2, hosté dohrávali v deseti, domácí rozhodli už v prvním poločase

Zlínští fotbalisté se radují z gólu Cletuse Nombila.

Fotbalisté Zlína zvítězili ve 30. kole první ligy nad Teplicemi 3:2 a v nejvyšší soutěži bodovali po sérii čtyř porážek. Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín,...

18. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  18:07

ONLINE: Sparta - Jablonec 0:0, v základu Eneme či Kuchta, nechybí ani Sochůrek

Sledujeme online
Pavel Kadeřábek ze Sparty brání v přístupu k míči jabloneckému Danielu Součkovi.

Sparťanští fotbalisté mohou minimálně do neděle stáhnout náskok vedoucí Slavie na pět bodů. Ve 30. kole Chance Ligy hrají doma se třetím Jabloncem, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...

18. dubna 2026  17:02,  aktualizováno 

Patnáct let od první zlaté euforie. Do Plzně dorazí i hvězdy v čele s Horváthem

PODPORA. Plzeňští fanoušci hnali svůj tým za vítězstvím.

Plzeň se chystá na výjimečný fotbalový večer. Nedělní duel s Pardubicemi je připomínkou historicky prvního mistrovského titulu Viktorie, od kterého letos uplyne patnáct let. Kromě množství...

18. dubna 2026  17:53

Konzervativní léčba selhala, Vindahl musel na operaci. Spartě bude chybět měsíce

Brankář Peter Vindahl vhazuje aut, v pozadí je trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Byl by nejspíš zpátky mnohem rychleji, jenže zranění Petera Vindahla, dánského brankáře sparťanských fotbalistů, se nezlepšilo, a tak klub přistoupil k operačnímu zákroku. S chodidlem tak bude týmová...

18. dubna 2026  17:40

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, trefil se Milan Ristovski.

Trápení pokračuje. Fotbalisté ostravského Baníku v lize prohráli počtvrté v řadě a zůstávají jen o dva body před poslední Duklou. S Bohemians při porážce 0:2 inkasovali dvakrát už během první půle,...

18. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:38

Dukla - Karviná 1:2, domácí zůstávají na dně tabulky, Kreiker po půli jen snížil

Momentka z ligového utkání Dukla - Karviná

Kolo před koncem základní části zůstávají na poslední příčce tabulky o dva body za Baníkem. Fotbalisté Dukly na Julisce prohráli 1:2 s Karvinou, za kterou se v závěru první půli trefili Eze a Traoré....

18. dubna 2026  14:45,  aktualizováno  17:17

Liberec - Ml. Boleslav 0:0, domácí nevyužili šanci pojistit si nejlepší šestku

Liberecký obránce Aziz Kayondo (vpravo) a Martin Šubert z Mladé Boleslavi

Fotbalisté Liberce ve 30. kole první ligy remizovali doma s Mladou Boleslaví bez branek. Slovan ztratil body pošesté z posledních sedmi utkání nejvyšší soutěže, v neúplné tabulce je pátý, jeho...

18. dubna 2026  14:40,  aktualizováno  17:01

Vlašim porazila ve druhé lize Chrudim, svou sérii bez prohry natáhla na devět kol

Jakub Šural ze Zbrojovky Brno (vlevo) během druholigového zápasu proti...

Fotbalisté Vlašimi v úvodním utkání 24. kola druhé ligy zdolali Chrudim na jejím hřišti v pardubickém azylu 2:0, sérii bez porážky protáhli už na devět kol a v neúplné tabulce postoupili na osmé...

18. dubna 2026  13:19

Sigma poprvé pod Hapalem: Jsem trochu nervózní. Slovácko? Chceme diktovat hru

Nový trenér Sigmy Pavel Hapal. „Jde o dočasné řešní," řekl.

Fotbalisté Olomouce se v neděli (13.00) pokusí ukončit sérii tří ligových zápasů v řadě bez výhry. V domácím zápase proti Slovácku u toho poprvé bude přímo na lavičce nový dočasný trenér Pavel Hapal,...

18. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč...

Mluvilo se o něm jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Druhou ligu okusil Adam Čičovský už v 17 letech, ve dvaceti nakoukl do nejvyšší soutěže v teplickém dresu. Když ho pak loni v létě...

18. dubna 2026

Lampard dovedl Coventry po 25 letech do Premier League. Musí nás brát vážně, říká

Frank Lampard slaví postup do Premier League, který vybojoval jako trenér...

Ikonický anglický fotbalista Frank Lampard dovedl jako trenér fotbalisty Coventry City do Premier League. Ve městě z hrabství West Midlands se bude nejvyšší soutěž hrát po 25 letech. Svěřenci...

17. dubna 2026  23:53

