Sparta představila nový domácí dres. Spojením rudé a černé připomíná historii

„Zrozeni v černé, definováni rudou,“ zní slogan nové domácí sady, která vznikla opět ve spolupráci s firmou Adidas.
„V roce 1906 se navždy propojila historie Sparty s Londýnem a konkrétně s Arsenalem. Právě u Gunners se inspiroval člen vedení klubu doktor Otakar Petřík a přivezl do Prahy sadu rudých dresů, které od těch dob neodmyslitelně patří ke Spartě,“ stojí v představovacím článku.
Ve videu následně hovoří sportovní ředitel Tomáš Rosický, jenž za Spartu i Arsenal nastupoval.
„Mému srdci jsou nejbližší dvě města. Praha, kde jsem vyrůstal a zamiloval se do fotbalu, a Londýn, což byl pro mě úplně nový svět. Plný výzev, zkušeností a vzpomínek, na které nikdy nezapomenu,“ říká.
Nové sparťanské dresy jsou tradičně rudé, kromě černých proužků na krku a ramenou však mají ještě výrazné černé pruhy, které vystupují ze spodní části a směrem nahoru slábnou.
„Dres tak vypráví cestu, kterou klub od založení v roce 1893 až do současnosti prošel. Od svých začátků až po dnešní identitu,“ vysvětluje Sparta.
Dresy disponují rovněž technologií Climacool, která zajišťuje vysoký komfort a prodyšnost během zápasu i běžného nošení.
Doplní ho tradiční bílé šortky, tentokrát lemované černými pruhy, a novinkou je také nový exkluzivní font pro potisk jmen a čísel.
V soutěžním zápase ho sparťané můžou poprvé obléct 25. července na půdě Zbrojovky Brno, případně o týden později doma na Letné.