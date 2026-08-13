Jednou sparťan, navždy sparťan. Kapitán Haraslín se v slzách loučil s klubem

Už když se posadil za stůl, bylo vidět, že má na krajíčku.
Haraslín strávil ve Spartě pět let a ve středu v podvečer oficiálně dovršil svůj přestup do al-Fátí v Saúdské Arábii.
„Věřte mi, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě, ale bohužel i takové věci se ve fotbale stávají. Nabídka, která přišla, se jen těžko odmítá a věřím, že si mě budete pamatovat v tom dobrém světle, i když tam samozřejmě byly i nějaké negativní věci,“ řekl Haraslín.
Se Spartou vyhrál dva tituly a patřil k jejím klíčovým hráčům. Za pět let odehrál v rudém dresu 194 zápasů, dal 59 branek a připsal si 36 asistencí, v minulé sezoně navíc dělal kapitána.
„Vždy jsem se snažil udělat maximum pro tento klub, který je mým druhým domovem, nejen pro mě, ale pro celou moji rodinu,“ přidal třicetiletý křídelník.
Odešel den poté, co Sparta vypadla ve třetím předkole Ligy mistrů s Lyonem.
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Sám v prvním zápase začal na lavičce a odehrál jen pár minut, na odvetu pak s týmem neodcestoval a vynechal předtím i ligový zápas v Mladé Boleslavi. Jen se čekalo na oficiální potvrzení přestupu.
„Věřím, že budete kluky nadále podporovat, protože právě vy jste ten motor, který je nabíjí a podporuje v těžkých chvílích. Vím, jaké to je, když fanoušci drží s týmem a radují se z vítězství. Naopak každá prohra vás posouvá dal. V těžkých časech je potřeba ukázat sílu mezi fanoušky i hráči,“ prohlásil Haraslín.
V tu chvíli už si musel rukama utírat oči.
„Děkuju za všechno a věřím, že se brzy uvidíme na Letné, klukům nadále držím palce a budu vás sledovat. Jednou jsem byl sparťan, navždy budu sparťan,“ vysoukal ze sebe a vzal do rukou připravený kapesník.
Pak se ale ke stolu vrátil.
„Chtěl bych poděkovat všem lidem v klubu, trenérům, spoluhráčům, vedení, fanouškům. Nechci na nikoho zapomenout, protože vás je hodně, kteří mi pomohli a kteří mi důvěřovali a věřím, že jsem nikoho nezklamal,“ navázal Haraslín.
„Jak jsem řekl, vždy jsem se snažil nechat na hřišti vše a nezapomenu na všechno, co jsme spolu zažili. Ty negativní věci vás posouvají vpřed a ty pozitivní vám zůstanou v srdci na celý život,“ uzavřel.