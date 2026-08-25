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Chance Liga 2026/2027

Sparta má náhradu za Sörensena. Přichází stoper Mbe Soh, odchovanec PSG

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  9:34

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Loic Mbe Soh se stal novou posilou Sparty. | foto: AC Sparta Praha

V sobotu přišla o dlouholetou oporu Asgera Sörensena, teď fotbalová Sparta přivádí na pozici stopera náhradu. Z belgického Sint-Truidenu přichází pětadvacetiletý Francouz Loic Mbe Soh, jenž v mládežnických kategoriích působil ve slavném PSG.

Spartu by měl vyjít na zhruba tři miliony eur (72 milionů korun).

Mbe Soh v dresu Sint-Truidenu odehrál úvodní dva zápasy nové sezony, do čtvrtečního play-off Evropské ligy proti kyperské Omonii už ale nezasáhl a v pondělí dorazil do Prahy, aby zkompletoval přestup do Sparty. Ten je teď oficiální.

„Loic absolvoval velmi kvalitní fotbalovou výchovu, prošel akademií PSG a byl kapitánem jak v mládežnické reprezentaci, tak na klubové úrovni mezi dospělými. Poznal fotbalové kultury a nároky v Anglii, Francii, Nizozemsku a Belgii. Za poslední půl rok v St. Truidenu udělal velký pokrok a byl o něj na evropském trhu zájem,“ řekl na jeho adresu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Loic Mbe Soh se stal novou posilou Sparty.

Mbe Soh se narodil v Kamerunu, vyrůstal ale v pařížské aglomeraci a ve dvanácti letech se připojil k akademii PSG. Za áčko nakonec odehrál tři utkání, díky čemuž má na kontě dva tituly z let 2019 a 2020.

V září 2020 pak přestoupil do Nottinghamu, který ho ale pravidelně posílal na hostování - do francouzského Guingampu či nizozemského Almere. Poslední dva roky působil v Belgii, kam odešel zadarmo, když mu v Anglii vypršela smlouva. V lednu letošního roku odešel z Beerschotu do Sint-Truiden, odkud ho teď získala Sparta.

Na jaře zvládl 16 soutěžních zápasů a vstřelil dva góly. Z minulosti má také několik startů za francouzské mládežnické výběry.

„Přivádíme ho pro jeho technickou i fyzickou vybavenost a styl bránění. Ve 25 letech vstupuje do důležité fáze kariéry, kdy má stále co dokazovat, a přesně takové hráče chcete mít v týmu. Nepřivádíme ho proto, že byl velkým talentem v mládeži, ale proto, jakým hráčem může být pro Spartu teď a v následujících letech,“ doplnil Rosický.

Mbe Soh přichází jako náhrada za Sörensena a po Tobiasi Guddalovi a Viktoru Vytályosovi je další posilou do zadních řad. Oblékat bude dres s číslem 22, který donedávna nosil kapitán Lukáš Haraslín.

Debut by si mohl teoreticky odbýt už v neděli během derby se Slavií.

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2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
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