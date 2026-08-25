Sparta má náhradu za Sörensena. Přichází stoper Mbe Soh, odchovanec PSG

Spartu by měl vyjít na zhruba tři miliony eur (72 milionů korun).
Mbe Soh v dresu Sint-Truidenu odehrál úvodní dva zápasy nové sezony, do čtvrtečního play-off Evropské ligy proti kyperské Omonii už ale nezasáhl a v pondělí dorazil do Prahy, aby zkompletoval přestup do Sparty. Ten je teď oficiální.
„Loic absolvoval velmi kvalitní fotbalovou výchovu, prošel akademií PSG a byl kapitánem jak v mládežnické reprezentaci, tak na klubové úrovni mezi dospělými. Poznal fotbalové kultury a nároky v Anglii, Francii, Nizozemsku a Belgii. Za poslední půl rok v St. Truidenu udělal velký pokrok a byl o něj na evropském trhu zájem,“ řekl na jeho adresu sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Mbe Soh se narodil v Kamerunu, vyrůstal ale v pařížské aglomeraci a ve dvanácti letech se připojil k akademii PSG. Za áčko nakonec odehrál tři utkání, díky čemuž má na kontě dva tituly z let 2019 a 2020.
V září 2020 pak přestoupil do Nottinghamu, který ho ale pravidelně posílal na hostování - do francouzského Guingampu či nizozemského Almere. Poslední dva roky působil v Belgii, kam odešel zadarmo, když mu v Anglii vypršela smlouva. V lednu letošního roku odešel z Beerschotu do Sint-Truiden, odkud ho teď získala Sparta.
Na jaře zvládl 16 soutěžních zápasů a vstřelil dva góly. Z minulosti má také několik startů za francouzské mládežnické výběry.
„Přivádíme ho pro jeho technickou i fyzickou vybavenost a styl bránění. Ve 25 letech vstupuje do důležité fáze kariéry, kdy má stále co dokazovat, a přesně takové hráče chcete mít v týmu. Nepřivádíme ho proto, že byl velkým talentem v mládeži, ale proto, jakým hráčem může být pro Spartu teď a v následujících letech,“ doplnil Rosický.
Mbe Soh přichází jako náhrada za Sörensena a po Tobiasi Guddalovi a Viktoru Vytályosovi je další posilou do zadních řad. Oblékat bude dres s číslem 22, který donedávna nosil kapitán Lukáš Haraslín.
Debut by si mohl teoreticky odbýt už v neděli během derby se Slavií.