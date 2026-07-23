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Chance Liga 2026/2027

Sparta má dotahovat posilu do útoku. Chce Haalandova bratrance Brunese

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Aktualizujeme   13:15

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Jonatan Braut Brunesv dresu Rakówa Čenstochová. | foto: afal Baranski/ArenaAkcji / Newspix.pl / ProfimediaProfimedia.cz

Před rokem se o něj neúspěšně snažila Slavia, teď možná norský útočník Jonatan Braut Brunes, bratranec slavného Erlinga Haalanda, zamíří do fotbalové Sparty. Za Raków Čenstochová už podle informací z Polska nenastoupí ani do čtvrtečního zápasu předkola Konferenční ligy proti maltské Vallettě.

„Jonatan Brunes nebude proti Vallettě hrát. Probíhají jednání se Spartou a český klub se přiblížil k dohodě, jeho nabídka není daleko od očekávání Rakówa,“ napsal novinář Kamil Glebocki.

Informace o přestupu následně potvrdil také Wojciech Cygan, šéf Čenstochové.

„Skutečně jsme blízko dohody se Spartou. Ladí se poslední detaily. A co se týče zápasu? Na to vám můžu jen odpovědět, ať si ho pustíte a uvidíte,“ řekl Cygan pro Kanal Sportowy.

Sparta má od čtvrtečních 13.30 předsezonní tiskovou konferenci, nedá se však očekávat, že by přestup blíž komentovala.

Raków údajně její první nabídku ve výši pěti milionů eur (120 milionů korun) odmítl, ale s tou další už Sparta nejspíš uspěla – z Brunese by se tak stal jeden z nejdražších přestupů v historii ligy.

„Ten zájem trval nějakou dobu, není to žádná novinka. Ale je pravda, že jednání nabrala na intenzitě v posledních dnech, zejména středa byla hodně důležitá,“ potvrdil Cygan.

Pětadvacetiletý Brunes by byl přímou náhradou za Albiona Rrahmaniho, jenž nedávno odešel do Benátek.

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Brunes strávil v Rakówu dva roky, až loni ho však polský klub získal natrvalo – předtím pouze hostoval z belgické Lovaně a v premiérové sezoně zvládl 14 branek. I proto se po něm před rokem poptávala Slavia, ale přestup nakonec ztroskotal kvůli finančním požadavkům Čenstochové. V uplynulé sezoně pak Brunes zapsal 26 gólů ve 49 soutěžních utkáních.

Je ročník 2000 – stejně jako jeho slavnější příbuzný. Narodil se začátkem srpna, necelé tři týdny po Haalandovi.

Společně působili v mládežnických týmech FK Bryne a v šestnácti si tam dohromady kopli i ve druhé norské lize. Zatímco Haaland pak prudce vystřelil, Brunes se mezi elitu škrábal pomaleji.

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Vystřídal několik norských týmů, ale až ve Strömsgodsetu začal ve dvaadvaceti střílet víc branek. V srpnu 2023 přestoupil do Lovaně a v Polsku následně prožil zatím nejúspěšnější angažmá.

„Teď čeká, až se kluby dohodnou. Je připravený změnit adresu a s velkou pravděpodobností už za Raków hrát nebude,“ tvrdí Glebocki.

Pokud přestup klapne, bude se Brunesovi dařit i v Česku?

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Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
4. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
5. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Baník OstravaOstrava 0 0 0 0 0:0 0
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 0 0 0 0 0:0 0
8. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
9. FC Slovan LiberecLiberec 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 0 0 0 0 0:0 0
11. FK TepliceTeplice 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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