Chance Liga 2025/2026

Rekordní červená při debutu. Nebyla nutná, řekl Priske k vyloučení Azaky

  21:36aktualizováno  22:03
Už když čekal na verdikt sudího Volka, věděl, že je zle. Sedmnáctiletý sparťanský talent Lewis Azaka byl při svém debutu na trávníku 13 vteřin - deset, chceme-li počítat čas od zahájení hry - načež fauloval jabloneckého fotbalistu Daniela Součka a v prvním kole nadstavbové skupiny o titul dostal nejrychlejší červenou kartu v historii české ligy.
Sparťanský dorostenec Lewis Azaka opouští hřiště po rekordní červené kartě v utkání s Jabloncem. | foto: Profimedia.cz

Azaka přišel za stavu 2:0 místo Kuola do rozhodnutého zápasu proti oslabenému Jablonci. Svým spoluhráčům ale závěr spíš zkomplikoval, byť síly byly v tu chvíli vyrovnané – hosté hráli od první půle bez vyloučeného Sobola.

Začínala 79. minuta, když Azaka na půlce hřiště v souboji o míč zajel do Součka. Jen krátce poté, co se od laviček přesunul na pravé křídlo místo Kuola.

Sudí Stanislav Volek odpískal faul, ale nejprve osobní trest neudělil. Během ošetřování však na doporučení videoasistenta Tomáše Kocourka odběhl k monitoru a když se od něj vrátil, držel v ruce červenou kartu.

V zápise o utkání pak napsal: „Surová hra – kopnutí podrážkou nepřiměřenou silou ze strany do oblasti lýtka v souboji o míč v nepřerušené hře, čímž bylo ohroženo zdraví soupeře.“

„Je vidět, že nechce do zákroku jít nebezpečně, ale když pak vidíme detailní záběr, tak je to podle pravidel červená karta,“ souhlasil ve studiu Oneplay Sport expert Antonín Rosa.

Azakovi za jeho zákrok hrozí trest na jedno až šest utkání, případně i pokuta až 50 tisíc korun.

Po verdiktu jen zklamaně sklopil hlavu, rukou si zakryl obličej a bylo mu viditelně do breku.

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

„Nemám starost o sebe nebo o Lewise, ale o český fotbal. Podle mě je to smutný den pro český fotbal. Dát červenou sedmnáctiletému klukovi, který byl na hřišti pár vteřin. Za ten skluz podle mě nemusela přijít červená,“ pronesl Priske bezprostředně po utkání do televizních kamer.

Když Azaka po vyloučení opouštěl hrací plochu, Priske ho objal a doprovodil do kabiny.

„Hlavu vzhůru Lewisi,“ napsal vzápětí klubový profil na sociální síť X.

„Byl bych nejradši, kdybychom mohli říct, že je mu sedmnáct, byl to jeho první start, tak mu červenou nedávejte, ale on ji dostat musel,“ reagoval Priskeho slova ve studiu Oneplay Sport Zdeněk Folprecht.

„Necítil jsem, že by byl přemotivovaný. Byl jsem přesvědčený, že je připravený. Kdyby nebyl, nešel by tam,“ zdůraznil pak Priske na tiskové konferenci. „Důležitá věc je to, že když ty záběry budete zastavovat, tak to v jednom momentu vypadá úplně jinak než v reálu. A taky se projevilo, že deset hráčů Jablonce na hřišti a celá lavička křičí červená karta.“

Jablonec totiž cítil křivdu.

„Kdyby dostal červenou kartu Mannsverk, tak by ta červená karta pro toho mladého hráče nebyla,“ rýpl si hostující kouč Luboš Kozel a připomněl nešetrný zákrok sparťanského záložníka na Zorvana ze začátku druhé půle.

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

„Podle mě jasná červená karta. Nechápu, že ji nedostal. Sudí Volek se minule na Slavii nebál Lurvinkovi dát červenou hned. Tady mi řekl, že to byla oranžová,“ přidal naštvaně a připomněl olomouckou červenou v Edenu minulý týden.

„Já myslím, že ta intenzita byla natolik vysoká, navíc bylo štěstí, že ho netrefil naplno, a ten skluz byl natolik nebezpečný, že já bych do toho jako VAR vstoupil a dal červenou,“ zhodnotil Rosa.

Červenou ale v neděli večer dostal až Azaka a srovnal počty na hřišti, což nakonec na výsledek vliv nemělo a Sparta uhájila náskok 2:0.

Sedmnáctiletý útočník s nigerijskými kořeny se na jaře přesunul do kabiny áčka a začal sbírat minuty v druhé lize za sparťanské béčko.

V neděli se dočkal debutu za áčko. Debutu, na který ale bude chtít hodně rychle zapomenout.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

3. května 2026  21:36,  aktualizováno  22:03

