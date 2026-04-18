Kuchta je zpátky, dvougólový a nadšený: Věřím, že ve Spartě ještě stopu zanechám

Když ho pak kouč Brian Priske střídal, ještě dlouho se oba intenzivně bavili. „Už dlouho jsem na Letné nedal hattrick a trenér ví, že mám po střídání vždycky takovéhle špíčky,“ zubil se sobotní dvougólový střelec.
„Prostě chtěl dát hattrick, ale tak by to mělo být,“ mrknul poté na tiskové konferenci Priske.
Přestože svého nejzkušenějšího útočníka v posledních týdnech tolik nestaví, ten stále v pravé chvíli umí rozhodnout zápas. Tak jako před časem se Slováckem, kdy naskočil na posledních devatenáct minut a skóroval dvakrát.
Tentokrát si nejdřív na penaltě počkal, až kolem něj přeběhne obránce, aby následně uklidil míč k tyči, čímž otevřel skóre, a následně zvyšoval na 3:1 z protiútoku, který rychlým otočením hry sám založil.
„Myslím, že mi to vyšlo ideálně. Na tuhle šanci jsem čekal dlouho a jsem rád, že jsem mančaftu pomohl,“ líčil Kuchta.
Na děkovačce pod kotlem si pak společně s dcerkou zahopsali na rytmický pokřik „Kuchta, Belmondo“, který poukazuje na tatínkovu návštěvu olomouckého klubu během reprezentačního srazu. A i po dvou letech je stále hlavní melodií pokaždé, když sparťané na tribunách chtějí svého útočníka vyvolat.
Sparta - Jablonec 3:1, klidný zápas pro domácí, dvěma góly ho rozhodl Kuchta
„Jen teď jsem to tady slyšel asi čtyřikrát. Je fakt, že to dlouho nebylo. Je to příjemné, když vás vyvolává nějakých osmnáct tisíc diváků. Je vidět, že jsem tady nějakou stopu zanechal a svůj příběh tady doufám budu psát ještě dlouho,“ zdůraznil.
Nelze v tu chvíli nezmínit, že v minulých týdnech informovala polská média o zájmu Legie Varšava. Na to konto se znovu začalo spekulovat, zda Kuchta v létě Spartu podruhé neopustí.
„Já se o budoucnosti nebavím. Ještě je před námi dost zápasů a doufám, že ještě pomůžu mužstvu hodněkrát. Tyhle spekulace se přirozeně objevují a já k tomu nemám co říct víc,“ reagoval útočník.
Brian Priske o Janu Kuchtovi
„Odehrál dobrý zápas, ve kterém ukázal, co umí. Je to vždy jen na něm. On musí chtít, musí makat, pak se dostane do zápasu a prokáže vlastnosti, kterými nám pomá. Když presuje, když vytváří tlak, když vytváří servis. Kdo by takového útočníka nechtěl v základu? Ale celé to závisí jen na něm, tak jako u všech ostatních.“
Do zahraničí už jednou ze Sparty zamířil, to když v roce 2024 odcházel po dvou titulech a zisku domácího poháru do dánského Midtjyllandu, tam se však trápil, a tak ho po půl roce Sparta přivedla zpět na hostování, které následně proměnila v trvalý odkup.
Spartě pomáhal loni na jaře a góly přidával i na startu podzimu, než postupně vypadl ze sestavy a iniciativu přebral konkurent Albion Rrahmani. Pak ho zase vytlačil zimní příchod Matyáše Vojty.
„Vypadl jsem po zářijovém reprezentačním srazu ze sestavy, protože jsme neměli optimální výsledky a kluci chytili šanci za pačesy. Já jsem čekal trpělivě a to se teď zúročilo, i se Slováckem už to tak bylo. U mě je to jen o tom, abych dostal šanci, za což jsem rád, pak dodržoval disciplínu a taktiku, vytvářel servis a na závěr abych dostal balon do vápna. Pak ty góly budu dávat,“ vysvětlil.
Kuchta se naposledy v lize od začátku objevil 30. listopadu proti Pardubicím. Sparta tehdy prohrála 2:4, on v závěru snižoval na 1:3. Od té doby se v soutěžním zápasu v základu objevil jen při vypadnutí v osmifinále poháru v Mladé Boleslavi a při porážce 0:4 v Konferenční lize s Alkmaarem.
Gólů má přitom požehnaně pořád. Celkem už je na třinácti soutěžních trefách v sezoně, což je spolu s kapitánem Lukášem Haraslínem, dalším střelcem sobotního zápasu, druhé nejlepší číslo v týmu – ještě o jednu branku víc má zmíněný Rrahmani.
„Před zápasem jsme se spolu se Šulem bavili, kdy jsme vůbec spolu hráli naposledy. Asi doma s Teplicemi. Prostě víme, že si na hřišti vyhovíme a za tu dobu už víme, co po nás trenér chce a co máme přetavit do zápasového rytmu. Pak mi Šulo říkal, že díky mně budeme mít dva dny volno,“ zasmál se Kuchta.
Sparta se i díky němu odpoutala od třetího Jablonce na rozdíl dvanácti bodů. Na vedoucí Slavii se před jejím nedělním zápasem dotáhla na pět bodů. Myslí ještě na titul?
„Víme, jaká je situace, a titul je samozřejmě daleko. My jsme si ligu ztížili sami předešlými zápasy, které se nepovedly výsledkově. My samozřejmě nic nevzdáváme, ale víme, jaká je na první místo ztráta. Bude složité to dohnat,“ uzavřel.