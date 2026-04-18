Chance Liga 2025/2026

Kuchta je zpátky, dvougólový a nadšený: Věřím, že ve Spartě ještě stopu zanechám

  21:28
Kdyby si pohlídal ofsajdové postavení, mohlo jeho sáhnutí do Mannsverkovy střely v závěru utkání s Jabloncem (3:1) vyústit v hattrick. Jan Kuchta, útočník sparťanských fotbalistů, poprvé od podzimu naskočil v domácí soutěži v základu a zápas druhého se třetím rozsekl dvěma přesnými trefami.
Sparťanský trenér Brian Priske se po utkání proti Jablonci zdraví s dvougólovým Janem Kuchtou. | foto: ČTK

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu proti Jablonci.
Sparťanský útočník Jan Kuchta slaví svůj druhý gól proti Jablonci s Lukášem Haraslínem.
Jablonecký brankář Klemen Mihelak inkasuje gól od Jana Kuchty.
Když ho pak kouč Brian Priske střídal, ještě dlouho se oba intenzivně bavili. „Už dlouho jsem na Letné nedal hattrick a trenér ví, že mám po střídání vždycky takovéhle špíčky,“ zubil se sobotní dvougólový střelec.

„Prostě chtěl dát hattrick, ale tak by to mělo být,“ mrknul poté na tiskové konferenci Priske.

Přestože svého nejzkušenějšího útočníka v posledních týdnech tolik nestaví, ten stále v pravé chvíli umí rozhodnout zápas. Tak jako před časem se Slováckem, kdy naskočil na posledních devatenáct minut a skóroval dvakrát.

Tentokrát si nejdřív na penaltě počkal, až kolem něj přeběhne obránce, aby následně uklidil míč k tyči, čímž otevřel skóre, a následně zvyšoval na 3:1 z protiútoku, který rychlým otočením hry sám založil.

„Myslím, že mi to vyšlo ideálně. Na tuhle šanci jsem čekal dlouho a jsem rád, že jsem mančaftu pomohl,“ líčil Kuchta.

Na děkovačce pod kotlem si pak společně s dcerkou zahopsali na rytmický pokřik „Kuchta, Belmondo“, který poukazuje na tatínkovu návštěvu olomouckého klubu během reprezentačního srazu. A i po dvou letech je stále hlavní melodií pokaždé, když sparťané na tribunách chtějí svého útočníka vyvolat.

„Jen teď jsem to tady slyšel asi čtyřikrát. Je fakt, že to dlouho nebylo. Je to příjemné, když vás vyvolává nějakých osmnáct tisíc diváků. Je vidět, že jsem tady nějakou stopu zanechal a svůj příběh tady doufám budu psát ještě dlouho,“ zdůraznil.

Nelze v tu chvíli nezmínit, že v minulých týdnech informovala polská média o zájmu Legie Varšava. Na to konto se znovu začalo spekulovat, zda Kuchta v létě Spartu podruhé neopustí.

„Já se o budoucnosti nebavím. Ještě je před námi dost zápasů a doufám, že ještě pomůžu mužstvu hodněkrát. Tyhle spekulace se přirozeně objevují a já k tomu nemám co říct víc,“ reagoval útočník.

Brian Priske o Janu Kuchtovi

„Odehrál dobrý zápas, ve kterém ukázal, co umí. Je to vždy jen na něm. On musí chtít, musí makat, pak se dostane do zápasu a prokáže vlastnosti, kterými nám pomá. Když presuje, když vytváří tlak, když vytváří servis. Kdo by takového útočníka nechtěl v základu? Ale celé to závisí jen na něm, tak jako u všech ostatních.“

Do zahraničí už jednou ze Sparty zamířil, to když v roce 2024 odcházel po dvou titulech a zisku domácího poháru do dánského Midtjyllandu, tam se však trápil, a tak ho po půl roce Sparta přivedla zpět na hostování, které následně proměnila v trvalý odkup.

Spartě pomáhal loni na jaře a góly přidával i na startu podzimu, než postupně vypadl ze sestavy a iniciativu přebral konkurent Albion Rrahmani. Pak ho zase vytlačil zimní příchod Matyáše Vojty.

„Vypadl jsem po zářijovém reprezentačním srazu ze sestavy, protože jsme neměli optimální výsledky a kluci chytili šanci za pačesy. Já jsem čekal trpělivě a to se teď zúročilo, i se Slováckem už to tak bylo. U mě je to jen o tom, abych dostal šanci, za což jsem rád, pak dodržoval disciplínu a taktiku, vytvářel servis a na závěr abych dostal balon do vápna. Pak ty góly budu dávat,“ vysvětlil.

Kuchta se naposledy v lize od začátku objevil 30. listopadu proti Pardubicím. Sparta tehdy prohrála 2:4, on v závěru snižoval na 1:3. Od té doby se v soutěžním zápasu v základu objevil jen při vypadnutí v osmifinále poháru v Mladé Boleslavi a při porážce 0:4 v Konferenční lize s Alkmaarem.

Gólů má přitom požehnaně pořád. Celkem už je na třinácti soutěžních trefách v sezoně, což je spolu s kapitánem Lukášem Haraslínem, dalším střelcem sobotního zápasu, druhé nejlepší číslo v týmu – ještě o jednu branku víc má zmíněný Rrahmani.

„Před zápasem jsme se spolu se Šulem bavili, kdy jsme vůbec spolu hráli naposledy. Asi doma s Teplicemi. Prostě víme, že si na hřišti vyhovíme a za tu dobu už víme, co po nás trenér chce a co máme přetavit do zápasového rytmu. Pak mi Šulo říkal, že díky mně budeme mít dva dny volno,“ zasmál se Kuchta.

Sparta se i díky němu odpoutala od třetího Jablonce na rozdíl dvanácti bodů. Na vedoucí Slavii se před jejím nedělním zápasem dotáhla na pět bodů. Myslí ještě na titul?

„Víme, jaká je situace, a titul je samozřejmě daleko. My jsme si ligu ztížili sami předešlými zápasy, které se nepovedly výsledkově. My samozřejmě nic nevzdáváme, ale víme, jaká je na první místo ztráta. Bude složité to dohnat,“ uzavřel.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Konzervativní léčba selhala, Vindahl musel na operaci. Spartě bude chybět měsíce

Brankář Peter Vindahl vhazuje aut, v pozadí je trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Byl by nejspíš zpátky mnohem rychleji, jenže zranění Petera Vindahla, dánského brankáře sparťanských fotbalistů, se nezlepšilo, a tak klub přistoupil k operačnímu zákroku. S chodidlem tak bude týmová...

18. dubna 2026  17:40

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, trefil se Milan Ristovski.

Trápení pokračuje. Fotbalisté ostravského Baníku v lize prohráli počtvrté v řadě a zůstávají jen o dva body před poslední Duklou. S Bohemians při porážce 0:2 inkasovali dvakrát už během první půle,...

18. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:38

