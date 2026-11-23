Senzační návrat
Málokdo čekal, že rok po odchodu do nizozemského Feyenoordu bude fanoušky milovaný Dán zpátky.
Ale stalo se, jen pár týdnů po odvolání Larse Friise Sparta oznámila, že se Brian Priske vrací.
„Pro Briana při konečném rozhodování hrála znalost prostředí, celého nastavení klubu a jeho předchozí úspěchy. Fotbal přináší emotivní situace a rozhodnutí. Ale už v průběhu sezony jsme si náš společný rozchod vyjasnili. Pak bylo jasné, že tak úspěšný trenér, jakým Brian je, musí být na seznamu potenciálních koučů,“ vysvětloval tehdy sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„Jsem rád, že jsem zpátky na místě, kde jsem mohl být součástí velkých úspěchů. Odcházelo se mi těžko, ale loni přede mnou stála příležitost, kterou jsem jako trenér nemohl odmítnout,“ říkal Priske, jenž v Nizozemsku skončil na jaře po neuspokojivých výsledcích.
A všichni byli zvědaví, jak jeho druhá štace ve Spartě dopadne.