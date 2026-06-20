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Chance Liga 2025/2026

Sparta vykoupila Mannsverka z Ajaxu. Ukázal správnou mentalitu, řekl Rosický

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  14:54
Norský záložník Sivert Mannsverk se stal kmenovým hráčem fotbalové Sparty. Ta ho získala na trvalý přestup z Ajaxu, odkud v uplynulé sezoně na Letné hostoval. Podepsal víceletý kontrakt.
Zleva Sivert Mannsverk (Sparta) v souboji s Lukášem Provodem ze Slavie.

Zleva Sivert Mannsverk (Sparta) v souboji s Lukášem Provodem ze Slavie. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk stíhá Patrika Dulaye z Liberce.
Sparťanský záložník Sivert Mannsverk stíhá Azize Kayonda z Liberce.
Sparťanský záložník Sivert Mannsverk ve velké šanci hlavou nepřekonal brankáře...
Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce
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„Jsme rádi, že jsi zpátky, Sivi,“ napsala Sparta na sociální sítě a přiložila mimo jiné video, kterak během nadstavbového derby u laviček odháněl slávistické fanoušky, kteří předčasně vběhli na trávník.

„Vždycky se postavím za své spoluhráče, vždycky se postavím za Sparta,“ prohlásil.

„Jsem nadšený, že tady můžu být. Věřil jsem, že vyjednávání mezi kluby dobře dopadnou a Spartě se podaří přestup dotáhnout. Už se těším, až kluky zase uvidím,“ přidal po podpisu kontraktu Mannsverk.

Mannsverk přišel do Sparty koncem loňského srpna na roční hostování, debutoval v play off Konferenční ligy v Rize a většinu sezony se pohyboval na hraně základní sestavy.

„Sivert je typ hráče, který dokáže dát týmu balanc a pomáhá kontrolovat střed hřiště, je také dobrý v organizaci hry. Neustále chce míč a aktivně hledá prostory, v nichž se může ideálně nabídnout spoluhráčům. Má velký fyzický fond, je agresivní a aktivní v soubojích,“ vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Právě kombinaci herní kvality a fyzického aspektu hry od našich hlubších středních záložníků potřebujeme,“ přidal.

Sparta má druhou letní posilu. Z West Hamu přichází maďarský brankář Hegyi

Mannsverk nakonec odehrál sedmadvacet zápasů, v nichž si připsal dvě asistence.

„V průběhu minulé sezóny často nenastupoval na své ideální pozici, přesto vždy ukázal svoji pracovitost a ochotu oddat se týmu. Charakterově je to silný kluk, který se nebojí postavit za své spoluhráče a klub. Ukázal nám správnou mentalitu. Proto jsme chtěli, aby s námi pokračoval i nadále,“ doplnil Rosický.

Mannsverk se do Ajaxu dostal v létě 2023 z norského Molde, loni v lednu ho pak nizozemský klub zapůjčil Cardiffu, načež ho poslal do Sparty. A ta teď Mannsverka získala natrvalo.

V rámci letního přestupového období už na Letnou dorazil maďarský brankář Krisztián Hegyi a jablonecký útočník Ebrima Singhateh.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 4. kolo

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Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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