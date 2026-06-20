Sparta vykoupila Mannsverka z Ajaxu. Ukázal správnou mentalitu, řekl Rosický

„Jsme rádi, že jsi zpátky, Sivi,“ napsala Sparta na sociální sítě a přiložila mimo jiné video, kterak během nadstavbového derby u laviček odháněl slávistické fanoušky, kteří předčasně vběhli na trávník.
„Vždycky se postavím za své spoluhráče, vždycky se postavím za Sparta,“ prohlásil.
„Jsem nadšený, že tady můžu být. Věřil jsem, že vyjednávání mezi kluby dobře dopadnou a Spartě se podaří přestup dotáhnout. Už se těším, až kluky zase uvidím,“ přidal po podpisu kontraktu Mannsverk.
Mannsverk přišel do Sparty koncem loňského srpna na roční hostování, debutoval v play off Konferenční ligy v Rize a většinu sezony se pohyboval na hraně základní sestavy.
„Sivert je typ hráče, který dokáže dát týmu balanc a pomáhá kontrolovat střed hřiště, je také dobrý v organizaci hry. Neustále chce míč a aktivně hledá prostory, v nichž se může ideálně nabídnout spoluhráčům. Má velký fyzický fond, je agresivní a aktivní v soubojích,“ vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„Právě kombinaci herní kvality a fyzického aspektu hry od našich hlubších středních záložníků potřebujeme,“ přidal.
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Sparta má druhou letní posilu. Z West Hamu přichází maďarský brankář Hegyi
Mannsverk nakonec odehrál sedmadvacet zápasů, v nichž si připsal dvě asistence.
„V průběhu minulé sezóny často nenastupoval na své ideální pozici, přesto vždy ukázal svoji pracovitost a ochotu oddat se týmu. Charakterově je to silný kluk, který se nebojí postavit za své spoluhráče a klub. Ukázal nám správnou mentalitu. Proto jsme chtěli, aby s námi pokračoval i nadále,“ doplnil Rosický.
Mannsverk se do Ajaxu dostal v létě 2023 z norského Molde, loni v lednu ho pak nizozemský klub zapůjčil Cardiffu, načež ho poslal do Sparty. A ta teď Mannsverka získala natrvalo.
V rámci letního přestupového období už na Letnou dorazil maďarský brankář Krisztián Hegyi a jablonecký útočník Ebrima Singhateh.