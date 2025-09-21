Slavia jako na začátku sezony. Proč? Některé výkony byly ustrašené, řekl trenér

Na gól libereckého Hodouše odpověděl až v těsně před koncem slávista Kušej. Proto dělba bodů, která hosty po týdnu zase odšoupla z prvního místa tabulky za Spartu.
„Výkony na některých pozicích mi přišly ustrašeně. Nevím proč,“ krčil rameny slávistický trenér.
Od začátku jste měli v sestavě čtyři střední záložníky. Jaký byl váš záměr?
Původně jsme se chystali na něco jiného, jenže během posledních dvou dnů jsme museli udělat několik vynucených změn. Spoustu věcí jsme upravovali ještě za pochodu, narychlo a slovně. Chtěli jsme mít silný střed a přecházet mezi různými styly. Taky jsme chtěli ulevit Kušejovi v některých defenzivních činnostech, aby mohl zůstávat na ofsajd lajně.
Co dál?
Chtěli jsme mít pokrytý liberecký střed okolo Masopusta, Stránského a Hlavatého, protože od nich vychází spoustu brejkových situací a míčů za obranu. A taky jsme se chtěli dopředu dostávat přes krajní obránce, kteří měli hrát výš. Z pravé strany se nám to nedařilo vůbec a z levé málo.
Jako by se tým vrátil na začátek sezony, kdy byly vaše výkony podobně syrové. Souhlasíte?
Ano. V první půli naše běžecké představení nebylo dobré, Liberec byl živější, jeho hráči byli všude dřív. Vůbec se nám nedařilo soupeře zatlačit do jeho defenzivního postavení, nebyli jsme dominantní, což je jen jedna z věcí, ve které se musíme zlepšit. Rotace v sezoně přijdou, kádr je stavěný tak, abychom dokázali nahradit kluky, kteří zrovna nemohou nastoupit.
Tentokrát mezi nimi byli například Holeš, Bořil, Ogbu a další. I kvůli tomu, že chyběli, byl váš výkon mdlý?
Může to mít vliv. Zrovna tihle kluci, říkám jim extroverti na hřišti, mají management týmu během zápasu často na povel. V sezoně se ovšem dostanete do situací, kdy se nakupí absence. Nikdo už na téhle úrovni neutáhne 60 zápasů za rok, když přičtu i reprezentaci. V tom je důležitá zastupitelnost, která se nám daří na předních pozicích víc než v obraně.
Vrátí se někdo ze zraněných v dohledné době?
Holeš, Bořil ani Ogbu do nejbližší reprezentační přestávky ne. Byl bych překvapený, kdyby se na tom něco změnilo.
A ostatní?
U Douděry a spol. uvidíme, jak na tom během následujících dnů budou. V úterý hrajeme pohár v Brozanech, v pátek ligu s Duklou a v neděli odlétáme od Milána, kde nastoupíme zase v úterý. Budeme doufat, že se někteří kluci vrátí.
Druhý poločas odehrál Cham a opět byl s míčem u nohy na trávníku cítit. Kdy bude připravený od začátku?
Ukázal, o čem jsme se bavili už minule. Má úžasnou schopnost najít hráče nahoře, skvělé kolmé přihrávky, což nám někdy chybí. Potřebujeme ho dostat víc k míči a samozřejmě musíme zlepšit intenzitu jeho hry. Ani on během celého týdne nebyl stoprocentně v pořádku, ale ve druhém poločase nám hodně pomohl. Stejně jako všichni další střídající hráči.
Do hry šli kromě něj i Vorlický nebo Provod, v závěru byl na hřišti stále také Kušej, což jsou techničtí hráči. Může tohle být pro Slavii cesta?
Fotbal je komplexní hra a vy potřebujete různé typy hráčů, abyste mohli uspět. Jsem rád, že také tihle techničtí kluci se v naší lize dokážou prosadit. V závěru zápasu nám opravdu hodně pomohli, oživili hru a bylo vidět, že si mezi sebou opravdu hodně rozumí. I díky nim jsme v posledních minutách dostali zápas pod kontrolu. Takhle jsme však měli hrát celou dobu.