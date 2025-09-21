Chance Liga 2025/2026

Slavia jako na začátku sezony. Proč? Některé výkony byly ustrašené, řekl trenér

Autor:
  19:38
Bod za remízu 1:1, který slávisté v Liberci vydřeli na poslední chvíli, ho příliš neobměkčil. „Celkově to od nás byl špatný a mdlý výkon,“ mračil se trenér Jindřich Trpišovský. „V první půli byli domácí hladovější, my jsme pozdě reagovali, nechávali jsme jim až moc prostoru.“
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během zápasu s Libercem.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během zápasu s Libercem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Vasil Kušej a Erik Prekop ze Slavie se radují z gólu proti Liberci.
Vasil Kušej ze Slavie reaguje po vstřelené brance proti Liberci.
Lukáš Vorlický ze Slavie a Ange N’Guessan z Liberce bojují o míč.
Liberecký trenér Radoslav Kováč během zápasu se Slavií.
9 fotografií

Na gól libereckého Hodouše odpověděl až v těsně před koncem slávista Kušej. Proto dělba bodů, která hosty po týdnu zase odšoupla z prvního místa tabulky za Spartu.

„Výkony na některých pozicích mi přišly ustrašeně. Nevím proč,“ krčil rameny slávistický trenér.

Od začátku jste měli v sestavě čtyři střední záložníky. Jaký byl váš záměr?
Původně jsme se chystali na něco jiného, jenže během posledních dvou dnů jsme museli udělat několik vynucených změn. Spoustu věcí jsme upravovali ještě za pochodu, narychlo a slovně. Chtěli jsme mít silný střed a přecházet mezi různými styly. Taky jsme chtěli ulevit Kušejovi v některých defenzivních činnostech, aby mohl zůstávat na ofsajd lajně.

Co dál?
Chtěli jsme mít pokrytý liberecký střed okolo Masopusta, Stránského a Hlavatého, protože od nich vychází spoustu brejkových situací a míčů za obranu. A taky jsme se chtěli dopředu dostávat přes krajní obránce, kteří měli hrát výš. Z pravé strany se nám to nedařilo vůbec a z levé málo.

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Jako by se tým vrátil na začátek sezony, kdy byly vaše výkony podobně syrové. Souhlasíte?
Ano. V první půli naše běžecké představení nebylo dobré, Liberec byl živější, jeho hráči byli všude dřív. Vůbec se nám nedařilo soupeře zatlačit do jeho defenzivního postavení, nebyli jsme dominantní, což je jen jedna z věcí, ve které se musíme zlepšit. Rotace v sezoně přijdou, kádr je stavěný tak, abychom dokázali nahradit kluky, kteří zrovna nemohou nastoupit.

Tentokrát mezi nimi byli například Holeš, Bořil, Ogbu a další. I kvůli tomu, že chyběli, byl váš výkon mdlý?
Může to mít vliv. Zrovna tihle kluci, říkám jim extroverti na hřišti, mají management týmu během zápasu často na povel. V sezoně se ovšem dostanete do situací, kdy se nakupí absence. Nikdo už na téhle úrovni neutáhne 60 zápasů za rok, když přičtu i reprezentaci. V tom je důležitá zastupitelnost, která se nám daří na předních pozicích víc než v obraně.

Vrátí se někdo ze zraněných v dohledné době?
Holeš, Bořil ani Ogbu do nejbližší reprezentační přestávky ne. Byl bych překvapený, kdyby se na tom něco změnilo.

A ostatní?
U Douděry a spol. uvidíme, jak na tom během následujících dnů budou. V úterý hrajeme pohár v Brozanech, v pátek ligu s Duklou a v neděli odlétáme od Milána, kde nastoupíme zase v úterý. Budeme doufat, že se někteří kluci vrátí.

Vasil Kušej a Erik Prekop ze Slavie se radují z gólu proti Liberci.

Druhý poločas odehrál Cham a opět byl s míčem u nohy na trávníku cítit. Kdy bude připravený od začátku?
Ukázal, o čem jsme se bavili už minule. Má úžasnou schopnost najít hráče nahoře, skvělé kolmé přihrávky, což nám někdy chybí. Potřebujeme ho dostat víc k míči a samozřejmě musíme zlepšit intenzitu jeho hry. Ani on během celého týdne nebyl stoprocentně v pořádku, ale ve druhém poločase nám hodně pomohl. Stejně jako všichni další střídající hráči.

Do hry šli kromě něj i Vorlický nebo Provod, v závěru byl na hřišti stále také Kušej, což jsou techničtí hráči. Může tohle být pro Slavii cesta?
Fotbal je komplexní hra a vy potřebujete různé typy hráčů, abyste mohli uspět. Jsem rád, že také tihle techničtí kluci se v naší lize dokážou prosadit. V závěru zápasu nám opravdu hodně pomohli, oživili hru a bylo vidět, že si mezi sebou opravdu hodně rozumí. I díky nim jsme v posledních minutách dostali zápas pod kontrolu. Takhle jsme však měli hrát celou dobu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

9. kolo

10. kolo

Kompletní los

2. kolo

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Arsenal ve šlágru s City remizoval 1:1, Bournemouth hrál s Newcastlem bez gólu

Aktualizujeme

Šlágrem 5. kola anglické fotbalové ligy byl střet Arsenalu s Manchesterem City. Hosté od deváté minuty vedli po gólu Haalanda, za domácí zařídil v nastavení remízu Martinelli. Ještě předtím nastoupil...

21. září 2025  14:55,  aktualizováno  19:33

ONLINE: Ml. Boleslav - Baník 0:1, hosté chtějí odčinit prohry, rychlý gól dal Pira

Sledujeme online

Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. Svou bilanci chtějí zlepšit v 9. kole na půdě Mladé Boleslavi. Utkání má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné...

21. září 2025  18:13,  aktualizováno  18:35

Plzeň podala protest: Preciado neměl být na hřišti, červenou zasloužil i Mercado

Viktoria Plzeň podala protest proti výkonu rozhodčích v sobotním šlágru 9. kola první fotbalové ligy na hřišti pražské Sparty, kde prohrála 1:2. Klub zpochybňuje čtyři situace, informoval o nich na...

21. září 2025  18:30

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...

21. září 2025  17:42,  aktualizováno  18:13

Dukla - Bohemians 0:2, triumf v malém derby řídil Čermák, domácí viděli červenou

Souboj dvou pražských týmů mezi mezi Duklou a Bohemians zvládli vítězně hosté. kteří triumfovali 2:0. Pod obě trefy se podepsal Čermák, jenž první branku sám dal a na druhou nahrál Zemanovi. Domácí...

21. září 2025  12:50,  aktualizováno  15:40

Slončíka přemohly při návratu do Zlína emoce. Gól pod okny svého domu neslavil

Přijel, viděl, zvítězil. A dal gól. Tom Slončík se vrátil poprvé domů do Zlína jako soupeř a pomohl svrhnout do té doby nedobytnou ligovou pevnost nováčka parádní dalekonosnou bombou pod okny domu v...

21. září 2025  14:19

Opava je po remíze s béčkem Slavie stále bez porážky, Žižkov ve druhé lize vyhrál

Fotbalisté Opavy remizovali v 10. kole druhé ligy na hřišti slávistického B-týmu 1:1. Slezané se posunuli na třetí místo a jako jediní udrželi neporazitelnost v soutěži. Žižkov zvítězil na půdě...

21. září 2025  12:19

Atraktivní menu v Liberci pokračuje. Uděláme to Slavii těžké, věří asistent

Fanoušci fotbalového Liberce mají před sebou už třetí třaskavý prvoligový hit během pěti týdnů. Po Spartě a Plzni dorazí v rychlém sledu na stadion U Nisy další tým z elitní české trojky – pražská...

21. září 2025

Panák opět s páskou. Rozhodnutí trenéra, ale nemám problém si ji vzít, říká

Kvůli zranění odehrál do soboty v této sezoně pouze dva soutěžní zápasy. Přesto mu kouč fotbalové Sparty Brian Priske věřil a nasadil ho do náročného utkání s Plzní. „Moc jsem toho neodehrál a na mé...

21. září 2025  8:40

Krejčímu první trefa zhořkla. Liverpool je i po derby suverénní, šlágr pro Manchester

Fotbalisté Wolverhamptonu nastoupili k pátému kolu Premier League v sestavě i s Ladislavem Krejčím. Český obránce se poprvé v soutěži trefil a poslal svůj tým do vedení, nakonec ale musel kousat...

20. září 2025  13:20,  aktualizováno  23:10

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Priske i o návštěvě sudích: Šel jsem popřát štěstí a omluvit se. Komisi to rád vysvětlím

Než se na něj navalily otázky, vzal si slovo sám. Nemluvil o vítězné otočce proti Plzni (2:1), ale o kauze, která se kolem něj rozpoutala během minulého týdne. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty,...

20. září 2025  22:07

Červená pro Vydru? Jasná, řekl expert. Plzeňský kouč Koubek nesouhlasil

Sparťanští fanoušci pískali, protože v tu chvíli jim připadalo, že sudí Marek Radina odchází přehodnotit nařízenou penaltu. Ale jakmile původně udělenou žlutou kartu pro faulujícího Matěje Vydru...

20. září 2025  21:52

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.