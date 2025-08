Trpišovský: Kromě emocí zápas nenabídl nic. O penaltě mlžil, dalšího útočníka hledá

Obzvlášť v prvním poločase se slávisté trápili. Nevytvořili si žádnou pořádnou příležitost, na první střelu na bránu čekali do 50. minuty. Proti tvrdému soupeři často nakopávali.

„Moc nevím, co k zápasu říct. Kromě emocí neměl kvalitu. V první půli není moc co hodnotit. Ani náš výkon nebyl dobrý. Ve druhé půli jsme se zlepšili, byli nebezpečnější,“ přemítal Trpišovský.

„Jsme šťastní. To nejdůležitější máme, tři body z horké půdy. Ale cítíme, že zápas celkově neměl kvalitu. Fotbalu tam bylo poskrovnu. V první půlce se skoro nehrálo, situace jsme vyřešili špatně nebo hráli pomalu. Do druhé půlky jsme toho hodně změnili a upravili, abychom byli úspěšnější. Tlačili jsme na soupeře, zvedli jsme emoce,“ pochvaloval si trenér.

A nakonec vás málem srazila penalta. Co říkáte na zákrok Chorého, který napřaženou pěstí udeřil ležícího gólmana Heču do rozkroku?

Přes hřiště jsem to neviděl, jen jednou z opakovačky, ale tam nic vidět nebylo. Byla to penalta a do dalších zápasů pro nás oslabení. Jestli byl verdikt takový, muselo se tam něco stát. Závěr byl vypjatý, Holeš se Zimou dohrávali na hranici vyčerpání. Když to všechno zvládneme, je obrovská škoda, že soupeři nabídneme v poslední vteřině takovou šanci. Tohle nemůžeme dělat, loni se nám to nestávalo, proto jsme byli tak úspěšní.

Dá se čekat, že Chorý dostane vysoký trest. Budete řešit jeho zkrat interně?

Co si pamatuji, ještě jsme něco takového neřešili. První si to musím prohlédnout, chci to vidět a pak můžu vynášet nějaké soudy. Určitě to nepřejdeme, ale teď bych o tom tady z voleje nechtěl mluvit.

Slavisté oslavují brankáře Jindřicha Staňka, který zajistil vítězství nad Slováckem. Vpravo je zklamaný domácí Vlastimil Daníček.

Už vás napadlo, jak Chorého nahradíte?

Budeme si muset poradit ze svých zdrojů. Víme, jaká je sezona. Po útočníkovi se rozhlížíme, hledáme typ, který nemáme. Teď se to asi zintenzivní. Útočníka řešíme dlouhodobě, všichni vědí, že jsme chtěli Klimenta, který je mimo a moc dostupných hráčů na téhle úrovni není. Není to jen o červené kartě, ale o možných zraněních.

Chápu, že v závěru bylo hodně emocí, ale nebyla oslava chycené penalty vaší lavičky za hranou, když se zvrhla v hromadnou provokaci soupeřovy střídačky?

To bych musel mluvit i o tom, že během zápasu startovali na naši lavičku. Nechci se do toho pouštět. Soupeře si nikdy nevšímám, nekomentuji ho. To je pro mě tabu. Fotbal takové věci přináší. Snažím se soustředit na věci na hřišti. Mrzí mě, že se hrálo málo čistého času, že fotbal nebyl dobrý a emocí bylo v zápase až přespříliš. Loni jsme se bavili o jiných věcech. Nemám z toho dobrý pocit.

Překonal jsme absolutní rekord v počtu vítězství trenéra v celé ligové historii včetně federální éry. Co to pro vás znamená?

V těch emocích po zápase jsem na to úplně zapomněl. Ale cestou na tiskovou konferenci už mi to jelo hlavou. Vzpomínal jsem na trenéry, na které jsem chodil jako malý kluk. Pány Pospíchala, Ježka, Uhrina, Brücknera a spol. Je to neuvěřitelné. Mým snem bylo dostat se alespoň na jeden ligový zápas a nakonec je z toho tahle meta. Pro mě jsou důležité týmové věci. Hodně je prožívám, individuální tolik ne. Ale musím upřímně říct, že poslední dobou to pro mě byl takový motor, hodně jsem na to myslel, protože je to nejhodnotnější, co můžou trenéři dokázat.

Vy jste navíc rekordmanem už po 336 zápasech.

Fotbal na téhle úrovni se dělá hlavně kvůli vítězstvím a ne bodům. Jsem fakt hrdý. Hodně to se mnou zacloumalo. Musím poděkovat všem lidem, kteří mi k tomu dopomohli – ve Slavii, v Liberci, na Žižkově, v Měcholupech. Moje jméno je na vrcholku ledovce, ale je za tím úsilí spousty lidí. Nemůžu jmenovat všechny, kteří mi dali šanci, spolupracovali se mnou, ale musím jim poděkovat. Už když jsem loni v Hradci překonal český rekord, poslal mi Jarda Köstl tabulku vítězství trenérů v československé historii, že mám co dohánět. Od té doby jsem tohle číslo v hlavě měl. Jsem šťastný a vděčný.