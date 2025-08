Hloupost, shodují se experti. Jaký hrozí Chorému trest za úder do rozkroku?

„Naprostá bláznovina. Ani bych se nedivil, kdyby za to dostal tři zápasy trest. Nepřiměřená reakce a hloupost,“ komentoval ve studiu zákrok Petr Mikolanda, expert stanice Oneplay Sport.

Chorého však může čekat ještě delší trest.

Za tělesné napadení (v nepřerušené hře bez možnosti hrát míč) udeřením zvlášť hrubým způsobem hrozí podle disciplinárního řádu trest až na šest měsíců, tedy 24 zápasů. Pokud komise zákrok posoudí mírněji, tedy coby tělesné napadení udeřením, hrozí Chorému trest na dva měsíce, maximálně osm zápasů.

Způsobené zranění ve zmíněných kategoriích nehraje roli, v takovém případě jsou horní sazby ještě přísnější (pět či deset let).

Daníček nepotrestal penaltový faul Chorého a Jindřich Staněk se stává dnešním slávistickým hrdinou 🦸‍♂️🧤 pic.twitter.com/v4dKGl24E4 — Chance Liga (@chanceliga) August 3, 2025

V každém případě už se dá říct, že Chorý bude Slavii chybět déle než jen v příštím kole proti Teplicím.

Míč byl totiž dávno ze hry. Z pětiminutového nastavení už nezbylo nic. Slávistickou bránu by v tu chvíli jen těžko někdo ohrozil.

Jaký byste udělili trest za zákrok Tomáše Chorého? celkem hlasů: 818 Do tří zápasů 4 %(36 hlasů) Tři až pět zápasů 5 %(42 hlasů) Pět až deset zápasů 19 %(156 hlasů) Více 67 %(550 hlasů) Chorého bych netrestal 4 %(34 hlasů)

Chorý, frustrovaný z pohybu brankáře Heči, který ho nejspíš při dopadu nechtěně trefil, explodoval a vší silou zkušeného gólmana praštil mezi nohy.

„Ta reakce je neadekvátní, ale může se to stát. On se svou figurou celý zápas absolvuje nepříjemné souboje, devadesát minut na něm visí obránce, tak mu prostě nervy přetekly,“ přidal expert David Kalivoda. „Neomlouvám to, malinko to chápu, ale on teď bude pykat a uvědomí si, že to byla hloupost.“

Tresty za tělesné napadení Jiným slávistou, jehož prohřešek klasifikovala disciplinární komise jako tělesné napadení, byl Jan Bořil v derby 2023. Podle komise nejdřív zezadu chytil Tomáše Wiesnera, poté cloumal s Ladislavem Krejčím, přičemž se oba vzájemně drželi, a nakonec strčil do Lukáše Haraslína. Jemu činovníci vyměřili trest na čtyři utkání, čili jeden měsíc, polovinu možné sazby. Jaký trest čeká Chorého?

Chorý je známý tím, že do soubojů chodí tvrdě. Protihráče dohrává, zákroky přehání. Dosud mu všechno procházelo. Teď poprvé narazil. Už dříve se řešily třeba jeho souboje se sparťanem Sörensenem, komise rozhodčích sice později objasnila, že měl být za úmyslný úder hlavou do soupeřovy hlavy vyloučen, ale trestu unikl.

Tentokrát nebylo o jeho prohřešku sporu.

Sudí Jan Všetečka si ho všiml bleskově, když nekompromisně namířil rukou na penaltový puntík. Hráči jen rozhodili rukama, slávistický realizační tým v čele s trenérem Jindřichem Trpišovským situaci dlouho zkoumal na tabletu.

Na tiskové konferenci pak ale mlžil. „Zákrok Tomáše jsem ještě neviděl, bez toho nebudu vynášet soudy. Ale jestli to je, tak jak říkáte (úder pěstí do rozkroku), budeme to interně řešit. Určitě to nepřejdeme jen tak,“ hlásil slávistický kouč, který na Slovácku překonal rekord v počtu výher v nejvyšší soutěži.

„Situaci jsem neviděl, také jsem byl ve skrumáži. Myslel jsem si, že se oba srazili,“ přemítal Ivan Schranz, který celé utkání rozhodl.

„Jindra Staněk nás podržel ve správné chvíli, ukázal, proč je reprezentant, děkujeme mu za tři body,“ doplnil.

O ty totiž mohli přijít, kdyby nedošlo k jinému velkému zaváhání.

Doteď byl při exekuci pokutových kopů v lize stoprocentní, jenže jedenadvacátý už Vlastimil Daníček nezvládl.

Tíha okamžiku na muže železných nervů tentokrát plně dopadla. Míč poslal po zemi a nedůrazně na levou stranu, kam skočil Staněk, na něhož se vzápětí sesypali spoluhráči, zatímco Daníček klesl s hlavou v dlaních na kolena.

Mohl využít zkratu, který se jen tak nevidí.

Místo toho může Chorého aspoň trochu konejšit, že jeho výbuch neměl vliv na výsledek. V několika dalších utkáních však jeho absence může být znát.

Záleží na rozhodnutí disciplinární komise, která zasedá každý čtvrtek. Je ale pravděpodobné, že verdikt vynese až za týden a půl.