Kozák po debutu ve Slovácku: Aktivní, ale bez gólu. Těší se na Slavnosti vína

„Chtěl jsem být všude, nabíhat, vyhrávat souboje, co nejvíce pomoct týmu. Tohle jsem splnil, ale gól jsme nedali, tři body nebereme, takže to nebyl úspěšný debut,“ litoval po Kozák po bezbrankové remíze s Bohemians, kde třiadvacetiletý útočník v loňské sezoně působil.

„Ale je od čeho se odrazit. Věřím, že tým sílu má, abychom příště dali gól a vyhráli.“

Na konci jste měl šanci, jenže vaši střelu ve vápně zablokoval Hybš. Co chybělo?

Dostal jsem krásný balon od Doskiho, zpracování mi vyšlo podle představ. Jenže balon se odrazil výše, než jsem čekal a to mě zabrzdilo, takže jsem nestihl včas vystřelit, aby míč prošel.

Prvního startu za Slovácko jste se dočkal až ve třetím kole. Proč tak pozdě?

Dostal jsem virózu, domluvili jsme se s trenérem, abych nejezdil do Mladé Boleslavi a zbytečně se to nevrátilo, když jsem se doléčil na poslední chvíli.

O to větší chuť jste měl do zápasu?

Byl to první start a hned proti bývalému klubu, což je vždycky speciální. Mělo to pro mě velké grády, chtěl jsem vyhrát, dát gól, abych se odvděčil klubu, který mě vzal, a fanouškům, kteří přišli.

Jak vám sedí styl Slovácka?

Vidím, jaké mám za sebou fotbalisty. Kluci mě dokážou najít na tréninku přihrávkami, jaké bych ani nečekal. V kariéře jsem se s tím moc nesetkal. Můžu od nich dostat balony, jaké potřebuji.

Útočník Matyáš Kozák ze Slovácka v utkání s Bohemians.

O to více trápí, že jste ještě nedali gól, že?

Hodně. Kór nás útočníky, od kterých se branky čekají. Je to pro nás zklamání. Makáme na tréninku. Všichni děláme maximum, abychom gól vstřelili.

Bude vaše pozice po odchodu Vechety do Karviné a přesunu Kvasiny do béčka silnější?

Soustředím se sám na sebe. Chci se dostat do základu svým výkonem, tím, že odevzdám na hřišti maximum.

Teplice, Liberec, Bohemians a teď Slovácko. Za čtyři roky jste vystřídal čtyři kluby. Už by to chtělo se usadit, že?

Věřím, že tady zůstanu, že Slovácko po sezoně uplatní opci a stane se klubem, kde se budu rozvíjet. Že tady strávím nějaký čas a udělám kus práce pro klub i pro sebe.

Je to vaše první štace na Moravě, přitom se traduje, že hráče z Prahy to sem moc netáhne. Neváhal jste?

Nevidím v tom žádný rozdíl. Kluci jsou tady stejní jako v Praze, lidi příjemní, fajn. Mně se tady líbí. Jsem kluk z vesnice. Tohle mi vyhovuje. Bydlím minutu od stadionu, můžu chodit pešky. Cítím se tady jako doma.

Stihl jste v Hradišti letní akce?

S Milanem Petrželou jsme se byli podívat na filmovku (Letní filmová škola), bylo to fajn. Je takový můj průvodce, sedli jsme si.

A to jsou před vámi ještě Slavnosti vína...

Upozorňoval, že to vychází zrovna na reprezentační pauzu, což je ideální situace. (úsměv)