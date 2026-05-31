ONLINE: Slovácko - Artis, odveta baráže, domácí hájí tříbrankový náskok

Slovácko šlo do baráže jakožto čtrnáctý tým první ligy, Artis jako třetí tým druhé ligy. A do prvního utkání nevstoupil vůbec špatně, když se dostal po půlhodině do vedení zásluhou Jeřábka.
Ale ještě do poločasu srovnal Marinelli a pak Slovácko svého soupeře zdemolovalo po přestávce – postupně se prosadili Ndefe, Havlík a Blahút.
Zvládne Artis baráž zdramatizovat?
Heča – Stojčevski, Daníček, Rundić – Ndefe, Havlík, Trávník (C), Suchan, Blahút – Kostadinov, Ouanda.
Borek – Plechatý, Čoudek, Štěrba, Harazim – Sedlák, Jeřábek (C) – Hamansenya, Pospíšil, Fomba – Adediran.
Urban – Fiala, Horák, Juroška, Koscelník, Krmenčík, Marinelli, Mulder, Ndubuisi, Šviderský, Tetour.
Holý, Kašík – al-Brajkí, al-Mušajfrí, Fulnek, Osei, Samek, Švancara, Toula, Vukadinović.
Rozhodčí: Volek – Nádvorník, Paták, VAR: Beneš