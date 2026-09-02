Podle informací iDNES.cz přistálo v Plzni několik nabídek, ta nejvyšší prý ve výši až pět milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 120 milionů korun.
Pro Plzeň bylo úterý poslední možností, kdy Chorého získat, aby ho mohla zapsat na soupisku pro podzimní část evropských pohárů.
Slavia ale vytáhlého útočníka odmítla prodat.
Navzdory kontroverzím, které jeho kariéru doprovázejí.
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Už v Plzni na sebe upozornil třeba dvěma střety se sparťanem Sörensenem, při nichž unikl vyloučení.
Slávističtí fanoušci na Chorého po přestupu dlouho pískali, získal si je ale góly. Těch ve dvou ligových sezonách nastřílel celkem jedenatřicet a pomohl ke dvěma mistrovským titulům.
V minulém ročníku ale přibyly také červené karty.
Chorý vynechal poslední tři zápasy minulé sezony a úvodní tři duely té nové kvůli vyloučení v květnovém derby, které se nakonec kvůli vběhnutí fanoušků na trávník nedohrálo. Předtím byl vyloučen za úder do rozkroku brankáře Heči a také za plivanec na plzeňského Dweha.
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík den po událostech ve zmíněném derby oznámil, že on a David Douděra už za Slavii nikdy nenastoupí.
Pak se ale do celé situace vložil majitel Pavel Tykač.
„Nejdřív mě zkoušel přesvědčit, pak opakovaně hovořil s Tomášem a předpokládám, že si jasně vymezili očekávání. Chceme Tomáše Chorého v nastavení ze sezony 2024/25. Majitel oceňuje to, že Tomáš pomohl ke dvěma titulům a rozhodl se mu dát další šanci. Obdržel jsem závazný akcionářský příkaz vrátit ho do A-týmu,“ oznámil Tvrdík před sezonou.
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Chorý tak zůstal, po vypršení trestu z lavičky nastoupil už ke třem utkáním a gólově se prosadil proti Bohemians.
„Užil jsem si to pak na maximum,“ říkal po utkání a přiznal: „Musím dodržovat nějaké pokyny z vrchu, ale snažím se soustředit na hru na hřišti. Kluci mi v tom pomáhají. Je pro mě hodně důležité, že mám tu podporu uvnitř kabiny. A dovolím si říct i od trenérů.“
A očividně nadále i od vedení, které ho odmítlo prodat.