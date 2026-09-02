Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Plzeň usilovala o návrat Chorého. Slavia ho ale prodat nechce a nabídky odmítla

Autor:
  15:42
Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem...

Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem Tomášem Chorým a sparťanským obráncem Adamem Ševínským s trenérem Brianem Priskem, který se ho snaží uklidňovat. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem...
Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem...
Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem...
Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem...
20 fotografií
Byl by to nejtřaskavější český přestup letošního léta a také velmi pikantní návrat. Fotbalová Plzeň projevila zájem o útočníka Tomáše Chorého, ten se ale s největší pravděpodobností stěhovat nebude. Slavia totiž všechny nabídky odmítla.

Podle informací iDNES.cz přistálo v Plzni několik nabídek, ta nejvyšší prý ve výši až pět milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 120 milionů korun.

Pro Plzeň bylo úterý poslední možností, kdy Chorého získat, aby ho mohla zapsat na soupisku pro podzimní část evropských pohárů.

Slavia ale vytáhlého útočníka odmítla prodat.

Navzdory kontroverzím, které jeho kariéru doprovázejí.

Trpišovský o Chorém: Co se má stát, stane se. Hlavně musí chodit do všeho naplno

Už v Plzni na sebe upozornil třeba dvěma střety se sparťanem Sörensenem, při nichž unikl vyloučení.

Slávističtí fanoušci na Chorého po přestupu dlouho pískali, získal si je ale góly. Těch ve dvou ligových sezonách nastřílel celkem jedenatřicet a pomohl ke dvěma mistrovským titulům.

V minulém ročníku ale přibyly také červené karty.

Chorý vynechal poslední tři zápasy minulé sezony a úvodní tři duely té nové kvůli vyloučení v květnovém derby, které se nakonec kvůli vběhnutí fanoušků na trávník nedohrálo. Předtím byl vyloučen za úder do rozkroku brankáře Heči a také za plivanec na plzeňského Dweha.

Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem Tomášem Chorým a sparťany.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík den po událostech ve zmíněném derby oznámil, že on a David Douděra už za Slavii nikdy nenastoupí.

Pak se ale do celé situace vložil majitel Pavel Tykač.

„Nejdřív mě zkoušel přesvědčit, pak opakovaně hovořil s Tomášem a předpokládám, že si jasně vymezili očekávání. Chceme Tomáše Chorého v nastavení ze sezony 2024/25. Majitel oceňuje to, že Tomáš pomohl ke dvěma titulům a rozhodl se mu dát další šanci. Obdržel jsem závazný akcionářský příkaz vrátit ho do A-týmu,“ oznámil Tvrdík před sezonou.

Gól v Edenu od března. Užil jsem si ho, řekl Chorý. S ním však Slavia nevítězí

Chorý tak zůstal, po vypršení trestu z lavičky nastoupil už ke třem utkáním a gólově se prosadil proti Bohemians.

„Užil jsem si to pak na maximum,“ říkal po utkání a přiznal: „Musím dodržovat nějaké pokyny z vrchu, ale snažím se soustředit na hru na hřišti. Kluci mi v tom pomáhají. Je pro mě hodně důležité, že mám tu podporu uvnitř kabiny. A dovolím si říct i od trenérů.“

A očividně nadále i od vedení, které ho odmítlo prodat.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

5. kolo

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Plzeň usilovala o návrat Chorého. Slavia ho ale prodat nechce a nabídky odmítla

Momentka ze závěru pražského derby a potyčka mezi slávistickým útočníkem...

Byl by to nejtřaskavější český přestup letošního léta a také velmi pikantní návrat. Fotbalová Plzeň projevila zájem o útočníka Tomáše Chorého, ten se ale s největší pravděpodobností stěhovat nebude....

2. září 2026  15:42

Rána pro Plzeň. Vydra s Jemelkou jsou po operaci, chybět budou několik týdnů

Souboj kapitánů. Plzeňský Matěj Vydra si kryje míč před Jakubem Klímou z Brna.

Obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vydra se podrobili operaci kolena a budou fotbalistům Plzně několik týdnů chybět. Západočeský klub o tom informoval na sociálních sítích.

2. září 2026  14:48

Derby v datech: nejhorší výkon Surovčíka a hodně malých šancí. V čem vynikla Slavia?

Momentka z derby Sparty proti Slavii

Slávističtí fotbalisté v nedělním pražském derby zvítězili přesvědčivě 3:0, ale bylo to tak drtivé i na hřišti? Nejen na to se zaměřuje datový speciál iDNES.cz, ve kterém naleznete výběr...

2. září 2026  13:42

Útočník Kean v italské lize opět mění dres a bude hrát za Como

Moise Kean (vlevo) z Fiorentiny v zápase s Rakówem Czestochowá, stíhá ho Karol...

Italský fotbalový reprezentant Moise Kean mění v Serii A opět dres a bude hrát za Como. Do města na severu Itálie přichází šestadvacetiletý útočník hostovat z Fiorentiny, podle dohody mezi kluby musí...

2. září 2026  13:21

Do Artisu zamířil polský talent z Kodaně. Sarapata je nejhodnotnějším hráčem Brna

Do Artisu Brno přichází talentovaný Dominik Sarapata z FC Kodaň. (2. září 2026)

Na první pohled možná nenápadná posila, ve skutečnosti ale hráč s velkým potenciálem. Artis Brno získal na hostování z FC Kodaň osmnáctiletého polského záložníka Dominika Sarapatu. Podle webu...

2. září 2026  13:05

Pyrotechnika odpálená v davu baníkovců zranila pět lidí, policie stíhá čtyři fanoušky

Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025...

Kriminalisté obvinili čtyři fotbalové fanoušky, kteří loni podle vyšetřování nesprávným odpálením pyrotechniky v tisícovém davu před nádražím v Ostravě zranili pět lidí. Dva ze zraněných náleží ke...

2. září 2026  12:08

Fotbalové přestupy ONLINE: City vyrovnalo anglický rekord, Krejčí zůstává ve Wolves

Sledujeme online
Enzo Fernández z Argentiny vyrovnává v semifinále s Anglií.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

2. září 2026  9:31

Příjemnější soupeř? Zbrojovku jako nováčka nebereme, zní z Hradce

Hráči Hradce Králové děkuji fanouškům po porážce s Besiktasem.

Podle minulých sezon by to měl být v sérii, jež nabírá na tempu, soupeř z těch snazších. Jenomže Hradec vyrazí do Brna ke středeční dohrávce 4. kola s tamní Zbrojovkou po nepříjemné nedělní pauze....

2. září 2026  8:45

Rekordní transfer v Premier League. Enzo přesunem z Chelsea do City vyrovnal Isaka

Enzo Fernández oslavuje svůj gól proti Tottenhamu.

Záložník Enzo Fernández odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber (3,53 miliardy korun). Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické...

2. září 2026  7:04

Spáč na letišti, čekání u brány nebo rozbitý fax. A přestupové hodiny tikají

Keylor Navas, brankář Realu Madrid se natahuje po míči v zápase proti...

Nechtělo se mu čekat, až se bafuňáři rozhoupou. Tak radši vzal věci do svých rukou. Sedl do auta, drandil 200 kilometrů z Birminghamu do Londýna a věřil, že jen zapózuje v dresu a podepíše. Už je to...

2. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň přivádí další slovenský talent, osmnáctiletý stoper Pališčák jde ze Žiliny

Tobiáš Pališčák v dresu MSK Žilina

Viktoria Plzeň získala talentovaného obránce Tobiáše Pališčáka ze Žiliny. Osmnáctiletý fotbalista podepsal smlouvu na čtyři roky, uvedl klub na svém webu. Západočeši po postupu do Evropské ligy...

1. září 2026  21:36

Douděra se chystá ze Slavie na cestu do Ameriky. Odsune Buchu z okraje?

Nešťastný David Douděra při utkání s Mexikem.

David Douděra by si mohl zahrát zámořskou fotbalovou soutěž MLS. Osmadvacetiletý reprezentační pravý obránce či záložník podle webu The Athletic finalizuje svůj přestup do FC Cincinnati. V klubu již...

1. září 2026  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.