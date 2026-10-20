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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: S Chorým to bylo vždy složité, říká Královec. Jak s kolegy hlídal Suáreze?

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  11:11
Byl to nejdiskutovanější okamžik uplynulého kola fotbalové ligy. Slávistický útočník Tomáš Chorý ukázal prostředníček rozhodčímu Janu Všetečkovi a dostal červenou kartu. I tohle téma se pochopitelně řešilo v pořadu iDNES.cz Odpískáno.

„Tomáš Chorý je bezesporu kvalitní hráč, ale má problém zvládat ty emotivní prvky ve hře. Ty domnělé přestupky nebo negativa vůči jeho osobě,“ pronesl bývalý sudí a delegát Pavel Mareš.

Chorý ukázal sudímu Všetečkovi prostředníček, jelikož byl přesvědčený, že se měl pískat faul po jeho souboji s hradeckým Petráškem.

„Vidíme jasně, že nedošlo k žádnému přestupku a on se ještě nesmyslně drží za obličej. Je potřeba vyzdvihnout sudího Všetečku, protože to bylo klíčové rozhodnutí, a že dokázal najít tu kuráž,“ přidal někdejší mezinárodní rozhodčí Pavel Královec.

Sám má zkušenosti s velkými zápasy včetně těch v Lize mistrů. Dá se vůbec na hráče, jako je právě Chorý, připravit?

„S každým je to jiné. Vždycky záleží na typologii hráče a jestli se s ním dá komunikovat před zápasem nebo v jeho průběhu. Mě spíš zaráží jiná věc, on sám přece také nehraje v rukavičkách, takže by měl umět rozdat i přijmout,“ zdůraznil Královec.

S Chorým se mimochodem během své kariéry taktéž potkal: pískal ho v Olomouci v Plzni.

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„Vždycky to s ním bylo složité. Když ještě hrál v Olomouci, tak si vzpomínám na moment, kdy před střídačkou došlo k nějakému dohrání souboje, já ani čtvrtý rozhodčí jsme to úplně neviděli, a já jsem pak dostal dva zápasy stop,“ usmál se Královec.

„Pak přestoupil do Plzně a tam jsem s ním měl problém zase v jednom přípravném zápase. Takže problémový hráč to je, ale je naprosto zbytečné, co on dokáže udělat,“ navázal.

Podobné historky každopádně Královec nemá jen z české ligy.

POHLED: Chorý jako ztracený případ. Škodí Slavii, lize i náhledu na fotbalisty

„Těch věcí bylo poměrně dost, ale asi největší perla, kterou jsem zažil, byl Luis Suárez, když jsme pískali Barcelonu. To byl jeden z nejproblémovějších hráčů a museli jsme si ho rozdělovat a hlídat. Tenkrát ještě byli brankoví sudí, takže jsme měli rozdělené pravomoce, abychom ho dokázali monitorovat po celé hrací ploše, protože jsme nevěděli, co je schopný udělat,“ vzpomínal.

Suárez byl pověstný zejména svými kousanci, přičemž za ten na Giorgia Chielliniho během mistrovství světa v roce 2014 dostal čtyřměsíční zákaz činnosti.

Jaký trest vyfasuje Chorý? A jaká bude jeho budoucnost?

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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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