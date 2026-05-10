Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Chorý vs. Sörensen, do třetice už s červenou. Douděra pak sudím nadával

Autor:
  9:00aktualizováno  9:28
Za normálních okolností by to byla jedna z hlavních událostí večera. Po vběhnutí slávistických fanoušků na hrací plochu ještě před závěrem derby, které se nakonec nedohrálo, ale poněkud zapadlo, že Tomáš Chorý dostal červenou kartu. Opět se ocitl v souboji se sparťanem Asgerem Sörensenem, s nímž se v minulosti střetl už dvakrát a v obou případech unikl vyloučení. Nikoli však v sobotu večer.
Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista Tomáš Chorý a sparťan Asger Sörensen. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Choreo sparťanských fanoušků v derby proti Slavii
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.
Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a...
35 fotografií

Byl to okamžik, který výrazně ovlivnil do té doby povedený fotbalový zápas, kde hosté dvakrát vedli, ale domácí pokaždé zvládli srovnat a minutu po druhém vyrovnávacím gólu se poprvé dostali do vedení.

Jenže chvilku nato šli do deseti.

Souboj z konce 57. minuty vypadal dramaticky spíš kvůli tomu, že se odehrál jen kousek od světlice, kterou na trávník hodili sparťanští fanoušci. A když oba hráči leželi na zemi, z hostujícího kotle přiletěla další.

Jakmile se Sörensen s Chorým zvedli, sudí Karel Rouček udělil domácímu útočníkovi žlutou kartu.

Vzápětí si však přiložil ruku k uchu a nakonec si šel celou situaci prohlédnout k videu. Netrvalo dlouho a už se vracel na hrací plochu. Jasným gestem zrušil žlutý trest a vytáhl červenou kartu. Chorý totiž soupeře ve snaze odstavit ho od míče zasáhl loktem do obličeje.

„Surová hra, Prudké udeření soupeře loktem do obličeje v souboji o míč za použití nepřiměřené síly v nepřerušené hře,“ napsal pak Rouček do zápisu.

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem Asgerem Sörensenem.

Pro Slavii to byla první a ta méně závažná nepříjemnost.

Utkání se totiž nakonec nedohrálo za stavu 3:2 poté, co její fanoušci v předstihu vběhli na hrací plochu, napadli mimo jiné brankáře Surovčíka i útočníka Vojtu a hosté odmítli v utkání pokračovat.

„Vedu klub deset a půl roku a je to nejhorší situace, jakou jsem tady zažil. Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu i sezony a budeme slavit titul. Ale nemůžu k tomu hledat toleranci. Je to těžká situace, nebudeme hledat vinu jinde než u sebe. Je to naše chyba, omlouváme se všem fanouškům na stadionu, u televizních obrazovek i českému fotbalu,“ říkal po utkání slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Kromě Chorého byl vyloučen také David Douděra, Tvrdík pak na sociální síti X oznámil, že oba hráči byli disciplinárním rozhodnutím vyřazeni z kádru A-týmu.

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Ale zpátky k Chorého červené kartě.

Je pikantní, že v minulosti mu dva nedovolené souboje se Sörensenem prošly, ačkoliv měl být v obou případech vyloučen. To bylo ještě v dresu Plzně.

Nejprve v listopadu 2022 vytáhlý útočník svého soupeře udeřil čelem a následně se hájil, že ho osvítily reflektory. O necelý rok později dánského stopera také zasáhl hlavou, kterou v souboji pro změnu nepřirozeně škubnul dozadu.

„Z dostupných záběrů nelze s jistotou prokázat úmysl hráče hostujícího družstva číslo 15, jednalo se však o nepřirozený pohyb hlavy a tím došlo k ohrožení zdraví soupeře. VAR měl v tomto případě intervenovat,“ vysvětlila tehdy komise rozhodčích.

„Asgi, pochop, on takový prostě je,“ napsala s nadsázkou po incidentu v derby Sparta na sociální síť X.

V sobotu už Chorý červené neunikl. Byla pro něj už třetí v této sezoně, přitom do letošního ročníku neviděl ve své ligové kariéře ani jednu.

Tu první dostal v srpnu za úder pěstí do rozkroku brankáře Slovácka Heči, za což vyfasoval šestizápasový flastr. Další obdržel v půlce dubna za plivanec na plzeňského stopera Dweha – disciplinární komise však poté vyhodnotila, že nelze prokázat úmysl, a tak pauzíroval pouze jedno utkání.

Tentokrát mu po červené hrozí trest na jeden až šest zápasů. Nepomůže mu fakt, že už je recidivista. A to ještě v září, bezprostředně po vypršení dlouhé stopky, dvakrát fauloval stopera Dukly Svozila, ale viděl pouze jednu žlutou kartu – měly však být dvě.

Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.

Pro Slavii to byla už sedmá červená v této sezoně, čtvrtá v posledních pěti utkáních. Kromě Chorého byli vyloučeni ještě Bořil a Mbodji v Hradci. A další obdržel ve vypjatém závěru derby toho času už na lavičce sedící Douděra, jenž se obořil na sudí.

„Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Urážka rozhodčích slovy: Dejte třetí poločas, vy zm***,“ popsal Rouček.

Minulý týden v Liberci pak trestu unikl Moses za úder loktem do Hodouše, kvůli čemuž půjde příští týden před disciplinární komisi. Stejně jako Chorý s Douděrou.

Po ostudném závěru derby jsou však červené karty tím nejmenším problémem, který bude Slavia řešit.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Chorý vs. Sörensen, do třetice už s červenou. Douděra pak sudím nadával

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Za normálních okolností by to byla jedna z hlavních událostí večera. Po vběhnutí slávistických fanoušků na hrací plochu ještě před závěrem derby, které se nakonec nedohrálo, ale poněkud zapadlo, že...

10. května 2026

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

9. května 2026  21:46,  aktualizováno  23:54

Disciplinárka mimořádně zasedne už v neděli. Rozhodne o kontumaci derby?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Fotbal se s nedohraným sobotním derby začne vypořádávat už od nedělního rána. „Disciplinární komise svolala mimořádné zasedání,“ oznámila Ligová fotbalová asociace (LFA).

9. května 2026  23:25,  aktualizováno  23:46

Policie prošetřuje závěr derby kvůli výtržnictví. Viníkům hrozí dva roky vězení

Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a...

Policie už vyšetřuje vyhrocený závěr pražského derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, kdy domácí fanoušci napadli hráče hostí, kvůli podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až...

9. května 2026  22:22,  aktualizováno  22:46

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

9. května 2026  22:32

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

9. května 2026  21:21,  aktualizováno  21:39

Hložek si poprvé od prosince zahrál v bundeslize. Schickovi a spol. se vzdálila LM

Alex Grimaldo z Leverkusenu (vlevo) a Ermedin Demirović ze Stuttgartu bojují o...

Fotbalisté Stuttgartu v předposledním kole německé bundesligy v přímém souboji o čtvrté místo a účast v Lize mistrů porazili Bayer Leverkusen po obratu 3:1. Stejně bodů má po výhře 1:0 nad oslabenými...

9. května 2026  18:25,  aktualizováno  21:01

Liverpool remizoval s Chelsea, Sunderland uhrál proti United bod. Slaví Brighton i City

Liverpoolský útočník Alexander Isak a Jorrel Hato z Chelsea

Fotbalisté Chelsea po šesti porážkách remizovali 1:1 na hřišti Liverpoolu a na devátém místě si udrželi naději na pohárovou Evropu. Sunderland zase přerušil třízápasovou vítěznou sérii Manchesteru...

9. května 2026  13:30,  aktualizováno  20:51

Úvod přinesl góly, pak už se skóre nehnulo. Prostějov remizoval s Budějovicemi

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Prostějova ve 28. kole druhé ligy remizovali s Českými Budějovicemi 1:1. Hanáci mají na 13. místě tabulky čtyřbodový náskok před sestupovými příčkami, předposlední Sparta Praha B se ale...

9. května 2026  20:17

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kotel Baníku před děkovačkou zmizel, Plavšič se kál za jízlivý post na Smetanu

Fanoušci ostravského Baníku během utkání v Teplicích.

Neděkujte, odcházíme! Fotbalisté Baníku mířili po sobotní porážce 1:2 v Teplicích za svým kotlem, jenže vlajkonoši se mezitím otočili zády a svůj sektor z většiny opustili. Demonstrativně. „Chápu je,...

9. května 2026  19:07

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

9. května 2026,  aktualizováno  18:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.