Chorý vs. Sörensen, do třetice už s červenou. Douděra pak sudím nadával

Byl to okamžik, který výrazně ovlivnil do té doby povedený fotbalový zápas, kde hosté dvakrát vedli, ale domácí pokaždé zvládli srovnat a minutu po druhém vyrovnávacím gólu se poprvé dostali do vedení.
Jenže chvilku nato šli do deseti.
Souboj z konce 57. minuty vypadal dramaticky spíš kvůli tomu, že se odehrál jen kousek od světlice, kterou na trávník hodili sparťanští fanoušci. A když oba hráči leželi na zemi, z hostujícího kotle přiletěla další.
Červenou kartu v derby viděl za tento loket Tomáš Chorý! 🟥
#OneplaySport | #ChanceLiga
— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 9, 2026
Jakmile se Sörensen s Chorým zvedli, sudí Karel Rouček udělil domácímu útočníkovi žlutou kartu.
Vzápětí si však přiložil ruku k uchu a nakonec si šel celou situaci prohlédnout k videu. Netrvalo dlouho a už se vracel na hrací plochu. Jasným gestem zrušil žlutý trest a vytáhl červenou kartu. Chorý totiž soupeře ve snaze odstavit ho od míče zasáhl loktem do obličeje.
„Surová hra, Prudké udeření soupeře loktem do obličeje v souboji o míč za použití nepřiměřené síly v nepřerušené hře,“ napsal pak Rouček do zápisu.
Pro Slavii to byla první a ta méně závažná nepříjemnost.
Utkání se totiž nakonec nedohrálo za stavu 3:2 poté, co její fanoušci v předstihu vběhli na hrací plochu, napadli mimo jiné brankáře Surovčíka i útočníka Vojtu a hosté odmítli v utkání pokračovat.
„Vedu klub deset a půl roku a je to nejhorší situace, jakou jsem tady zažil. Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu i sezony a budeme slavit titul. Ale nemůžu k tomu hledat toleranci. Je to těžká situace, nebudeme hledat vinu jinde než u sebe. Je to naše chyba, omlouváme se všem fanouškům na stadionu, u televizních obrazovek i českému fotbalu,“ říkal po utkání slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.
Kromě Chorého byl vyloučen také David Douděra, Tvrdík pak na sociální síti X oznámil, že oba hráči byli disciplinárním rozhodnutím vyřazeni z kádru A-týmu.
Ale zpátky k Chorého červené kartě.
Je pikantní, že v minulosti mu dva nedovolené souboje se Sörensenem prošly, ačkoliv měl být v obou případech vyloučen. To bylo ještě v dresu Plzně.
Nejprve v listopadu 2022 vytáhlý útočník svého soupeře udeřil čelem a následně se hájil, že ho osvítily reflektory. O necelý rok později dánského stopera také zasáhl hlavou, kterou v souboji pro změnu nepřirozeně škubnul dozadu.
„Z dostupných záběrů nelze s jistotou prokázat úmysl hráče hostujícího družstva číslo 15, jednalo se však o nepřirozený pohyb hlavy a tím došlo k ohrožení zdraví soupeře. VAR měl v tomto případě intervenovat,“ vysvětlila tehdy komise rozhodčích.
„Asgi, pochop, on takový prostě je,“ napsala s nadsázkou po incidentu v derby Sparta na sociální síť X.
V sobotu už Chorý červené neunikl. Byla pro něj už třetí v této sezoně, přitom do letošního ročníku neviděl ve své ligové kariéře ani jednu.
Tu první dostal v srpnu za úder pěstí do rozkroku brankáře Slovácka Heči, za což vyfasoval šestizápasový flastr. Další obdržel v půlce dubna za plivanec na plzeňského stopera Dweha – disciplinární komise však poté vyhodnotila, že nelze prokázat úmysl, a tak pauzíroval pouze jedno utkání.
Tentokrát mu po červené hrozí trest na jeden až šest zápasů. Nepomůže mu fakt, že už je recidivista. A to ještě v září, bezprostředně po vypršení dlouhé stopky, dvakrát fauloval stopera Dukly Svozila, ale viděl pouze jednu žlutou kartu – měly však být dvě.
Pro Slavii to byla už sedmá červená v této sezoně, čtvrtá v posledních pěti utkáních. Kromě Chorého byli vyloučeni ještě Bořil a Mbodji v Hradci. A další obdržel ve vypjatém závěru derby toho času už na lavičce sedící Douděra, jenž se obořil na sudí.
„Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Urážka rozhodčích slovy: Dejte třetí poločas, vy zm***,“ popsal Rouček.
Minulý týden v Liberci pak trestu unikl Moses za úder loktem do Hodouše, kvůli čemuž půjde příští týden před disciplinární komisi. Stejně jako Chorý s Douděrou.
Po ostudném závěru derby jsou však červené karty tím nejmenším problémem, který bude Slavia řešit.