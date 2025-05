Slávisté současně vyrovnali i dosavadní celkové bodové maximum v sezoně s nadstavbou. Mají jich 87, stejně jako loni Sparta. Do konce aktuálního ročníku nicméně zbývají ještě dva zápasy.

„Těch motivací bylo hodně, ale i kdyby nebyly, tak pořád opakuju, že doma se vždy chceme předvést lidem a dostat ze sebe to nejlepší,“ pravil Trpišovský.

Divákům jste nabídli atraktivní zápas. Jaký byl z vašeho pohledu?

Náročný pro oba týmy. Povedlo se nám jít do vedení, ale soupeř se pak dostával do zajímavých situací. A i když možná nebylo tolik střel, tak šancí bylo celkově na derby dost. Začátek byl takový otevřenější, hrálo se nahoru dolů. Rychlé protiútoky nám dělaly problémy. Pak je to o tom, jestli přidáte druhý gól. Jenže my jsme inkasovali, Rrahmani to skvěle trefil. Hodně nám pomohli střídající hráči, zejména Teah, po jehož centru jsme pak dali vítězný gól.

Okolo něj panují velké diskuse, zda ho Oscar nevstřelil rukou. Sparťanský kouč Lars Friis mluvil o krádeži, jak jste situaci viděl vy?

Já jsem viděl hlavně fantastický balon Teaha. Pak mě překvapilo, že zakončoval zrovna Oscar, čekali jsme ve vápně jiné hráče. Zatím jsem tu situaci ale ze záznamu neviděl. Jenom vím, že to rozhodčí dlouho zkoumali – nejdřív možný ofsajd, pak dosažení branky. Navíc nám přišlo nařízení, že se nesmíme k těmto situacím vyjadřovat.

Nařízení od koho?

Od LFA (Ligová fotbalová asociace), přišlo to všem klubům. Jsou tam tvrdé tresty, jak finanční, tak zákazy činnosti. Ale je to složité a nevím, kde je hranice, co můžeme komentovat a co ne, takže nechci dávat nějaké záminky. V každém zápase jsou situace, které se někomu nelíbí.

Ještě se zastavíme u jedné situace, která vyvolala emoce. Co jste říkal tomu, když v první půli jeden z podavačů nechtěl Lukáši Sadílkovi podat balon?

Pořádně jsem to neviděl, takže si tu situaci netroufám hodnotit. Ale na tuhle problematiku mám stejný názor, který už jsem několikrát říkal. Ať si míče hráči berou sami na kuželech, jako to mají třeba v Anglii, pak se takovým situacím vyhneme. Asi je to jediné řešení.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský slaví výhru v derby proti Spartě.

Pojďme zpátky k zápasu. Jak se vám líbil výkon Davida Mosese ve středu pole?

David hrál skvěle. Myslím, že to byl jeho nejlepší běžecký výkon, k tomu byl fantastický v soubojích i na míči. Ale myslím, že mu pomohl právě Oscar, který hrál trochu níž. David má do defenzivy stále na čem pracovat, což ukázal třeba zápas s Plzní, kdy tam dvakrát nedohrál situaci, z níž mohl padnout gól. Ale udělal velký pokrok.

Avizoval jste, že po derby dáte některým hráčům volno. Už víte komu?

Máme to rozmyšlené a ti hráči to vědí. Týká se to samozřejmě těch nejvytíženějších. Ale asi by to vypadalo jinak, kdyby potom nebyl reprezentační sraz. My jim od neděle dáme volno, někdo to využije, aby někam odcestoval, a pak se připojí k týmu před posledním zápasem. Aspoň jim v kalendáři trochu ulevíme, protože pak hned pojedou hrát za národní tým a v červenci už se rozjede nový ligový ročník.