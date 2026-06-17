Slavia zahájila letní přípravu. Chybí Kušej a Bužek, oba nejspíš zamíří do Liberce

Spekuluje se, že oba půjdou do Liberce – jejich přesun by měl být navázaný na příchody Ange N’Guessana a Toumani Diakitého ze Slovanu.
Kušej ještě na začátku uplynulé sezony patřil k hlavním oporám Slavie, v průběhu ročníku ho ale potkal velký pokles formy. Šestadvacetiletý ofenzivní univerzál přišel o místo v reprezentaci, figuroval sice v širší nominaci na mistrovství světa, ale na šampionát se podle očekávání nedostal.
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Bužek se v zimě vrátil do Slavie po hostování v Karviné. Záložník české reprezentace do 21 let se vzhledem k velké marodce v závěru sezony pravidelně dostával do sestavy Pražanů, nyní však zřejmě doplatí na přetlak ve středu pole.
Slavia na startu přípravy rovnou zamířila do Aigenu na první ze dvou soustředění v Rakousku. Trenér Jindřich Trpišovský má k dispozici 26 hráčů, postrádá 10 českých reprezentantů, kteří se v Americe účastní mistrovství světa.
Do přípravy se hned na úvod zapojily některé letní posily - Polák Wiktor Nowak, Francouz Neil Glossoa, Nigerijec Emmanuel Ayaosi a Pavel Kačor.
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Další nová tvář Slovinec Danijel Šturm má zatím volno po reprezentačních povinnostech stejně jako Oscar Dorley s Youssouphou Sanyangem. Ukrajinského brankáře Nazara Domčaka čeká evropský šampionát devatenáctek.
Ve výpravě na soustředění do Rakouska je i kapitán Jan Bořil, o jehož budoucnosti se po disciplinárním trestu za vyloučení v závěru minulé sezony spekulovalo. Z hostování se vrátili Denis Halinský, Albert Labík, Sahmkou Camara a Mikuláš Konečný. Trpišovský vzhledem k absenci reprezentantů vzal na kemp i některé mladíky.
Do Rakouska naopak neodcestoval zraněný stoper Igoh Ogbu. Později se po návratu z hostování ve Slovácku zapojí křídelník Adonija Ouanda, který si řeší vízum. Z jarního kádru skončil rakouský záložník Muhammed Cham, klub po vypršení hostování neuplatnil opci.
V sobotu český šampion odehraje první přípravný zápas proti Dynamu Kyjev.