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Chance Liga 2025/2026

Slavia zahájila letní přípravu. Chybí Kušej a Bužek, oba nejspíš zamíří do Liberce

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  16:30
Bez křídelníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Bužka zahájili fotbalisté Slavie letní přípravu. Oba neodcestovali s úřadujícím ligovým mistrem na kondiční soustředění do Rakouska, připravují se individuálně v Praze a Slavia řeší jejich angažmá v jiném klubu.

Vasil Kušej s dcerou během oslav slavistického titulu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Spekuluje se, že oba půjdou do Liberce – jejich přesun by měl být navázaný na příchody Ange N’Guessana a Toumani Diakitého ze Slovanu.

Kušej ještě na začátku uplynulé sezony patřil k hlavním oporám Slavie, v průběhu ročníku ho ale potkal velký pokles formy. Šestadvacetiletý ofenzivní univerzál přišel o místo v reprezentaci, figuroval sice v širší nominaci na mistrovství světa, ale na šampionát se podle očekávání nedostal.

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Bužek se v zimě vrátil do Slavie po hostování v Karviné. Záložník české reprezentace do 21 let se vzhledem k velké marodce v závěru sezony pravidelně dostával do sestavy Pražanů, nyní však zřejmě doplatí na přetlak ve středu pole.

Slavia na startu přípravy rovnou zamířila do Aigenu na první ze dvou soustředění v Rakousku. Trenér Jindřich Trpišovský má k dispozici 26 hráčů, postrádá 10 českých reprezentantů, kteří se v Americe účastní mistrovství světa.

Do přípravy se hned na úvod zapojily některé letní posily - Polák Wiktor Nowak, Francouz Neil Glossoa, Nigerijec Emmanuel Ayaosi a Pavel Kačor.

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Další nová tvář Slovinec Danijel Šturm má zatím volno po reprezentačních povinnostech stejně jako Oscar Dorley s Youssouphou Sanyangem. Ukrajinského brankáře Nazara Domčaka čeká evropský šampionát devatenáctek.

Ve výpravě na soustředění do Rakouska je i kapitán Jan Bořil, o jehož budoucnosti se po disciplinárním trestu za vyloučení v závěru minulé sezony spekulovalo. Z hostování se vrátili Denis Halinský, Albert Labík, Sahmkou Camara a Mikuláš Konečný. Trpišovský vzhledem k absenci reprezentantů vzal na kemp i některé mladíky.

Do Rakouska naopak neodcestoval zraněný stoper Igoh Ogbu. Později se po návratu z hostování ve Slovácku zapojí křídelník Adonija Ouanda, který si řeší vízum. Z jarního kádru skončil rakouský záložník Muhammed Cham, klub po vypršení hostování neuplatnil opci.

V sobotu český šampion odehraje první přípravný zápas proti Dynamu Kyjev.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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