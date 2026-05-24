Chance Liga 2025/2026

Dvě posily pro mistrovskou Slavii. Z Karviné přichází mladí Ayaosi a Kačor

  18:38
Ve středu oba oslavili zisk domácího poháru s Karvinou a čtyři dny nato oficiálně stvrdili svůj přestup do fotbalové Slavie. Mladí křídelníci Emmanuel Ayaosi a Pavel Kačor podepsali v Edenu smlouvy do roku 2030.

Zatímco si plzeňský Lukáš Červ tře nárt o lýtko, jeho spoluhráč Oumar Souaré nahání karvinského záložníka Emmanuela Ayaosiho. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Slavia dvě nové posily oznámila v rámci mistrovských oslav v Edenu v neděli odpoledne, kam oba hráči dorazili.

„Máme velkou radost, že se Pavel i Emmanuel rozhodli spojit svoji další kariéru právě se Slavií. Oba hráči měli na stole i další velmi zajímavé možnosti, osobně se na ně v Karviné byly ptát všechny TOP české kluby. O to více si vážíme toho, že si vybrali právě nás,“ řekl sportovní ředitel Přemysl Kovář pro klubový web.

„Věříme, že ve Slavii najdou ideální prostředí pro další rozvoj a že budou důležitou součástí naší budoucnosti. Těšíme se, až je společně s fanoušky uvidíme v Edenu v červenobílém dresu i v soutěžním zápase,“ doplnil Kovář.

O Ayaosiho příchodu se spekulovalo už od zimy, tehdy se spolu s ním skloňovalo ještě jméno Samuela Šiguta. Jeho přesun však padl poté, co vyšlo najevo, že se zapojil do aktuální korupční aféry, k čemuž se následně sám přiznal.

Jedenadvacetiletý Ayaosi, původem z Nigérie, přišel do Česka na jaře 2023 a začínal v karvinském béčku, odkud se postupně vypracoval mezi opory mužstva. V letošní ligové sezoně zapsal šest gólů a šest asistencí, v domácím poháru měl bilanci 1+3.

Karvinský Emmanuel Ayaosi v souboji s libereckým Markem Ichou.

To devatenáctiletý Kačor je v Karviné od mládežnických kategorií a před dvěma lety už ve Slavii rok hostoval – tehdy nastupoval za devatenáctku a za béčko.

V Praze ovšem nezůstal.

Vrátil se do Slezska a dlouho hledal cestu do sestavy. Na podzim hrál hlavně za rezervu, v lize zvládl pouhých 18 minut. I proto měl v zimě odejít na hostování do druhé ligy, jenže trenéra Marka Jarolíma nakonec přesvědčil. A následně i celou ligu.

Kačor je jarní objev soutěže. Od začátku roku odehrál většinu minut a produktivní byl zejména v domácím poháru, kde se gólově prosadil ve čtvrtfinále s Plzní i semifinále s Baníkem, ve středečním utkání s Jabloncem pak asistoval na vítěznou branku Viníciuse.

Ostravský Ondřej Kričfaluši (vparvo) fauluje karvinského Pavla Kačora.

Zájem o něj měla v posledních dnech také Plzeň, ale šikovný univerzál se nakonec znovu vydá do Prahy.

Kromě křídla zvládne zahrát i podhrot či pozici středního záložníka, kde nastupoval ve zmíněném finále proti Jablonci.

Jde o další přestupy na známé trase.

Slavia s Karvinou v posledních letech dlouhodobě spolupracovala, v týmu během aktuální sezony hostovali stopeři Samkhou Camara, Šimon Slončík či krajní bek Albert Labík. V lednu tam Pražané na přestup poslali také Filipa Prebsla, v minulé sezoně z Karviné pro změnu získali Davida Mosese.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Loučil se Kairinen s Letnou? Zůstává, ale stát se může cokoli, řekl Priske

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový...

Setrvání trenéra Briana Priskeho ve fotbalové Spartě potvrdil před začátkem závěrečného zápasu sezony sportovní ředitel Tomáš Rosický. Tím, kdo naopak možná pokračovat nebude, je záložník Kaan...

24. května 2026  17:51,  aktualizováno  18:43

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

24. května 2026  17:21,  aktualizováno  18:41

ONLINE: Tottenham vede, blíž sestupu je Součkův West Ham. Chelsea mimo Evropu?

Sledujeme online
Kevin Danso slaví veledůležitý gól Tottenhamu proti Evertonu.

Tottenham s Antonínem Kinský, nebo West Ham s Tomášem Součkem? Jeden ze slavných londýnských klubů sestoupí do druhé ligy, rozhodne se v závěrečném dějství Premier League. Na souboji Manchesteru City...

24. května 2026  16:45,  aktualizováno  18:14

Sparta - Hradec 2:1, domácí se rozloučili vítěznou otočkou. Rozhodly střely z dálky

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V zápase závěrečného kola na Letné o nic nešlo, o umístění v tabulce fotbalové ligy bylo rozhodnuto už před ním. Přesto duel druhé Sparty se čtvrtým Hradcem Králové nabídl zajímavou podívanou....

24. května 2026  13:07,  aktualizováno  16:50

Baníkovská bílá vlna si podmanila Julisku. Ustojí teď Slezané i zrádnou baráž?

Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a...

Bývá to obvykle naprosto klidná čtvrť. Ospalý víkendový rytmus tu většinou narušují leda populární farmářské trhy u stanice metra. Když se ale v sobotu do pražských Dejvic nahrnuly hordy fotbalových...

24. května 2026  16:36

Jablonec - Liberec 2:1, derby pro domácí. Kováčův tým neuhrál v nadstavbě ani bod

Jablonecký obránce Nemanja Tekijaški s míčem před Patrikem Dulayem z Liberce

V nedělním podještědském derby už šlo pouze o prestiž. Poslední severočeský souboj sezony 2025/26 ve fotbalové Chance Lize nakonec dopadl lépe pro Jablonec, který na domácím hřišti porazil oslabený...

24. května 2026  13:30,  aktualizováno  16:21

Slavia - Plzeň 3:0, konec ligy v plážovém tempu, mistři se rozloučili snadnou výhrou

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Hodně pohodová rozlučka s ligovou sezonou. Slavia v plážovém tempu porazila v prázdném Edenu naprosto odevzdanou Plzeň 3:0, když už po šesti minutách vedla o dva góly. Domácí fotbalisté převezmou...

24. května 2026  13:04,  aktualizováno  15:49

Priske bude ve Spartě pokračovat, potvrdil Rosický. Sestup béčka? Komplikace

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Podruhé v řadě zakončí sezonu bez trofeje. V lize se sparťanští fotbalisté umístili druzí za Slavií, v poháru vypadli ve čtvrtfinále s Boleslaví a v Konferenční lize nestačili v osmifinále na...

24. května 2026  14:13

Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.

Aniž by se fotbalisté ostravského Baníku zapsali mezi střelce, vyhráli v Praze nad Duklou 3:0. Všechny tři góly, které dali, si soupeři vstřelili sami... Díky tomu Ostravští odvrátili přímý sestup....

24. května 2026  13:12

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Baráž je pro velké chlapy, říká Skuhravý. O soupeři Slovácka mluvil s respektem

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Mrzelo jej, že jeho tým neudělal věrným fanouškům v krajském derby radost. Nechápal, jak mohli hráči podat tak rozdílný výkon v prvním a druhém poločase. Po krátkém hodnocení porážky 0:1 ve Zlíně se...

24. května 2026

Záchrana last minute. Prostějov zůstává druholigový: Takhle to dál nejde, ví kapitán

Fotbalisté Prostějova slaví záchranu ve druhé lize, uprostřed je trenér a...

Rozhodčí zapískal do píšťalky a na tribunách propukla obrovská euforie. Fotbalový Prostějov se doslova na poslední chvíli zachránil v druhé lize. Část hráčů se začala radovat a pobíhat po hřišti,...

24. května 2026  9:07

