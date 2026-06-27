Posily číslo osm a devět. Slavia oficiálně potvrdila příchod N’Guessana s Diakitém

Mělo by se jednat o největší transfer v rámci české ligy.
Dohromady údajně Slavia za oba hráče zaplatí zhruba 250 milionů korun, na oplátku navíc do Liberce posílá Vasila Kušeje a Alexandra Bužka. S nimi přichází také Jan Bořil, kterému končila smlouva.
Sama získává dva mladé a talentované hráče.
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Rekordní přestupy se blíží. N’Guessan a Diakité už mohou se Slavií trénovat
„Nemůžu se dočkat, až začnu trénovat. Poznám tým a poprvé se setkám s fanoušky. S trenérem Trpišovským máme dobrý vztah, v mnoha věcech si rozumíme. Dá se říct, že jsem do Slavie přišel tak trochu i díky němu. Budu dřít pro váš červenobílý dres, budu se snažit vyhrát každý zápas. To mi věřte. Těším se, že půjdeme společně dopředu, porosteme spolu,“ řekl N’Guessan.
Ten se narodil v Paříži rodičům z Pobřeží slonoviny. Do Liberce přestoupil loni v září po krátkém hostování z FC Turín a ihned se propracoval mezi opory týmu. Nastoupil k osmadvaceti zápasům a zapsal jednu asistenci.
„Jsem na sebe pyšný. Chyběl mi snad jen gól,“ usmál se v prvním rozhovoru pro klub.
😎 Our Journey Together Begins#NGuessan2031 🤝 #Diakite2031 pic.twitter.com/iix6y6LbMs— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) June 27, 2026
Diakité je ještě o dva roky mladší a na rozdíl od N’Guessana se v Pobřeží slonoviny narodil. Kariéru začínal v tamní akademii AFE Abidjan, odkud pak zamířil do Lotyšska. Liberec ho koupil loni v září.
Diakité nastoupil k jedenadvaceti zápasům a zapsal dvě asistence.
„Jsem šťastný, hodně šťastný. Rok v Liberci mi pomohl, zlepšil jsem se. Vím, co je potřeba, jak musím v české lize hrát. Snad na to ve Slavii navážu, znovu se dokážu zlepšit. A jsem moc rád, že sem přicházím s Angem, který je pro mě jako starší bratr. Hodně mi pomůže,“ pronesl.
„Upřímně, přijít sem do Slavie je skvělé, ale ještě lepší je, že jsem přišel s Toumanim. Bude tady pro mě, budeme se navzájem podporovat. Jsme zase spolu, takže jsem spokojený,“ doplnil N’Guessan.
Pro Slavii se jedná o letní posily číslo osm a devět.
Už při titulových oslavách představila útočníky Ayosiho s Pavlem Kačorem z Karviné. Z Olomouce koupila slovinského křídelníka Danijela Šturma, z ukrajinského Lvova dorazil talentovaný gólman Nazar Domčak a krajní obránce Neil Glossoa přišel z francouzského Pau.
Minulý týden dotáhla Slavia příchod mladého polského záložníka Wiktora Nowaka z Górniku Zabrze a den před dvojicí z Liberce dorazil křídelník Oskar Kubiak ze spřízněné Arky Gdyně.