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Chance Liga 2025/2026

Posily číslo osm a devět. Slavia oficiálně potvrdila příchod N’Guessana s Diakitém

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  9:59
Ange N’Guessan a Toumani Diakité, posily Slavie

Ange N’Guessan a Toumani Diakité, posily Slavie | foto: Slavia.cz

Toumani Diakité posiluje Slavii.
Toumani Diakité a Ange N’Guessan
Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...
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Už ve čtvrtek dostali povolení zapojit se do tréninku a teď jsou jejich přestupy do fotbalové Slavie oficiální. Z Liberce přicházejí dvaadvacetiletý stoper Ange N’Guessan a o dva roky mladší záložník Toumani Diakité. Oba podepsali smlouvy do roku 2031.

Mělo by se jednat o největší transfer v rámci české ligy.

Dohromady údajně Slavia za oba hráče zaplatí zhruba 250 milionů korun, na oplátku navíc do Liberce posílá Vasila Kušeje a Alexandra Bužka. S nimi přichází také Jan Bořil, kterému končila smlouva.

Sama získává dva mladé a talentované hráče.

Rekordní přestupy se blíží. N’Guessan a Diakité už mohou se Slavií trénovat

„Nemůžu se dočkat, až začnu trénovat. Poznám tým a poprvé se setkám s fanoušky. S trenérem Trpišovským máme dobrý vztah, v mnoha věcech si rozumíme. Dá se říct, že jsem do Slavie přišel tak trochu i díky němu. Budu dřít pro váš červenobílý dres, budu se snažit vyhrát každý zápas. To mi věřte. Těším se, že půjdeme společně dopředu, porosteme spolu,“ řekl N’Guessan.

Ten se narodil v Paříži rodičům z Pobřeží slonoviny. Do Liberce přestoupil loni v září po krátkém hostování z FC Turín a ihned se propracoval mezi opory týmu. Nastoupil k osmadvaceti zápasům a zapsal jednu asistenci.

„Jsem na sebe pyšný. Chyběl mi snad jen gól,“ usmál se v prvním rozhovoru pro klub.

Diakité je ještě o dva roky mladší a na rozdíl od N’Guessana se v Pobřeží slonoviny narodil. Kariéru začínal v tamní akademii AFE Abidjan, odkud pak zamířil do Lotyšska. Liberec ho koupil loni v září.

Diakité nastoupil k jedenadvaceti zápasům a zapsal dvě asistence.

„Jsem šťastný, hodně šťastný. Rok v Liberci mi pomohl, zlepšil jsem se. Vím, co je potřeba, jak musím v české lize hrát. Snad na to ve Slavii navážu, znovu se dokážu zlepšit. A jsem moc rád, že sem přicházím s Angem, který je pro mě jako starší bratr. Hodně mi pomůže,“ pronesl.

„Upřímně, přijít sem do Slavie je skvělé, ale ještě lepší je, že jsem přišel s Toumanim. Bude tady pro mě, budeme se navzájem podporovat. Jsme zase spolu, takže jsem spokojený,“ doplnil N’Guessan.

Pro Slavii se jedná o letní posily číslo osm a devět.

Už při titulových oslavách představila útočníky Ayosiho s Pavlem Kačorem z Karviné. Z Olomouce koupila slovinského křídelníka Danijela Šturma, z ukrajinského Lvova dorazil talentovaný gólman Nazar Domčak a krajní obránce Neil Glossoa přišel z francouzského Pau.

Minulý týden dotáhla Slavia příchod mladého polského záložníka Wiktora Nowaka z Górniku Zabrze a den před dvojicí z Liberce dorazil křídelník Oskar Kubiak ze spřízněné Arky Gdyně.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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