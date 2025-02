Sázkovky mají jasno: titul získá Slavia. Výhercům vyplatí miliony s předstihem

A je logické, že se k hráčům podobně postaví i další největší značky na trhu. Třináctibodový náskok v čele tabulky nejspíš stačí, vždyť takový v této fázi ještě nikdo nedohnal.

Ve hře je ale pořád 36 bodů a Slavii pořád zbývají tři vzájemné zápasy s nejbližšími konkurenty. Na Spartu narazí venku v základní části za týden, v květnové nadstavbě se s ní střetne znovu, čeká ji i další duel s Plzní.

Ani to ale podle sázkových kanceláří nic nezmění. A nejde jen o českou ligu, Fortuna s předstihem vyplatila tikety na vítěze anglické Premier League, kterou vede Liverpool, a francouzské Ligue 1, kde za dalším titulem šlape Paris St. Germain.

„Vítěze těchto soutěží i související sázky jsme ve středu odpoledne předčasně vyhodnotili a vyplatili,“ informovala podle serveru tn.cz Fortuna. Dohromady proplatila přes dvacet tisíc tiketů v hodnotě jedenácti milionů korun, polovina z nich mířila právě na českého mistra.

Důvod? Prostý: sázkaři prý neradi na výhru čekají.

​“Proto je potřeba ocenit ty, kteří si podají tiket na svůj tým a pak čekají dlouhé měsíce, jak to dopadne. A nechceme zdržovat výplatu tam, kde to naší optikou nedává smysl,“ prozradil expert Roman Kovařík z Fortuny.

Podle zjištění serveru tn.cz mají podobný názor také Tipsport a Chance. „Na začátku týdne jsme se rozhodli o tom stejném. Je to atraktivní věc pro sázkaře, která se nedělá často. Do sázení to dodává šmrnc a koření. Na Slavii už není ani vypsaný kurz, považujeme to za jistou věc,“ sdělil webu šéf komunikace Tipsportu Václav Sochor.

Obě sázkovky ale nebudou proplácet automaticky, formou „cash outu“ si o výhru musejí diváci požádat manuálně. Celkem si výherci mohou přijít na pět milionů korun na deseti tisících tiketech.

A co když přijde nečekaný zvrat?

„I na to jsme připraveni,“ uvedl Kovařík. „Každopádně bychom neradi skončili jako britská konkurence, která v roce 2016 vyplácela v rámci amerických voleb nejprve Clintonovou a následně i Trumpa.“