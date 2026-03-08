Staněk před derby odstoupil, Slavii nezbyl žádný brankář na lavičce. Jak je to možné?

Vypadalo to, že se Staněk po dvou zápasech znovu postaví mezi slávistické tyče. Kvůli zdravotním problémům vynechal poslední ligu na Dukle i úterní pohár v Jablonci, ale před derby už zase figuroval v základní sestavě.
Jeho jméno nechybělo v původním oficiálním zápise, ale v 18:19, jedenáct minut před výkopem, Slavia oznámila: „Zdravotní problémy nakonec nepustí do hry Jindřicha Staňka, 316. derby odchytá Jakub Markovič.“
Co bylo dál?
Vzhledem k tomu, že Slavia sahala do už vyplněného zápisu o utkání, stanovuje rozpis celostátních soutěží následující postup:
„Po uzavření zápisu o utkání mohou být hráči základní sestavy a všichni brankáři uvedení v zápise o utkání nahrazení pouze ze zdravotních důvodů. V takovém případě:
- Hráč nebo brankář mohou být nahrazení pouze hráči již uvedenými v zápise o utkání;
- Nahrazený hráč je odstraněn ze zápisu o utkání a družstvo má k dispozici o střídání méně.“
Což znamená, že Slavia vstupovala do derby bez náhradního brankáře. Do zápisu nikoho dalšího doplnit nemohla. Na lavici tedy měla proti Spartě pouze deset připravených hráčů a mohla z nich nasadit už jen čtyři místo klasických pěti. A protože mezi nimi nebyl žádný další brankář, riskovala.
Hosté přitom byli na takovou možnost připravení lépe. Kdyby se před utkáním něco stalo startujícímu Jakubu Surovčíkovi, na lavici měli vedle trojky Daniela Kerla ještě Sebastiana Zajace z rezervy.
Je s podivem, že si Slavia nouzovou variantu nepřipravila. Zvlášť, když věděla, že Staňkův stav v posledních dnech nebyl stoprocentní.
Po posledním ligovém vítězství na Dukle trenér Jindřich Trpišovský zmínil: „Jindra má zranění, které se u něj objevilo už potřetí během jediného roku. Jde o specifickou věc, která mu nevadí při chytání, pádech ani odrazech, ale limituje ho v rozehrávce. Má tam drobný nález a hrozí, že by mohl vypadnout na delší dobu, což jsme nechtěli riskovat. Proto zápas na Dukle vynechal a ani v úterý v Jablonci nenastoupí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.“
Před derby dostal Staněk od lékařů zelenou, jenže po rozcvičce zavrtěl hlavou: „Nepůjde to!“
Proto šel do derby stejně jako na podzim náhradník Markovič. Ale kdyby duel nedokončil...