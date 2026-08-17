Slavia nevypadala neporazitelně. Měli jsme na víc, soudí Hůlka po remíze

„Slavii jsme nepouštěli do vyložených šancí. Bohužel jsme však smolně inkasovali z autu, po tečované střele. Slavia takhle ty zápasy hraje, každý se proti ní vyhecuje k maximálnímu výkonu a ona pak hledá situace, kterými si zápas ulehčí,“ prohlásil Hůlka.
„Do konce poločasu jsme sice neměli vyložené gólové šance, ale nadále jsme hrozili a do přestávky jsme šli s pocitem, že dnes neprohrajeme. Nakonec to v uvozovkách dopadlo jen 1:1, ale troufnu si říct, že jsme měli na víc, slibných šancí jsme měli dost.“
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Jaká byla nálada v kabině o přestávce?
Sami jsme cítili, že první poločas z naší strany určitě nebyl špatný. Řekli jsme si, že Slavia dnes nevypadá neporazitelně. Hecovali jsme se, prošli jsme si nějaké drobnosti. Byť jsme prohrávali, tak jsme věřili, že máme na to ten výsledek dotáhnout. S takovýmhle nastavením jsme do druhého poločasu šli a ve finále se to vyplatilo, i když to samozřejmě nebylo za tři body.
Připravovali jste se nějak na návrat Tomáše Chorého?
Podle mě je past připravovat se u velkých týmů jen na jednoho nebo dva hráče. Pak se totiž lehce stane, že vynikne někdo jiný. Nebojím se říct, že Slavia má nejlepší hráče v naší lize, takže jsme se určitě nepřipravovali na někoho konkrétního. Vlastně jsme ani nevěděli, v jaké sestavě nastoupí a jestli tam vůbec Chorý bude. Soustředili jsme se hlavně na její herní styl a slabiny.
Jak zatím vnímáte své angažmá v Liberci?
Všechna očekávání se mi naštěstí naplnila. Jsem rád, že jsem přišel do Liberce, i když jsem měl i jiné možnosti. Mým hlavním cílem bylo se od prvního zápasu dostat do základní sestavy. Byla to pro mě velká výzva a jsem rád, že se mi to povedlo. I když jsem tady předtím nebyl, tak jsem od první chvíle cítil novou energii a chuť po změně realizačního týmu. Máme tady vysoce konkurenční prostředí, které je zároveň extrémně přející a přátelské.
Zaměřujete se pod koučem Fodrekem hlavně na defenzivní organizaci?
Nepřijde mi, že by to byla jedna z věcí, na kterou se speciálně soustředíme. Není tajemstvím, že když budete dlouhodobě silní v obraně, tak ty zápasy budete zvládat. Když pak máte dobrý útok, což si myslím, že my máme, tak se v tom zápase od té obrany odpíchnete. Kvalitní defenziva je základem k úspěchu, ale neřekl bych, že je to priorita číslo jedna v našem tréninkovém procesu.
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Jak se vám hrálo před téměř vyprodaným stadionem?
Než jsem přišel do Liberce, tak mi bylo řečeno, že fanouškovská podpora bude jedna z věcí, která bude horší. Že jsou slyšet jenom na velkých zápasech, jako je Slavia, Sparta nebo Plzeň. První domácí utkání jsme hráli s Teplicemi a mně ta podpora přišla naprosto úžasná, proti Slavii se to samozřejmě opakovalo. Doufám, že k tomu přispívá i to, jakým stylem se teď prezentujeme. Chtěl bych fanoušky pozvat, aby chodili dál. Pro nás hráče je jejich podpora skvělá a když jim to dokážeme vrátit na hřišti, užijí si to stejně jako my.